En savoir plus sur la femme que Bill Gates fréquenterait – Hollywood Life

Crédit d’image: SplashNews

Le milliardaire Bill Gates serait en couple avec Paula Hurd depuis plus d’un an

Paula Hurd est la veuve d’un ancien PDG de logiciels

Comme Bill, Paula est une philanthrope dévouée

Bill Gates67 ans, est dans une relation engagée 17 mois après lui et son ex-femme, Portes françaises de Melinda, a finalisé leur divorce. Il sort avec 60 ans Paula Hurdla veuve de l’ancien PDG de la société de logiciels Oracle, Marc Hurddepuis plus d’un an, selon la Courrier quotidien. “Ils sont inséparables”, a déclaré une source à la publication en février 2023. “Ils sont ensemble depuis plus d’un an et elle a toujours été décrite comme une” femme mystérieuse “, mais ce n’est pas un mystère pour leur entourage qu’ils sont en une relation amoureuse.

Paula et Bill se connaissent depuis des années, car elle et Mark, décédé à l’âge de 62 ans en 2019, ont été photographiés derrière le fondateur de Microsoft lors d’un match de tennis en 2015, selon la publication. Paula n’est pas non plus étrangère à la vie chic dont peuvent profiter les multimillionnaires et les milliardaires, car elle était estimée à environ 500 millions de dollars au moment de la mort de son mari. Alors, qui est la femme qui a conquis le cœur du milliardaire ? Lisez la suite pour en savoir plus sur Paul Hurd.

Paula Hurd est diplômée en administration des affaires

Paula Hurd a commencé sa carrière de dirigeante chez NCR Corporation après avoir obtenu un baccalauréat en administration des affaires de l’Université du Texas à Austin en 1984, selon sa page LinkedIn. Elle y a occupé divers postes jusqu’en 2001, a quitté l’entreprise pendant une décennie, puis est revenue au CLUB 127 en tant que consultante, où elle est restée encore 10 ans. Au moment d’écrire ces lignes, elle gère son patrimoine chez Hurd Family Investments et siège au conseil d’administration de l’Université Baylor, l’alma mater de son mari décédé.

Au moment d’écrire ces lignes, Paula se décrit comme une “développeuse et organisatrice d’expériences événementielles mémorables à moyenne et grande échelle pour des occasions personnelles, d’entreprise et caritatives” sur sa page LinkedIn.

Paula a aidé à collecter 1 milliard de dollars pour l’Université Baylor

Paula et Mark étaient de longue date et généreux donateurs à l’Université Baylor, et Paula a maintenu leur tradition vivante même après sa mort. En 2021, elle a fait don de 7 millions de dollars à Campagne Give Light de Baylor, une initiative destinée à “avoir un impact sur tous les aspects de la vie sur le campus, des universitaires et des sports à la vie étudiante et à l’engagement mondial”. Son cadeau est allé vers le nouveau basket-ball pavillon, qui aura un Mark et Paula Hurd Floor, selon le profil Baylor de Paula. Avant cela, Paula et Mark ont ​​aidé à créer la «meilleure installation de tennis universitaire du pays» à l’université texane, et en 2011, elle a été nommée Hurd Tennis Center.

Paula est une mère

Paula et Mark ont ​​eu deux filles pendant leur mariage de près de 30 ans : Catherine et Kelly. Paula n’a pas encore rencontré les enfants de Bill, selon un initié de PERSONNES, il est donc juste de supposer qu’il n’a pas rencontré le sien. Bill et Melinda, 58 ans, partagent trois enfants : des filles Jenifer26 et Phoebe20 ans et fils Rory23.

Paula a annoncé une bourse de tennis en 2022

Paula est une joueuse de tennis et une observatrice passionnée, et en mars 2022, elle s’est associée à Universal Tennis pour créer les Universal Tennis Hurd Awards. Chaque année, Paula attribuera à un joueur de tennis masculin et à une joueuse de tennis montante 100 000 $ “alors qu’ils passent de l’université aux rangs professionnels”. Pour être éligibles, les athlètes doivent avoir joué au moins un an de tennis collégial et “avoir fait preuve d’un esprit sportif exemplaire et d’une aptitude à réussir sur le circuit professionnel”, selon le communiqué de presse du prix.

“Je suis très heureux de poursuivre cette transition entamée par mon défunt mari Mark et de m’associer à Universal Tennis pour ces prix. Universal Tennis continue d’innover dans le jeu et soutient depuis longtemps le tennis collégial et la transition vers le jeu professionnel », a-t-elle déclaré à l’époque.

Bill Gates a fait allusion à une romance quelques jours avant l’annonce de la nouvelle

Bill Gates a confirmé qu’il était intéressé à retrouver l’amour après le Bbc lui a demandé s’il était prêt à essayer de sortir avec quelqu’un quelques jours avant que la nouvelle qu’il voit la mère de deux enfants ne soit annoncée. “Bien sûr, je ne suis pas un robot,” répondit-il timidement.

