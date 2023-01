En savoir plus sur le mariage de la chanteuse avec Ayda Field – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : JM HAEDRICH/SIPA/Shutterstock

Robbie Williams et Ayda Field Wiliams sont mariés depuis 10 ans

Ils n’ont pas dit à leur famille et à leurs amis qu’ils se mariaient jusqu’à ce qu’ils soient tous réunis pour un faux événement

Ayda et Robbie ont quatre enfants ensemble

Au milieu des rumeurs selon lesquelles Ayda Field Williams peut remplacer Lisa Rina et Diana Jenkins au Les vraies femmes au foyer de Beverly Hills, une lumière a été mise sur sa vie professionnelle et personnelle. L’actrice américano-turque de 43 ans joue depuis 1998 mais a obtenu son rôle principal dans Jours de nos vies jouant Angela Moroni entre 2000 et 2001. Elle a ensuite joué dans 2006 Studio 60 sur le voyage au coucher du soleil et la sitcom Retour à toi entre 2007 et 2008. Elle a aussi notamment jugé sur la saison 2018 de Le facteur X Royaume-Uni.

Quand elle n’est pas devant les caméras, elle est la mère adorée de quatre enfants : des filles Théodora10, et Colette4 et fils Charlton8 et beau3. Ayda partage ses enfants avec la chanteuse britannique Robbie Williamsqu’elle a épousé en 2010. Lisez la suite pour en savoir plus sur leur mariage.

Comment Ayda Williams et Robbie Williams se sont rencontrés

Ayda a commencé à sortir avec le musicien nominé aux Grammy Awards Robbie Williams, 48 ​​ans, en 2007 après un début difficile. L’actrice et personnalité de la télévision révélée lors d’une interview en septembre 2020 sur le Fabriqué par des mamans podcast que Robbie lui a demandé lors d’un déjeuner, mais quand le jour du rendez-vous est arrivé, il l’a complètement fantôme. Cependant, elle a décidé de lui donner une seconde chance. « Nous finissons par faire un plan. Tout ce que je dirai, c’est que c’était le premier rendez-vous le plus bizarre, fou, rockstar, popstar, fou. Et à la fin, j’étais totalement sous le charme”, s’est-elle exclamée, ajoutant qu’elle était “super impressionnée” par ses tatouages.

Parlant plus en profondeur de leur connexion instantanée, elle a rappelé: «L’univers s’est ouvert et j’ai totalement et complètement compris qui était cet homme et il a totalement et complètement compris qui j’étais… C’était un moment électrique. J’avais l’impression de l’avoir connu toute ma vie. » C’est gentil!

Malgré leur lien profond, leur relation n’a pas toujours été fluide. Le couple est apparu sur Femmes lâches en 2016, et Ayda a révélé que Robbie avait rompu avec elle trois fois avant de se marier. Les Prend ça Un membre a révélé dans une publication Instagram d’août 2018 qu’il avait proposé à Ayda avec un jeu de cartes. “Chaque fois que je pensais à Ayda et que je tirais une carte d’un jeu, ce serait toujours une reine, alors je l’ai emmenée à l’endroit où j’ai posé les yeux sur elle pour la première fois et lui ai donné quatre reines”, a-t-il écrit. « Chaque carte disait un mot chacune. Veux-tu m’épouser?”

Le couple a marché dans l’allée en août 2010 à la maison de la star britannique Mulholland Estates, à Beverly Hills. Ce fut une surprise pour les 60 amis et membres de la famille qu’ils ont invités, qui pensaient arriver à une soirée sur le thème de James Bond Casino Royale pour célébrer la carrière réussie de Robbie. Robbie a dit Bonjour! qu’il lui était difficile de garder le secret, mais il a réussi à le faire.

Ils ont travaillé ensemble plusieurs fois

Robbie et Ayda travaillent si bien ensemble qu’ils adorent vraiment travailler ensemble. C’est vrai – Ayda a joué dans deux vidéoclips pour son mari: «Bodies» de 2009 et «Mixed Signals» de 2017, par IMDb. De plus, Robbie a également servi de Facteur X juge en 2018. “Le fait que je travaille avec Rob et contre lui est fantastique!” Ayda a jailli sur ITV à l’époque.

Ayda a donné à Robbie un nouveau but

Robbie a lutté contre la dépression et la toxicomanie dans la trentaine, mais a déclaré qu’Ayda l’avait inspiré à changer sa vie dans une interview de septembre 2015 avec Chris Evans‘ Émission de petit-déjeuner de Radio 2par Bbc. “Avant les enfants et la femme, [my career] n’était pas qu’un travail. J’essayais de combler tous les vides qui étaient dans mon âme. Et cela n’avait aucun sens. Je suis arrivé au sommet de la montagne et c’était comme, ‘Aïe, j’ai toujours mal’ », se souvient-il franchement.

“Puis la femme est venue, puis les enfants sont venus, et maintenant tout a un sens… parce que les âmes dépendent de moi”, a-t-il poursuivi. « Ma femme dépend de moi, mes enfants dépendent de moi. Je n’ai pas d’excuses pour dérailler, pour peut-être ne pas venir à cette interview, pour regarder ce que je dis. C’est une bénédiction.

Ayda et Robbie ont eu deux enfants via la maternité de substitution

Comme indiqué ci-dessus, l’heureux couple partage quatre enfants. Leurs deux plus jeunes, Collette et Beau, sont nés via une mère porteuse après avoir rencontré des problèmes de fertilité. Lorsque Collete est née, Ayda a publié la photo Instagram ci-dessous et a évoqué son parcours de maternité de substitution. “Cela a été un chemin très long et difficile pour arriver ici, c’est pourquoi nous l’avons gardé au plus bas”, a-t-elle écrit. « La famille se décline sous toutes ses formes, et cette petite demoiselle, qui est biologiquement la nôtre, a été portée par une mère porteuse incroyable, à qui nous serons éternellement reconnaissants. Nous sommes ravis d’avoir cette belle petite fille dans nos vies et tellement bénis que nous vivons dans un monde qui rend cela possible. Comme pour Teddy et Charlie, nous vous demandons de respecter la vie privée de Coco et de nous permettre de grandir dans notre nouvelle équipe de 5 !

Ils ont célébré leur 10e anniversaire de mariage en 2020

« Elle fait ressortir le meilleur de moi. Elle est incroyablement attentionnée et me donne envie d’être une meilleure personne », a déclaré Robbie. Bonjour! magazine tout en réfléchissant au jour de leur mariage et à leur mariage en l’honneur de leur décennie passée ensemble.

En parlant de cette journée spéciale, il a ajouté : “Ayda ressemblait à la plus belle fille du monde. Le cadre était tellement magique, et être entouré de ma famille et d’amis proches, puis voir Ayda paraître si radieuse, c’était presque trop pour moi. Quand j’ai marché dans l’allée avec nos chiens et que j’ai entendu tout le monde applaudir, cela m’a rendu si émotif que je suis surpris d’avoir tenu bon. Je suis l’homme le plus heureux du monde.

