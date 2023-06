En savoir plus sur le mariage de NASCAR Star – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : MBS/MEGA

Jimmie Johnson est un pilote NASCAR décoré et propriétaire d’une équipe avec sept titres de champion historiques

Jimmie est marié à Chandra Johnson depuis 2004 et partage deux enfants avec elle

La famille Johnson a fait la une des journaux en juin 2023 après que les parents et le neveu de Chandra ont été tués dans un meurtre-suicide

Septuple champion NASCAR Jimmy Johnson a vécu une grave tragédie familiale le 26 juin 2023, l’obligeant à annuler sa prochaine NASCAR Chicago Street Race. La police a confirmé le mardi 27 juin que les beaux-parents de Jimmie, ainsi qu’un de leurs petits-enfants, avaient été retrouvés morts à Muskogee, Okla. la veille au soir. Leurs corps ont été retrouvés dans une maison après un meurtre-suicide apparent. Les membres de la famille, Jack Janway69 ans, et sa femme, Terry Janway68 ans, sont les parents de la femme de longue date de Jimmie, Chandra Johnson. Leur petit-fils, 11 ans Daltonétait son neveu. On pense que Terry a tiré et tué Jack et Dalton avant de se tirer une balle, par Nouvelles de l’AP.

Suite à la tragique nouvelle, l’équipe de course de Johnson, Legacy Motor Club, a demandé aux fans pour donner à Jimmie et à sa famille l’intimité. « Nous sommes attristés par la mort tragique de membres de la famille de Chandra Johnson », a déclaré NASCAR dans un déclaration. « Toute la famille NASCAR exprime son plus profond soutien et ses condoléances en cette période difficile à Chandra, Jimmie et à l’ensemble des familles Johnson & Janway. »

Plus à propos Nouvelles des célébrités

Alors que Jimmie est sans doute le pilote NASCAR le plus talentueux de l’histoire, on sait peu de choses sur sa vie de famille. Lisez la suite pour rencontrer sa femme, Chandra Johnson.

Qui est Chandra Johnson ?

Chandra Johnson a grandi dans l’Oklahoma et a fréquenté l’Université de l’Oklahoma. Cependant, elle a fait une pause dans ses études pour poursuivre une carrière de mannequin en Europe. Elle est finalement revenue pour terminer ses études, et quand elle l’a fait, elle a déménagé à New York avec trois de ses meilleurs amis de l’université. « Alors, bien sûr, je suis venue à Charlotte à cause d’un homme », a-t-elle plaisanté. Style imprimé bleu en 2016.

Chandra préfère garder sa vie personnelle privée et son compte Instagram est défini sur privé. Cependant, elle relie ses différentes entreprises dans sa biographie Instagram, donnant un aperçu de son côté professionnel. Elle est « galeriste, collectionneuse et philanthrope », selon son site Web Peg Norris, une galerie qu’elle a fondée avec son amie, Barrie Benson. Elle est également propriétaire de la galerie SOCO, « un espace d’art contemporain » qui « produit six expositions par an et un programme qui présente les meilleurs artistes régionaux et internationaux ». De plus, la boutique SOCO de la galerie « offre une gamme unique et abordable de livres d’art et de style de vie, d’éditions limitées et d’objets conçus par des artistes ». Toutes ses entreprises sont situées en Caroline du Nord.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Chandra a révélé dans sa conversation avec Plan qu’elle n’a jamais entrepris d’ouvrir une galerie. « J’étais d’abord très intéressé par les artistes, et je voulais amener ces artistes que je connaissais – ou que je voulais connaître – à Charlotte. Il s’agissait d’amener du grand art et des artistes dans la ville que j’aime », a-t-elle expliqué. « J’ai commencé avec des expositions d’art pop-up, et ça a fait boule de neige à partir de là. J’appelle cela le pop-up permanent. Et cela ressemble vraiment à un espace pop-up car chaque exposition est différente. Cela ressemble à une nouvelle galerie à chaque exposition.

Chandra est également vice-présidente de la Jimmie Johnson Foundation, qu’elle et son mari ont lancée en 2006. La fondation se concentre sur le financement de l’éducation publique de la maternelle à la 12e année et a levé 13 millions de dollars à ce jour, selon son site Web.

Lien connexe En rapport: David Corenswet : 5 choses à savoir sur l’acteur qui incarne Clark Kent dans « Superman : Legacy »

Comment Chandra et Jimmy se sont-ils rencontrés ?

Chandra et Jimmy se sont rencontrés alors qu’elle vivait à New York. Le couple a été présenté par des amis communs. « Jimmie était si gentil. Nous avons fini par nous marier deux ans et demi plus tard », se souvient Chandra Plan. “J’ai déménagé à Lake Norman avec ma valise après notre lune de miel. De là, nous avons déménagé à Charlotte – et nous sommes toujours dans la maison que nous avons achetée en tant que jeunes mariés. J’étais nerveux en allant de New York à Charlotte, me demandant si j’aimerais ça. Je suis tombé amoureux, pourtant. Je ne pouvais pas croire à quel point je l’aimais.

Le couple s’est marié en 2004.

Chandra et Jimmie sont devenus parents en 2010

Chandra et Jimmie ont accueilli leur premier enfant, une fille nommée Genevièvele 7 juillet 2010. En 2013, Jimmie a révélé que Geneviève, ou « Evie », est une Taylor Swift ventilateur. « La chanson qui est coincée dans ma tête qu’elle se promène en chantant – ce qui est fou – est une chanson de Taylor Swift où elle dit: » Nous ne nous remettrons jamais ensemble « », a-t-il déclaré. USA AUJOURD’HUI. « C’est le refrain qu’elle connaît. Donc, voir ma fille de 3 ans chanter à propos d’une rupture avec un garçon avec qui elle ne se remettra jamais, ça me fait flipper, pour être honnête. Je me dis : ‘C’est bien trop tôt pour tout ça !’ »

En septembre 2013, Evie est devenue une grande sœur, alors que Jimmie et Chandra ont accueilli une autre fille, nommée Lydia Norris Johnson. « La mère et le bébé vont bien », a déclaré une déclaration partagée sur la page Facebook de la star de NASCAR lue à l’époque. « La grande soeur Geneviève Marie, 3 ans, serait très fière de sa nouvelle petite soeur. »

Jimmy est tout aussi amoureux de Chandra qu’il l’était quand ils se sont mariés

Jimmie et Chandra semblent solides comme le roc. Le jour de la fête des mères 2023, la copropriétaire de Petty GMS Motorsports a jailli sur Chandra en tant que mère aux côtés d’une photo d’elle avec leurs filles, comme on le voit ci-dessus. « Bonne fête des mères Chani ! Merci de donner à notre famille 100% chaque jour », a-t-il écrit. « Nous vous aimons. »

En décembre 2022, l’adorable couple a célébré 18 ans de mariage. Je suis l’hommage Instagram de Jimmie, il a déclaré qu’ils « ne faisaient que commencer ». À mignon!

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.