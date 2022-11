En savoir plus sur James Righton et leur mariage – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : JM HAEDRICH/SIPA/Shutterstock

James Righton est le mari de l’actrice Keira Knightley.

Il est marié à Keira depuis 2013.

Avant son mariage avec Keira, il menait une vie personnelle assez privée.

Leur mariage est toujours solide alors qu’ils élèvent leur famille à Londres, en Angleterre.

Keira Knightley37 ans, est marié à James Righton, 39 ans, depuis 2013. L’actrice et la musicienne sont toutes deux britanniques et ont continué à vivre à Londres, en Angleterre, tout en travaillant dur dans leur carrière réussie. Ils sont souvent vus lors de sorties occasionnelles et d’événements professionnels, mais ils ont quand même réussi à garder leur vie de famille aussi privée que possible.

En savoir plus sur James et son histoire d’amour avec Keira ci-dessous.

Comment Keira et James se sont-ils rencontrés ?

Les tourtereaux se sont rencontrés en 2011 et Keira a admis un jour qu’ils n’étaient pas sobres quand c’est arrivé. “Nous étions très ivres, et c’est le genre de personne qui sera la lumière la plus brillante dans n’importe quelle pièce, alors que je suis celle qui est assise dans le coin”, a-t-elle déclaré. Le gardien de la rencontre et de sa première impression de futur mari.

James a également expliqué précédemment que Keira n’était pas au courant de sa carrière musicale réussie à l’époque, car il travaillait principalement au Royaume-Uni et elle passait beaucoup de temps en Amérique. “Keira était en Amérique quand nous avons eu notre moment au soleil au Royaume-Uni, alors elle était inconsciente”, a déclaré la chanteuse au Poste de New York. “Mais, au fil des ans, elle est venue à des tas de concerts et a adoré Surfer sur le vide », il ajouta. Elle n’aimait pas seulement ta chanson, James, mais elle t’aimait aussi.

James est musicien et compositeur.

Après avoir grandi au Royaume-Uni, il aurait commencé sa carrière musicale après avoir terminé ses études secondaires. Il a d’abord travaillé comme professeur de musique avant de fonder le groupe basé à Londres, Klaxons (Pas Centaures)qui a ensuite été raccourci à juste Klaxons, au début des années 2000. Il a chanté et joué du clavier dans le groupe, qui a signé avec une maison de disques en 2006, avant de se dissoudre en 2015. Ils ont sorti trois albums studio de 2007 à 2014 et James a ensuite signé avec une autre maison de disques sous le surnom, Machine de chocen 2016.

Shock Machine a sorti un album en 2017 et James a ensuite commencé à poursuivre une carrière musicale solo. Il a sorti trois albums studio en tant qu’artiste solo, dont la bande originale du film de 2018 Benjamin, L’artiste en 2020, et Jim, je suis toujours là en 2022. Il a également travaillé sur des collaborations avec plusieurs artistes différents et pour plusieurs projets divers.

Quand Keira et James se sont-ils mariés ?

Keira et James se sont dit “oui” à Mazan, Vaucluse, dans le sud de la France, le 4 mai 2013. Ils ont déménagé à Canonbury, Islington en 2014 et y sont restés depuis.

Keira et James ont-ils des enfants ?

Le couple amoureux a accueilli deux filles depuis leur mariage. Leur aîné, Édieest né en 2015 et Dalila est né en 2019, et la fière maman et papa aiment généralement les garder à l’écart des projecteurs.

James a écrit une chanson pour sa fille aînée et celle de Keira, Edie.

L’air accrocheur est sorti en tant que deuxième single de son album de 2020, L’artiste et il a également filmé un clip vidéo, que l’on peut voir ci-dessus. Il a expliqué qu’il avait écrit la chanson alors qu’elle était encore bébé. “Edie est une chanson que j’ai écrite pour ma fille quand elle était bébé”, a-t-il déclaré, selon sa page YouTube. « Elle semblait si fragile et petite dans un monde qui semblait si grand et terrifiant. Je voulais lui dire que tout irait bien.