En savoir plus sur le nouveau ‘Shark’ Amit Jain, qui remplacera Ashneer Grover

Shark Tank India revient avec sa deuxième saison, et le premier teaser de l’émission a laissé les fans curieux. Dans la deuxième saison, l’ancien fondateur de BharatPe Ashneer Grover a été remplacé par le co-fondateur de CarDekho Amit Jain. Grover a bénéficié d’un énorme nombre de fans au cours de la première saison. Les autres juges de la première saison incluent Anupam Mittal, Aman Gupta, Namita Thapar, Vineeta Singh et Peyush Bansal. Ils reviennent tous, mais Grover a été remplacé par Jain.

Regardons le teaser de la saison 2 de Shark Tank India







Maintenant, vous voudrez peut-être obtenir un bref aperçu du nouveau Shark, n’est-ce pas? Ses réalisations, ses luttes, son mantra de vie, n’est-ce pas ? Nous allons donc donner rapidement quelques détails sur le nouveau Shark, qui vous rapprocheront de la psyché de l’homme d’affaires.

1.) Amit Jain est originaire de Jaipur, et il est également un ancien élève de l’IIT Delhi.

2.) Jain et son frère ont transformé leur garage en bureau et ont lancé une société d’externalisation de logiciels, GirnarSoft (2006).

3.) Après avoir visité l’Auto Expo 2008 à New Delhi, les frères Jain ont eu l’idée de CarDekho “Notre objectif était de tirer parti de la technologie et de fournir la meilleure expérience d’achat ou de vente de voitures aux utilisateurs. Nous avons mis en place un portail où les gens pourraient venir trouver les bonnes informations et passer en revue les voitures avant de prendre la décision d’acheter”, a écrit Jain sur son LinkedIn.

4.) Après 7 ans de travail acharné et passionné, CarDekho est devenu une entreprise rentable et a obtenu un financement de série A de 15 millions de dollars en 2013.

5.) Amit Jain a affirmé que la société est actuellement évaluée à 1,2 milliard de dollars.

7.) Lorsqu’on a demandé à Amit de tirer le meilleur parti de ses décisions commerciales avec la tête ou le cœur, il a déclaré à Hindustan Times : “Je pense que je suis les deux, selon le contexte. Je suis très objectif la plupart du temps. Quand il s’agit du côté des gens, je suis plus du cœur et du côté des affaires, je suis plus de la tête.”

Shark Tank India S2 sera diffusé sur Sony Television, et la date n’est pas annoncée officiellement