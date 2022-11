En savoir plus sur Josh Kelley – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Shutterstock

Katherine Heigl est une actrice qui a joué dans divers films et séries télévisées, notamment L’anatomie de Grey.

Elle est mariée à Josh Kelley.

Katherine était auparavant liée de manière romantique à des acteurs Jason Behr et Joey Laurent .

et . Katherine joue actuellement dans la dernière saison de la série télévisée, Voie des lucioles.

Catherine Heigl44, et Josh Kelley, 42 ans, sont l’un des couples les plus inspirants d’Hollywood. L’actrice et la chanteuse sont mariées depuis 2007 et ont mené une vie douce et romantique ensemble. Qu’il s’agisse d’assister joyeusement à des événements professionnels, où ils posent et sourient sur les tapis rouges, ou de passer du temps avec leur famille pour des sorties décontractées, ils semblent toujours très amoureux l’un de l’autre.

Découvrez-en plus sur Josh et son histoire d’amour avec Katherine ci-dessous!

Depuis combien de temps Katherine et Josh sont-ils ensemble ?

Les tourtereaux ont commencé à se fréquenter en 2005 et se sont fiancés un an plus tard en juin 2006. Leur magnifique mariage a eu lieu le 23 décembre 2007 au Stein Eriksen Lodge à Park City, Utah. De nombreuses autres célébrités ont assisté à leur cérémonie, dont Katherine’s L’anatomie de Grey co-stars Chevalier TR, Sandra Oh, Ellen Pompeo et Justin Chambreset il a été présidé par le ministre unitarien Tom Goldsmith. Katherine a également marché dans l’allée sur une chanson que Josh a écrite et ils ont tous les deux écrit leurs propres vœux romantiques.

Josh est un chanteur à succès avec une carrière impressionnante.

Josh, qui est né à Augusta, GA et a fréquenté l’Université du Mississippi, a sorti de nombreux albums au fil des ans et certaines de ses chansons, dont “Amazing” et “Only You”, ont même atteint le palmarès Billboard Adult Top 40. Son premier album indépendant, Changer de visageest sorti en 2001 et il a signé avec Hollywood Records en 2002. Son premier album studio, Pour le retour à la maisonest sorti l’année suivante.

En 2009, Josh a signé avec MCA Nashville et a ensuite sorti son premier album country, Argile de Géorgieen 2011. Il a depuis tourné avec de grandes superstars country comme Miranda Lambert et Dame A.

Comment Katherine et Josh se sont-ils rencontrés ?

Katherine et Josh se sont rencontrés lorsqu’elle a joué dans le clip de sa chanson “Only You”, que l’on peut voir ci-dessus, en 2005. Dans la vidéo, la beauté blonde regarde son futur mari chanter la chanson et jouer de la guitare assis à une fenêtre. dans un immeuble en face du sien. Ils auraient commencé à sortir ensemble tout de suite et se seraient fiancés au bout d’un an.

Katherine et Josh ont-ils des enfants ?

Les époux ont adopté une petite fille sud-coréenne, qu’ils ont nommée Nancy Leigh, en 2009, un an après sa naissance. Ils ont ensuite adopté une deuxième fille, Adalaïde Marie Hope, en 2012, la même année où elle est née. Katherine et Josh ont aussi un fils, Joshua Bishop Kelley Jr.qui est né biologiquement en 2016.

Lorsqu’on lui a demandé si ses enfants pouvaient ou non chanter comme lui, Josh nous a dit qu’ils le pouvaient certainement. “Honnêtement, ils peuvent vraiment chanter tous les trois, mais je ne vais pas le forcer”, a-t-il déclaré EXCLUSIVEMENT HollywoodLa Vie dans une interview de 2021. «Je veux dire, je les entoure avec ça. S’ils tombent dedans un de ces jours et trouvent l’une des combinaisons d’instruments, alors je soutiendrai totalement cela. Nous essayons juste de les entourer de trucs cool et amusants. Je ne vais certainement pas être comme un père de football à ce sujet, quelle que soit cette phrase cliché, mais j’aimerais les encourager à creuser définitivement dans les arts parce que c’est si bon pour le cerveau.

Katherine et Josh ne vivent pas à Hollywood.

Katherine et Josh ont élu domicile à temps plein dans l’Utah depuis 2010 et adorent ça. “On adore ça ici. Il n’y a pas une très grande population ici. Il y avait beaucoup de peur pendant la pandémie. Nous étions vraiment nerveux à propos de ce qui allait se passer, mais nous avons eu beaucoup de chance dans le fait que nous étions ici au milieu de nulle part », nous a déclaré EXCLUSIVEMENT Josh en parlant de la façon dont lui et sa famille ont fait face à la pandémie de COVID tout en vivant dans l’Utah. «Nous sommes dans les montagnes et vivons une vie de ferme similaire à celle que nous vivions auparavant, juste lourdement masqués. C’était génial.

“Honnêtement, juste pour avoir ce temps supplémentaire pour que je puisse les aider dans leurs études et vraiment voir où ils en sont avec la façon dont ils apprennent, ce qu’ils font bien et ce avec quoi ils ont du mal,” il a continué. “Pour être honnête avec toi. Je pense que c’était un point positif. Cela fait un peu plus d’un an maintenant, et je pense que nous en avons tous un peu marre les uns des autres. Mais nous avons fait beaucoup de musique. Katie et moi, l’une des choses qui nous a attirés l’un vers l’autre, c’est que nous aimons faire des choses ensemble. Nous aimons bricoler et nous aimons créer.