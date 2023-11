En Ryan Blaney, NASCAR a un champion avec le potentiel de star dont il a besoin

AVONDALE, Arizona — Devenir champion NASCAR offre au pilote gagnant une plate-forme unique, s’il choisit de l’utiliser.

Certains n’ont pas la personnalité nécessaire pour profiter de l’attention accrue et des opportunités médiatiques. D’autres ne souhaitent pas aller au-delà de leurs obligations normales.

Mais comme un passager d’avion dans la rangée des sorties de secours, Ryan Blaney est à la fois disposé et capable d’aider.

Blaney, le nouveau champion de la Cup Series, a toujours été prêt à faire tout ce qu’on lui demandait pour aider à promouvoir NASCAR.

Il a été l’un des premiers pilotes à avoir un podcast hebdomadaire (« Glass Case of Emotion »), a fait des voyages supplémentaires à Los Angeles pour jouer des rôles d’acteur au NASCAR (dans des séries télévisées comme « Magnum PI » et « Taken ») et a fait d’innombrables apparitions dans des talk-shows télévisés et des programmes de radio en dehors des médias de course typiques.

Mais Blaney a fait tout cela tout en étant un pilote avec peu de choses à montrer pour ses réalisations professionnelles. Avant cette saison, Blaney avait remporté sept victoires en carrière et une seule année avec plusieurs victoires. NASCAR commercialisait sa jeunesse et son potentiel plus que sa substance réelle.

Le mois dernier a changé tout cela. Blaney a surmonté un été de difficultés et de voitures lentes pour profiter d’un format de séries éliminatoires qui récompense les équipes qui s’échauffent au bon moment. Maintenant, après avoir terminé 2-1-2 pour terminer la saison, Blaney est soudainement champion de la NASCAR Cup Series pour la première fois.

Cela soulève quelques questions : quel genre de champion Blaney sera-t-il et que peut faire NASCAR pour commercialiser ce coureur affable ?

Nous connaissons au moins la réponse à la première partie.

«Je suis ravi d’avoir ces opportunités. J’ai vraiment hâte de les affronter de front », a déclaré Blaney dimanche soir. « Si vous avez le privilège d’être un champion de votre sport, cela fait partie de votre travail de promouvoir votre sport et de faire de votre mieux pour être le meilleur champion possible.

“Vous disposez désormais de cette formidable plateforme sur laquelle vous avez fait quelque chose d’incroyable (et pouvez) l’utiliser pour promouvoir le sport.”

Encore une fois, Blaney était déjà désireux d’aider autant qu’il le pouvait. Plus récemment, le joueur de 29 ans a été l’un des principaux participants aux prochaines docu-séries Netflix, et il a ouvert les portes des caméras de télévision pour donner aux cinéastes « beaucoup de choses intérieures ».

Il est facile d’imaginer comment cette émission décrira Blaney : un pilote hanté par des erreurs majeures lors de moments de pression dans le passé, il a complètement renversé cette réputation en une seule série éliminatoire pendant que les caméras documentaient tout cela. Il est drôle, gentil, respectueux des fans et possède un profond héritage de course automobile.

Cela vérifie certainement de nombreuses cases pour faire de lui une star. Mais afin de profiter de la valeur marchande de Blaney, NASCAR devra le faire connaître au public au-delà d’une simple série Netflix. Cela commence mardi, lorsque Blaney s’envole pour New York pour une première série d’apparitions dans les médias.

Les projets au-delà restent à voir, mais au moins le potentiel est là. C’est crucial pour NASCAR, qui a un problème de puissance des étoiles qui est préoccupant ces derniers temps. Les audiences télévisées ont chuté cet automne et le jeune groupe de pilotes du Championnat 4 (Blaney, Kyle Larson, Christopher Bell et William Byron) n’a en grande partie pas trouvé un écho auprès des fans de sport grand public.

Cela a créé une conversation plus large dans l’industrie sur la façon dont la génération actuelle de pilotes peut commencer à atteindre le niveau de renommée atteint par des grands du passé comme Dale Earnhardt Jr., Jeff Gordon et Tony Stewart.

“Nos pilotes sont fantastiques”, a déclaré vendredi le président de NASCAR, Steve Phelps. « Ils sont intéressants. Ce sont des héros lorsqu’ils montent dans la voiture de course. Nous devons les exposer davantage aux fans existants – en entretenant cette relation avec les fans existants – et aux futurs fans.

Blaney devenir champion ne changera pas cela du jour au lendemain, mais cela présente certainement une opportunité à NASCAR.

(Photo : Chris Graythen/Getty Images)