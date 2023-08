En savoir plus sur LA Knight, la superstar qui était le dernier adversaire de Bray Wyatt à la WWE

Bray Wyatt était l’une des superstars les plus créatives de la WWE. Wyatt, grâce à son apparence charismatique et à ses combats habiles, a toujours trouvé un moyen de divertir les fans et de rajeunir sa personnalité.

Bray est revenu à la WWE à Extreme Rules en octobre de l’année dernière. Après avoir fait un retour triomphal, il s’est immédiatement lancé dans une rivalité avec LA Knight. Les deux combattants vedettes étaient nés d’une rivalité et c’est Knight contre qui Wyatt a joué son dernier match.

Après son retour, Bray Wyatt et LA Knight se sont engagés dans une querelle qui a duré près de quatre mois et qui a abouti à un match lors de l’un des plus grands pay-per-views de la WWE, Royal Rumble, en janvier de cette année.

Les deux ont eu un match spécial appelé «Pitch Black», qui a été salué comme une expérience unique et était également l’une des marques de fabrique de la carrière de Wyatt à la WWE, car il a produit certains des matchs les plus étranges pour ses fans de la WWE.

Le match était plein de moments chaotiques, d’objets utilisés et de nombreuses manigances dues aux interférences extérieures. Selon les rapports, les deux superstars se sont affrontées dans sept autres matchs et tous ont eu lieu lors des événements en direct de la WWE.

L’ancien « Mangeur des mondes » devait participer à un programme contre une autre grande star de la société, Bobby Lashley. Ils devaient avoir un match au « Show of Shows » de WrestleMania 39. Mais le match a rapidement échoué car Wyatt a été mis à l’écart en raison de problèmes de santé inconnus et n’a plus été vu à la télévision depuis lors.

Le décès tragique de Bray Wyatt, dont le vrai nom était Windham Rotunda, a choqué tout l’univers de la WWE et les fans sont attristés par la perte de l’une de leurs superstars les plus aimées. Le directeur du contenu de la WWE, Paul ‘Tripple H’ Levesque, a informé l’univers de la WWE du décès tragique de la Rotonde sur les réseaux sociaux.

Connu pour son esprit novateur et ses combats uniques, Wyatt était une superstar de troisième génération dans le secteur. Il a été une fois champion de la WWE et une fois champion universel de la WWE. Mais les championnats qu’il a remportés ne justifient pas ce que Wyatt a offert à l’entreprise. Son style de lutte phénoménal, associé à son travail sur les personnages, a toujours été un spectacle à regarder. Il est l’un des favoris des fans et on se souviendra toujours de lui pour son travail exceptionnel dans le domaine de la lutte.

