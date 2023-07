En savoir plus sur la production d’ingénierie de la Society of Women Engineers à DeKalb 8 juillet – Shaw Local

DeKALB – La bibliothèque publique de DeKalb accueillera un événement d’ingénierie de production dirigé par des bénévoles de la Society of Women Engineers.

La bibliothèque, 309 Oak St., DeKalb, organisera l’événement à 10 h le 8 juillet dans la salle d’histoire et d’activité de la bibliothèque, selon un communiqué de presse.

L’événement est gratuit et destiné aux élèves du primaire.

Les clients peuvent en apprendre davantage sur l’ingénierie de production et les usines de fabrication grâce à des expériences. Les animateurs incluent Rosana Fernandez, membre de la Society of Women Engineers, Sahara Becker, responsable du support technique, et Michael Cha, spécialiste des données.

Les élèves de première année et de maternelle peuvent y assister s’ils sont accompagnés d’un parent. En raison du nombre limité de places, l’événement est premier arrivé, premier servi.

Pour plus d’informations, envoyez un e-mail à [email protected] ou appelez le 815-756-9568, ext. 3350.