En savoir plus sur la star jouant Kate Moss – Hollywood Life

Crédit d’image : Scott Garfitt/Shutterstock

Ellie Bamber est une actrice britannique montante née en 1997

Elle a été choisie pour jouer Kate Moss dans un nouveau biopic sur sa relation avec le regretté artiste Lucian Freud

En plus d’agir, Ellie a une passion pour la cuisine et la mode

mannequin Kate Moss sera interprété par l’actrice de Disney+ Ellie Bamber dans un nouveau biopic qui couvre la relation de Kate avec l’artiste Lucien Freud — le petit-fils de psychologue Sigmund Freud, La variété rapports. Kate, aujourd’hui âgée de 49 ans, a posé pour le défunt peintre et sculpteur pendant neuf mois dans son studio de Holland Park, à Londres, au sommet de sa carrière, alors qu’il créait un portrait nu d’elle, qui s’est vendu 5 millions de dollars en 2005. le biopic couvre le parcours artistique et le lien que Moss et Lucian, décédé en 2011, ont formé tout au long du processus.

Ellie, 25 ans, joue Elora Danan dans la série Disney + en cours de diffusion saulequi a été créée en 2022. Elle a commencé à jouer professionnellement en 2012, son premier rôle étant dans la mini-série télévisée ITV, Le fils d’une mère. Elle a notamment joué dans la collaboration BBC One et Netflix Le serpent en 2021 et BBC One Le procès de Christine Keeler en 2019 et 2020. Lisez la suite pour en savoir plus sur Ellie.

1. Ellie Bamber a commencé à jouer à l’âge de 12 ans

Ellie a grandi dans le Berkshire, en Angleterre (où se trouve le château de Windsor !) avec son jeune frère Lucas. Son père est un gestionnaire d’investissement privé, par Maison de campagne et de ville, et sa mère est productrice ainsi que son manager. Elle a commencé à se produire dans le théâtre local à l’âge de 12 ans après avoir été inspirée par son professeur de théâtre. Un an plus tard, elle a joué dans la comédie musicale, Aspects de l’amour, à Londres. Le reste appartient à l’histoire.

2. Ellie Bamber bouge

Ellie a sept projets à venir, selon elle IMDb page, il est donc probable que les amateurs de télévision et de cinéma ne verront que de plus en plus l’étoile montante d’origine britannique. Certains de ses prochains films incluent Anneun biopic sur le journaliste Anna Politkovskaïalutte pour la liberté d’expression en Russie, le crime-drame Sept Douleurs de Marieet le drame romantique, Prisonniers du paradis. Ellie semble être prête pour tous les genres de cinéma, c’est ce qu’elle a dit Dans le style lorsqu’on lui demande comment elle choisit le travail qu’elle va entreprendre. « Je dis juste oui à ce qui est vraiment intéressant. C’est fondamentalement la seule règle », a-t-elle noté.

Cependant, les fans peuvent remarquer que plusieurs de ses rôles sont physiologiquement intenses ou ont une prémisse très sombre, et Ellie a dit Maison de campagne et de ville il y a une très bonne raison à cela en 2022. “Je suis vraiment intéressée à explorer la psyché humaine et comment nous, en tant qu’êtres humains, travaillons”, a-t-elle partagé. “Je suis intrigué par tous les types de personnages qui ont différents types de défauts et [experiences of] souffrance humaine. Je n’ai pas peur de devenir trop sombre parce que je peux le séparer dans mon esprit.

3. Ellie Bamber est une fanatique de cuisine

Quand Ellie ne travaille pas sa magie pour la caméra, on peut la trouver en train de préparer une délicieuse friandise dans la cuisine. “J’aime cuisiner. Ma chose préférée à faire en ce moment est de la Livre de cuisine River Cafequi est un peu un établissement à Londres », a-t-elle déclaré à Dans le style en janvier 2023. “C’est un plat de pâtes, et je l’ai fait une fois pour mon frère et ses amis – il ne devait y avoir que cinq personnes, mais ensuite c’est devenu 10, puis 15. Finalement, il y avait tellement de pâtes que J’avais l’impression de le cuisiner depuis 50 ans ! Mais c’est un peu infaillible, cette recette !

Elle aime aussi cuisiner avec son père. “Nous faisons habituellement des currys mais nous avons fait beaucoup de pizzas et de pâtes fraîches pendant le verrouillage”, a-t-elle rappelé à Maison de campagne et de ville. «Nous déterminerions quoi cuisiner, puis je m’approvisionnerais dans notre petit magasin local. C’était spécial. C’est gentil.

4. Ellie Bamber est aussi passionnée de mode

Ellie Bamber adore se déguiser et a un œil pour la haute couture. En 2017, Chanel l’a invitée à être ambassadrice et à diriger leur défilé. “J’aime la mode parce que c’est le reflet extérieur de mon humeur du jour. Cela peut vous transformer et vous emmener dans un endroit différent – ​​en particulier avec le jeu d’acteur », a déclaré le Animaux nocturnes expliqué à Maison de campagne et de ville.

Se souvenant d’une époque où elle regardait un défilé Chanel sans marcher dessus, elle a raconté l’histoire particulière de sa rencontre avec la femme qui a conçu sa robe par hasard. « Les vêtements Chanel sont des œuvres d’art. Leurs archives, leurs ateliers et leur façon de travailler sont tellement fascinants », a commencé Ellie avec un pur enthousiasme. “Une fois, je suis allée à un défilé Chanel où je portais cette incroyable robe brodée. Une femme s’est approchée de moi et m’a dit : ‘J’ai fait ta robe !’. Nous avons ensuite eu cette longue conversation sur le temps que cela lui a pris et ce qui s’y est passé. Ce fut un tel privilège de la rencontrer.

Ellie aime aussi acheter des pièces vintage sur l’application d’épargne, Depop. « C’est super pour trouver des pièces cool et vintage. Je pense qu’il est important d’acheter d’occasion et pas seulement de porter et de jeter », a-t-elle déclaré. «La mode rapide est tellement dommageable pour l’environnement. Nous devons protéger la planète pour les générations futures.

Elle a révélé lors de son Dans le style interview que son frère lui a présenté son streetwear, qu’elle retrouve aussi sur l’appli. “Mon frère Lucas, il m’a mis dans tout ça… Je suis assez obsédé par Depop. Je viens d’acheter cette paire de pantalons de survêtement Supreme qui ont l’air d’avoir des éclaboussures de peinture partout, et puis j’ai aussi trouvé ces baskets Wales Bonner x Adidas », s’est-elle exclamée, avant de les qualifier de « brillantes ».

5. Ellie Bamber est une militante sociale

Ellie est devenue vocale lors du mouvement relancé Black Lives Matter en 2020 après Georges Floyd a été assassiné par un policier blanc par suffocation. En mai de cette année-là, elle a partagé un lien sur sa page Instagram et a encouragé les gens à donner de l’argent, à signer des pétitions et à se renseigner sur le racisme auquel les Noirs sont confrontés dans la société d’aujourd’hui.

Elle a parlé de son engagement à soutenir la cause antiraciste dans son entretien avec Maison de campagne et de ville. «Nous devons affronter ces préjugés raciaux et nous regarder, faire le travail et évoquer ces conversations avec des amis et des familles afin de pouvoir résister au racisme. Il y a beaucoup de travail à faire. J’ai lu à ce sujet, regardé des films et me suis éduqué parce que le racisme systémique est une véritable crises, “ dit-elle.

