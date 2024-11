En savoir plus sur la détection précoce du cancer du poumon

MyMichigan Health organise un programme virtuel gratuit le mardi 19 novembre

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

SANTÉ DE MYMICHIGAN

MIDLAND, Michigan – Le cancer du poumon est l’une des formes de cancer les plus courantes aux États-Unis et la principale cause de décès liés au cancer chez les hommes et les femmes. En fait, chaque année, environ 200 000 Américains recevront un diagnostic de cancer du poumon. L’exposition à la fumée de tabac, à l’amiante et/ou au radon, ainsi que des antécédents personnels et/ou familiaux de cancer sont tous des facteurs de risque connus. Pour ceux qui souhaitent en savoir plus sur la maladie, MyMichigan Health organisera un programme virtuel gratuit le mardi 19 novembre, de midi à 13 heures.

Au cours de la présentation, les participants entendront des experts en santé pulmonaire parler de la prévention et de la détection précoce du cancer du poumon. Les panélistes comprennent James Fenton, MD, chirurgien thoracique certifié ; Abby Smith, PA-C., navigatrice en santé pulmonaire ; Katie Sias, Pharm.D., pharmacienne ambulatoire BCOP, et Heather Zahn, BS, ACSM-EP, CPST, éducatrice en santé communautaire. Les sujets du programme comprennent la prévention du cancer du poumon et les facteurs de risque ; dépistage et détection précoce du cancer du poumon ; recommandations de dépistage actuelles ; des aides à l’abandon du tabac et des programmes pour arrêter de fumer.

L’inscription est obligatoire. Les personnes intéressées peuvent visiter //www.mymichigan.org/lungcancer101 ou ceux qui ont besoin d’aide pour s’inscrire peuvent appeler MyMichigan Health Line au (989) 837-9090. Pour confirmer l’inscription, les participants recevront un e-mail avec le lien vers la réunion virtuelle.

*Non affilié au système de santé de l'Université du Michigan

