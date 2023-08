En savoir plus sur Josh Roberts – Hollywood Life

Voir la galerie





Hannah Ferrier a joué dans « Below Deck Mediterranean ».

Elle est mariée à Josh Roberts.

Les tourtereaux se sont mariés l’année dernière et partagent un enfant ensemble.

Hannah Ferrier36 ans, est surtout connu pour avoir fait partie de la série de télé-réalité de Bravo, Sous le pont méditerranéen. La star australienne a non seulement eu une vie réussie à la télévision, mais elle a également construit une vie de famille solide avec son mari Josh Robert, et leur fille. Les tourtereaux se sont mariés l’année dernière et bien qu’ils restent privés pour la plupart, ils ont été ouverts à propos de leur romance sur les réseaux sociaux et plus encore, à certains moments au cours des dernières années.

Hannah était sur Sous le pont méditerranéen jusqu’à la saison cinq en 2013. Depuis lors, elle se concentre sur sa vie personnelle avec Josh et leur fille. En savoir plus sur Josh et sa vie avec Hannah ci-dessous.

Qui est Josh Roberts ?

Josh vient d’Écosse et travaille dans l’immobilier commercial, selon Bravo.com. On ne sait pas grand-chose d’autre sur l’homme d’affaires privé, mais il semble réussir à part entière, en ce qui concerne sa carrière.

« Il est très privé, il déteste les réseaux sociaux, donc c’est définitivement quelque chose que je respecte », a déclaré Hannah à propos de Josh, dans une interview avec Bravo l’initié en juin 2020. « C’est probablement pour le mieux. Comme, je ne pense pas que je pourrais sortir avec quelqu’un qui était fasciné par son Instagram et qui prenait des selfies et tout. Il est juste très discret.

Comment Hannah et Josh se sont-ils rencontrés ?

Hannah et Josh se sont rencontrés dans un bar à Sydney, en Australie, lorsqu’elle est rentrée chez elle pour une pause entre les saisons 4 et 5. « Nous nous sommes rencontrés dans un bar à Sydney le lendemain de mon atterrissage après le tournage de la saison 4 », a déclaré Hannah lors d’une apparition sur Regardez ce qui se passe en direct avec Andy Cohen en juin 2020. «Nous avons en quelque sorte flirté l’un avec l’autre, mais je lui ai fait savoir que je venais de terminer le tournage, donc j’étais à 50% de mes capacités normales. Donc je suis surpris que seul ne l’ait pas effrayé [laughs].”

Quand Hannah et Josh se sont-ils mariés ?

Le couple s’est fiancé en novembre 2020, après deux ans de relation. Hannah a annoncé les fiançailles dans une publication Instagram le même mois. Il comportait une photo d’elle posant avec sa bague de fiançailles. Elle a également montré Josh dans un article de janvier 2021. « Okkkkkk… Le voici. Insta officiel [sic]. Je t’aime bébé x », a-t-elle écrit dans la légende.

Hannah et Josh se sont mariés lors d’une cérémonie en bateau en Australie sur les plages du nord de Sydney en mars 2022. La mariée portait une robe de mariée blanche de Velani, et le marié a rendu hommage à ses racines écossaises en portant un kilt traditionnel à carreaux rouges.

Hannah et Josh ont-ils des enfants ?

Hannah et Josh ont accueilli leur fille, Ava Grâce, en novembre 2020, le même mois où ils se sont fiancés. Elle faisait partie de leur mariage et avait l’air adorable à seulement 17 mois à l’époque. Hannah a annoncé sa grossesse en juin 2020 et a joyeusement publié des photos d’elle-même pendant les neuf mois. Elle a également révélé que Josh était « sur la lune » à propos du futur bébé.

Quand Ava Grace est arrivée, la maman adorée a également partagé un message qui présentait de jolies photos d’elle tenant sa nouvelle petite fille. « Madame est arrivée ! Josh et moi sommes si heureux d’accueillir dans le monde notre petite fille – Ava Grace Roberts. Née le 26 octobre », a-t-elle partagé sur les réseaux sociaux, aux côtés des premières photos du nouveau-né prises par Poppy Peterson. « Elle est déjà une petite menace qui a capturé nos cœurs pour toujours 💗. »