En savoir plus sur Arielle Goldrath – Hollywood Life

Sur L’anatomie de Grey, Kévin McKiddLe personnage d’Owen Hunt a eu une vie amoureuse tourbillonnante. Il a divorcé de Christina Yang (Sandra Oh) et Amelia Shepherd (Catherine Scorsone) avant de finir avec Teddy Altman (Kim Raver). Dans la vraie vie, Kevin, 49 ans, a également été marié deux fois et, malheureusement, aucune des deux relations n’a fonctionné. Kevin s’est séparé de sa deuxième femme Arielle Goldrath au début de 2022 après quatre ans de mariage. Découvrez le mariage de Kevin et Arielle, leurs enfants et leur séparation ci-dessous.

Arielle Goldrath

Arielle (dont l’âge est inconnu) ne travaille pas à Hollywood comme Kevin. C’est une personne privée, donc sa profession réelle est inconnue, bien qu’il ait été rapporté qu’elle travaille comme chef privé. La page Facebook d’Arielle montre qu’elle vient de Dix Hills, New York. Arielle a beaucoup de photos d’elle-même et de Kevin en plein air à cheval. Son compte Instagram est privé, bien que sa biographie soit liée à un compte appelé Save Your Soil, qui contient des photos de tous les différents animaux de la ferme et animaux de compagnie.

Son mariage avec Kevin

Arielle et Kevin se sont rencontrés à l’été 2016 lors d’une fête. Kevin a repensé à cette nuit cinq ans plus tard dans un post Instagram de célébration qu’il a depuis supprimé. “Il y a 5 ans AUJOURD’HUI, Arielle et moi nous rencontrons lors de ce beau rassemblement”, a écrit l’acteur en 2021. “Elle m’a époustouflé dès le moment où nous nous sommes rencontrés, a créé cette nourriture merveilleuse pour notre célébration, et nous avons parlé et ri, et nous connaissait. Joyeux anniversaire mon amour, je t’aime pour toujours et à jamais.

Après deux ans de fréquentation, Kevin et Arielle se sont mariés lors d’une cérémonie juive au Calamigos Ranch à Malibu, en Californie, le 13 janvier 2018. Kevin a honoré ses racines écossaises en portant un kilt vert traditionnel. Arielle portait une robe en dentelle et des talons compensés rouges lors de sa journée spéciale. Le couple a annoncé son mariage sur le site Web de Kevin deux mois plus tard. “Des amis proches et ma famille se sont réunis avec la famille de mon Grey pour partager notre journée de célébration – un rassemblement intime et discret aboutissant à une danse Ceilidh écossaise”, lit-on dans le message.

Leurs enfants

Kevin et Arielle ont deux enfants ensemble, fils Aide4 ans et sa fille Nava, 3. Aiden est née en mai 2018, quatre mois après le mariage de Kevin et Arielle. Ils ont partagé la nouvelle de la grossesse lorsqu’ils ont annoncé le mariage en mars 2018. Nava est née en juillet 2019. “Je suis si heureux d’annoncer l’arrivée de notre petit babou – Nava James McKidd”, a écrit Kevin sur Instagram, aux côtés d’un photo d’Arielle et de leur petite fille. “Elle est incroyable et toute notre famille se sent bénie.” La Fait d’honneur L’acteur a également qualifié Aiden de “grand frère brillant” et a déclaré qu’Arielle était une “guerrière”.

Leur séparation

La séparation de Kevin et Arielle a été annoncée par l’acteur dans un post Instagram partagé en juillet 2022. Il comportait des photos de l’ancien couple si heureux ensemble. Kevin a révélé que lui et Arielle se sont séparés “il y a quelques mois” et que la décision est venue “après beaucoup d’introspection et de discussion”.

“Arielle est une mère incroyable pour Aiden et Nava”, a déclaré Kevin. “C’est l’une des personnes les plus sages, les plus intelligentes et les plus aimantes que j’ai jamais connues. Nous continuons à avoir le plus grand amour et respect les uns pour les autres. Nous avons pu redéfinir nos vies et notre amour l’un pour l’autre d’une belle manière. Cela n’a pas été facile et a demandé beaucoup de travail et d’auto-examen. Cela en valait la peine d’arriver là où nous en sommes maintenant : une relation profonde et honnête en tant que parents et de vrais amis avec une histoire commune incroyable, de beaux enfants et une famille. »

La Courageuxtar a demandé la “bonne fortune” pour aller de l’avant à la suite de sa séparation avec Arielle. “Cela fait du bien de partager cette partie de ma vie et de vous faire savoir que même avec des défis, il est possible de tirer des conclusions heureuses si nous nous présentons les uns aux autres et restons ouverts”, a déclaré Kevin. “Arielle et moi serons toujours là l’une pour l’autre. J’espère que tout le monde pourra être béni : élever ses enfants avec l’un de ses meilleurs amis. Arielle n’a jamais publié de déclaration publique sur la scission. Il semble que Kevin et Arielle n’aient pas finalisé leur divorce.

La première femme de Kevin

Le premier mariage de Kevin était avec Jane Parker. Ils se sont mariés en 1999 et ont eu deux enfants ensemble, un fils Joseph22 ans et sa fille Iona, 20. Jane a demandé le divorce de Kevin en juin 2016 et a cité des différences irréconciliables. Ils ont annoncé leur séparation le mois suivant dans une déclaration d’un représentant qui disait: “Kevin et Jane ont décidé conjointement de mettre fin à leur mariage. Ils ont hâte de continuer à coparentalité leurs enfants, qui ont été leur priorité absolue, et continueront de profiter d’une relation étroite et attentionnée.

Kevin et Jane ont finalisé leur divorce en décembre 2017. Ils ont convenu de la garde légale conjointe de leurs deux enfants. Selon Personnes, Jane a obtenu 60 % de la garde physique tandis que Kevin en a obtenu 40 %. Kevin aurait été responsable du paiement des frais de scolarité et du camp d’été des enfants. L’accord stipulait également que Kevin paierait 65 096 $ par mois en pension alimentaire pour époux. Les obligations de pension alimentaire pour enfants ont pris fin après que Joseph et Iona aient eu 18 ans.