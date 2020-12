Les États-Unis ont imposé des sanctions à une entreprise de technologie qui a fourni à l’État vénézuélien du matériel de vote, afin que des élections parlementaires de décembre puissent avoir lieu. Le dirigeant vénézuélien Nicolas Maduro a qualifié cette décision de «stupide».

Ex-Cle Soluciones Biometricas CA, filiale enregistrée au Venezuela d’une société de technologie basée en Argentine, se spécialise dans la fourniture d’équipements de vérification biométrique et a été accusée par le gouvernement américain de «Minant la démocratie et réprimant la voix du peuple vénézuélien», apparemment pour le péché mortel d’avoir facilité les récentes élections à l’Assemblée nationale du Venezuela.

«L’ex-Cle CA a des millions de dollars de contrats avec le régime illégitime de Maduro, fournissant du matériel et des logiciels électoraux à des agences gouvernementales alignées sur le régime», Le secrétaire d’État américain Mike Pompeo a déclaré vendredi dans un communiqué, ajoutant que la société était «Conscient et impliqué» dans le complot présumé du gouvernement Maduro «Pour truquer les élections frauduleuses du 6 décembre.»

En plus de cibler l’entreprise, les États-Unis ont également imposé des sanctions à deux des dirigeants de l’entreprise « Pour avoir agi pour ou au nom d’Ex-Cle. »

Les États-Unis et leurs alliés ont rejeté les résultats des élections parlementaires au Venezuela qui ont vu l’alliance socialiste de Maduro remporter une victoire majeure. Le Parti socialiste uni du président et ses alliés ont recueilli plus de 67% des voix et repris le contrôle de l’Assemblée nationale, un ancien bastion de l’opposition.

Les critiques, cependant, ont souligné un taux de participation relativement faible et le refus véhément de la partie pro-occidentale de l’opposition, dirigée par les États-Unis autoproclamés « président par intérim » Juan Guaido, pour participer au vote. Les boycotteurs ont plutôt tenu ce qu’ils appelaient «Consultations populaires», présenté comme une alternative plus juste au vote détenu par le gouvernement vénézuélien. le «Consultations» a eu lieu en ligne et en personne. Cependant, les résultats du vote parallèle de facto sont difficilement vérifiables. Les organisateurs ont été filmés en train de brûler au moins certains des bulletins de vote juste après la « consultation, » arguant que l’immolation était nécessaire pour protéger l’identité des électeurs.

Maduro n’a pas mâché ses mots en répondant à la nouvelle série de pénalités, en les marquant « stupide. »

«Des sanctions stupides comme l’idiot [Pompeo] qu’il est, alors qu’il est en train de sortir, contre la société et les hommes d’affaires qui ont fabriqué les machines pour que le peuple vénézuélien puisse voter, « Maduro, cité par l’AFP.

