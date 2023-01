En savoir plus sur Holly Bullough ici – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Jeff Dean/AP/Shutterstock

Joe Bachie est un secondeur des Bengals de Cincinatti.

Il a également joué pour les Eagles de Philadelphie et les Saints de la Nouvelle-Orléans.

Joe et sa petite amie Holly Bullough se fréquentent depuis 2017.

Comme le Bengals de Cincinatti se préparent pour le championnat de conférence contre les Chefs de Kansas City le dimanche 29 janvier, secondeur Joe Bachie est à la pointe de l’équipe. Vous vous souviendrez que les Bengals ont perdu contre les Rams de Los Angeles au Super Bowl en février 2022, donc les enjeux sont élevés si l’équipe s’attend à revenir au match ultime.

Suite Nouvelles des célébrités

Et dans les coulisses, sa petite amie de longue date et experte en fitness Houx Bullough est juste derrière lui, l’encourageant. Joe est exceptionnellement ouvert à propos de sa chérie en ligne, publiant fréquemment à son sujet via son compte Instagram. Voici ce qu’il faut savoir sur la petite amie du joueur clé avant le grand match de dimanche !

Elle a rencontré Joe au collège

Selon Nicky Swift, Joe et Holly se sont rencontrés à l’université alors qu’ils fréquentaient tous les deux la Michigan State University ! En fait, une publication Instagram du 22 novembre 2018 a documenté depuis combien de temps les amoureux de l’université étaient ensemble. “Nous sortons ensemble depuis 14 mois et je l’ai finalement vue manger un morceau de tarte”, a-t-il légendé une photo du duo, avec Holly portant un haut court qui révélait une silhouette soignée. Il a ponctué la légende avec des emojis de cœur et de flamme et a souhaité aux fans un #HappyThanksgiving. Ils se fréquentent depuis quelque temps en 2017.

Holly est coach de fitness en ligne

Selon son compte Instagram professionnel, Holly est une “coach de fitness en ligne” pour Body By Holly, LLC. Elle se spécialise dans « Aider les femmes à retrouver leur confiance en elles grâce à la musculation et à la nutrition sans aucune restriction » et propose également des « entraînements à la demande ». Holly partage fréquemment des photos torrides de la salle de sport et du studio, alors qu’elle montre ce que ses entraînements exigeants peuvent apporter aux clients. Et elle aime clairement sa carrière !

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





“Ce que MON parcours de fitness m’a appris !!!” la beauté blonde a sous-titré une vidéo de fitness le 16 novembre 2022, en partie. “Remarquez comment tout au long de la vidéo de progression, je SOURIS. Je souris parce que pouvoir travailler continuellement sur vous-même grâce à votre propre forme d’exercice préférée est le sentiment le plus beau et le plus gratifiant.

Elle aime son homme

Holly s’est rendue sur Instagram le 8 décembre 2022 pour rendre hommage à son célèbre petit ami. À côté d’un montage vidéo avec des clips et des photos du couple, elle a écrit : « De te connaître comme le gars qui dort sur le canapé de mon frère à maintenant mon petit ami de 5 ans et plus, je suis vraiment reconnaissante de t’avoir à mes côtés Joey Guy ! !! (Je dois vous raconter l’histoire de la façon dont nous nous sommes rencontrés un jour LOL).

Lien connexe Lié: Petite amie de Tyrann Mathieu : tout savoir sur sa relation avec Sydni Paige Russell

Dans le montage, elle a noté que Joe “boit beaucoup”, “danse beaucoup”, “colle à ses amis” et lui a demandé de déménager avec lui à la Nouvelle-Orléans – bien qu’ils aient finalement atterri à Cincinatti. elle plaisante en disant qu’ils l’ont fait avec une friteuse à air.

Holly aime voyager avec Joe

Dans un article de novembre 2022, Holly a partagé un carrousel de photos d’un voyage à Tampa, en Floride, et aime clairement voyager avec son beau tout aussi athlétique. À côté des photos du duo en train de faire du bateau, de dîner et de s’habiller à neuf, Holly a écrit: «Tampa, VOUS ÉTIEZ UNE HOOT. Nous nous sommes tellement amusés avec la famille et les amis la semaine dernière dans l’une de nos villes préférées ! Un week-end d’adieu BIEN PASSÉ. De retour à cincy on y va !!!!”

C’est sa plus grande pom-pom girl

Le passionné de fitness est clairement la plus grande pom-pom girl de Joe. « S’imprégner de chaque minute de ce style de vie sauvage !!! 🧡🖤 », a-t-elle écrit à côté de clips vidéo avec des amis lors d’un match des Bengals en 2021. “Incroyablement reconnaissant et reconnaissant d’être aux côtés de Joey alors qu’il réalise son rêve !!! Il n’y a vraiment rien de mieux dans ce MONDE que de regarder ceux que vous aimez faire ce qu’ILS aiment, et je suis sûr que beaucoup d’entre vous seraient d’accord avec moi. Même heure la semaine prochaine ? »

“Tellement bon de te revoir faire ce que tu aimes #49 !!!!! 🖤 ​​tu nous as manqué !!!!” elle a écrit à côté d’une jolie photo de couples le 23 octobre 2022.

Joe reconnaît publiquement son soutien. “Spécial s / o à celui-ci pour être le rock dans les coulisses!” il a légendé une photo Instagram du couple le 9 janvier 2023. «L’amour et le soutien sont inégalés bébé. Aussi le meilleur sweat à capuche là-bas.

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.