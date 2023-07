En savoir plus sur la star du tennis, 19 ans, à Wimbledon – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Hongbo Chen/Action Plus/Shutterstock

Cori « Coco » Gauff est une joueuse de tennis américaine considérée comme l’une des meilleures au monde.

Elle était autrefois classée n ° 1, après avoir atteint la finale de Roland-Garros en 2022.

Elle est en compétition à Wimbledon, où elle a atteint le quatrième tour.

Coco Gauff a connu un niveau de succès et de renommée que peu d’autres jeunes de 19 ans ont, mais elle garde toujours les pieds sur terre. » « Parfois, mon père me dit : ‘Tu peux te permettre de te faire plaisir.’ Mais je viens d’une famille de la classe moyenne, donc même les choses nécessaires, comme les vols et les chambres d’hôtel, me semblent encore beaucoup », a déclaré la star du tennis adolescente. Le gardien avant le tournoi de Wimbledon 2023.

Coco, qui malheureusement a abandonné les Jeux olympiques de Tokyo en raison de tests positifs pour COVID, a rebondi depuis lors. Elle entre dans le tournoi classée n ° 4 mondiale. Sa dernière victoire en titre a été la WTA ASB Classic au début de l’année, et elle cherche à faire sensation sur l’herbe en Angleterre.

« Si elle peut obtenir ce coup droit, comme Iga [Świątek, the No. 1-ranked player]des prises très similaires, mais Iga raccourcit ses swings et accélère mieux », légende du tennis Chris Evert dit La racine. « Si elle peut faire en sorte que son coup droit ressemble un peu plus à celui d’Iga, je pense qu’elle aura le jeu complet. Elle va gagner un Grand Chelem. Je veux dire, elle est encore si jeune, ça finira par lui arriver. Qui sait, cela pourrait arriver à Wimbledon.

Cela dit, voici un aperçu de Coco.

Coco Grauff est une joueuse de tennis.

Née le 13 mars 2004, Cori « Coco » Grauff a grandi à Atlanta. Elle s’est intéressée au tennis à l’âge de quatre ans après avoir regardé Serena Williams remporter l’Open d’Australie en 2009. Elle a commencé à jouer à l’âge de six ans, et à sept ans, sa famille a déménagé à Delray Beach, en Floride, où elle pourrait avoir de meilleures opportunités d’entraînement. Coco attribue la victoire aux championnats nationaux «Little Mo» des huit ans et moins comme au moment où elle a su qu’elle voulait être une joueuse de tennis quand elle a grandi. « J’ai adoré le tennis », a-t-elle déclaré en 2020, par Le gardien. « J’étais tellement, tellement à ce sujet au début parce que quand j’étais plus jeune, je ne voulais pas du tout m’entraîner. Je voulais juste jouer avec mes amis. Quand j’ai eu huit ans, c’est à ce moment-là que j’ai joué à « Little Mo » et après ça, j’ai décidé de faire ça pour le reste de ma vie. »

Plus Nouvelles des célébrités

Elle suit les traces de Serena Williams.

En 2017, Coco a listé ses joueuses préférées dans l’ordre suivant : « Serena, Vénus [Williams], Clés de Madisonet Sloan Stephens», a-t-elle déclaré, par ESPN. Coco a rencontré Serena pour la première fois au tournoi « Little Mo » à New York, et ils se sont revus en 2015 lors du tournage d’une publicité Delta à West Palm Beach. « C’était amusant, une expérience formidable », a déclaré Cori à ESPN. « Elle a toujours été ma joueuse préférée. Je dois lui faire quelques services. Je l’ai aussi rencontrée à Nice, France [at the Patrick Mouratoglou training facility]. »4

À l’âge de dix ans, Coco a commencé à s’entraîner à l’Académie française Mouratoglou, dirigée par l’entraîneur de longue date de Serena. La formation a semblé porter ses fruits. En 2014, elle a remporté le titre USTA Clay Court National 12-under. A l’époque, elle avait 10 ans, 3 mois, la plus jeune championne de l’histoire.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Coco a eu une évasion en 2019…

Coco est devenue professionnelle en 2018 et a fait ses débuts en WTA à l’Open de Miami, par ESPN. Elle a remporté son premier match avant de perdre au deuxième tour. Sa grande percée est survenue l’année suivante. Après avoir perdu en deux sets au deuxième tour de qualification à Roland-Garros, Coco s’est assuré une place à Wimbledon après l’approbation de sa candidature pour une wildcard. Elle a bondi lors des qualifications et a battu Venus Williams avant de finalement perdre au quatrième tour contre une éventuelle championne, Simona Halep. « Je ne serais pas là sans toi », a déclaré Coco à Venus après sa victoire à Wimbledon. Venus avait déjà remporté quatre Grands Chelems à son actif avant la naissance de Coco en 2004.

Fait pour la grande scène ✨@CocoGauff devient la plus jeune joueuse depuis 1991 à remporter le premier tour du simple dames, battant Venus Williams 6-4, 6-4#Wimbledon pic.twitter.com/hfgcQGdZtq – Wimbledon (@Wimbledon) 1 juillet 2019

La course a permis à Coco d’être classée n ° 141 au monde. Elle a poursuivi son succès à l’US Open 2019, atteignant le troisième tour où elle a été battue par la n ° 1 mondiale et championne en titre, Naomi Osaka.

… Et a remporté son premier titre WTA en simple à 15 ans.

Après avoir fait sensation à Wimbledon et à l’US Open, Coco n’a pas tardé à remporter sa première victoire WTA. Elle a remporté l’Open de Linz 2019 en Autriche, battant Jelena Ostapenko en finale. Elle avait 15 ans à l’époque. Elle a remporté son deuxième tournoi WTA en mai 2021, remportant l’Open d’Émilie-Romagne après avoir battu Wang Qiang en deux sets consécutifs.

En 2022, elle a atteint la finale de Roland-Garros. Elle est tombée à Iga Świątek en deux sets consécutifs.

Elle utilise sa plateforme pour diffuser un message.

Coco a utilisé sa renommée et sa célébrité retrouvées pour s’exprimer sur la justice sociale, en particulier le nombre incalculable d’hommes et de femmes noirs tués par la police en Amérique. « Wimbledon m’a donné l’occasion de collecter des fonds et de sensibiliser à d’autres choses et je suis heureuse d’avoir pu le faire », a-t-elle déclaré. Le gardien. « A chaque match que je gagne, j’ai l’impression que de plus en plus de gens me suivent, donc c’est bien. Et cela signifie de plus en plus de sensibilisation aux sujets qui me tiennent à cœur. J’ai toujours voulu ne pas être juste un joueur de tennis.

« Dernièrement, les jeunes dirigent des mouvements, et je suppose que le monde doit s’y habituer parce que nous sommes habitués à ce que les personnes âgées nous disent quoi faire », a-t-elle ajouté. « Ma génération vient de décider qu’il était temps de s’exprimer par nous-mêmes sur les choses. je suis le [climate] beaucoup de mouvement, et j’apprends comment nous pouvons mieux changer, au moins mon style de vie et la façon dont ma famille vit.

Lien connexe En rapport: Tournée Eras de Taylor Swift : toutes les chansons surprises, la setlist complète et plus encore

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.