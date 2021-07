En savoir plus sur l’abonnement numérique premium de USA TODAY

Nous nous réveillons chaque matin ravis de vous apporter des reportages originaux sur le terrain qui apportent de la clarté et offrent une conversation autour des nouvelles et des histoires d’aujourd’hui.

Un abonnement numérique à USA TODAY vous fournira les nouvelles fiables et les diverses perspectives que vous attendez, associées à une expérience de lecture premium, des articles plus profonds et plus percutants, et des opportunités de dialoguer avec notre journalisme et nos journalistes pour en savoir plus.

Voici quelques questions fréquemment posées sur nos offres premium, ce que vous obtenez et pourquoi nous aimerions que vous vous abonnez.

Pourquoi l’accès à certaines histoires a-t-il été bloqué ? USA TODAY a toujours été gratuit.

Certaines histoires ne sont pas disponibles sans abonnement car elles font partie de l’expérience premium de USA TODAY. Les articles et vidéos classés premium représentent le meilleur du journalisme incontournable de USA TODAY, ancré dans des reportages originaux avec un impact visuel. Nous investissons dans ce journalisme en votre nom.

Qu’est-ce que je reçois si je m’abonne ?

Vous aurez accès chaque jour aux articles, vidéos et graphiques premium de USA TODAY. De plus, nous vous invitons à vous joindre à notre conversation : la newsletter réservée aux abonnés, Your Week with USA TODAY, vous donne un aperçu unique de la salle de rédaction. Cela vous permet également de lire toutes les histoires réservées aux abonnés que vous avez peut-être manquées. Vous aurez la priorité et le premier accès lorsque nous commencerons à programmer des événements et des expériences réservés aux abonnés. Soyez à l’affût de produits plus axés sur les abonnés, en particulier autour de notre contenu sportif.

Pourquoi devrais-je m’abonner ?

Comme l’a écrit le fondateur Al Neuharth sur la toute première page de USA TODAY en 1982, « USA TODAY commence sa portée à travers les États-Unis avec un engagement à servir de miroir clair et vrai qui reflète toutes les images de notre nation, inspecte tous nos problèmes , projette toutes nos opportunités et respecte tous nos employés. USA TODAY espère servir de forum pour une meilleure compréhension et unité pour faire des États-Unis une véritable nation. » Depuis cette première page d’accueil, nous nous sommes consacrés à élever diverses perspectives à travers le pays pour nous assurer que nos lecteurs se voient eux-mêmes et que les problèmes qui leur importent le plus se reflètent dans notre contenu.

Tout le contenu sera-t-il réservé aux abonnés ? Je vois que certaines histoires sont encore gratuites et accessibles.

Une grande partie du contenu reste sans restriction et accessible sur toutes les plateformes. Le contenu premium sera clairement marqué « Abonné uniquement » et comprendra les meilleurs articles de la journée, des vidéos et une programmation améliorée pour vous aider à mieux comprendre les nouvelles guidées par les journalistes et les experts de USA TODAY.

J’ai téléchargé l’application et je vois qu’elle est gratuite dans l’App Store. Dois-je payer pour l’application maintenant ?

Vous pouvez toujours utiliser l’application. Cependant, certains contenus et expériences seront exclusivement réservés aux abonnés.

Je suis actuellement abonné à l’édition imprimée, à l’expérience sans publicité ou au journal électronique. Ai-je un abonnement numérique ?

Oui. Activez votre compte et connectez-vous pour commencer à accéder à tout notre excellent contenu.

Vous pouvez l’activer en cliquant sur le bouton S’abonner en haut à droite de usatoday.com en ligne, ou en cliquant sur le symbole d’engrenage en haut à droite de votre application USA TODAY. Ou vous pouvez accéder directement à cette page.

Qu’en est-il des newsletters auxquelles je m’abonne maintenant ? Puis-je toujours écouter les podcasts USA TODAY ?

Du podcast 5 Things à la newsletter Daily Money, nous savons que des milliers d’entre vous écoutent USA TODAY et nous lisent quotidiennement dans votre boîte de réception. Vous pourrez continuer à écouter les podcasts existants de USA TODAY, suivre USA TODAY sur les réseaux sociaux et vous abonner gratuitement à nos newsletters existantes. Attendez-vous à ce que davantage d’offres réservées aux abonnés, comme la newsletter Your Week, soient bientôt lancées.

Je suis abonné à l’un des journaux locaux de Gannett. Puis-je accéder au contenu premium sur USA TODAY ?

À l’heure actuelle, USA TODAY et les abonnements au contenu premium local s’excluent mutuellement. Cependant, il y a souvent du contenu USA TODAY dans l’expérience de lecture numérique locale. Cela ne changera pas et pourrait inclure une partie du contenu premium de USA TODAY.