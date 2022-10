En Russie, l’élite compte le coût destructeur de la guerre alors que Poutine s’intensifie

Lorsque Vladimir Poutine a lancé cette semaine des frappes de missiles visant des villes ukrainiennes et des infrastructures critiques, cette décision a semblé donner au président russe un sursis de la part des partisans de la ligne dure qui réclamaient une action plus décisive. « Courez, Zelensky, courez », a applaudi Ramzan Kadyrov, le chef tchétchène qui a envoyé des milices en Ukraine pour combattre dans la guerre, faisant référence au président ukrainien. Kadyrov s’est déclaré «satisfait à 100%» de la conduite de la guerre après des semaines à fustiger le leadership militaire russe au cours des récentes retraites désastreuses.

Mais certains hauts fonctionnaires russes et des membres de l’élite des affaires sont épuisés et déprimés – et on s’attend à une aggravation du climat politique et économique. Si l’escalade militaire de Poutine visait en partie à mettre un terme aux troubles bouillonnants liés à la mauvaise gestion de la guerre, son impact pourrait n’être que temporaire, ont déclaré plusieurs responsables et dirigeants d’entreprises lors d’entretiens.

“Sur le champ de bataille, il y a d’autres problèmes”, a déclaré un homme d’affaires influent de Moscou qui, comme d’autres personnes interrogées pour ce rapport, a parlé sous couvert d’anonymat en raison de craintes pour sa sécurité personnelle. « Je ne pense pas que cela fera monter la pression », se référant aux frappes de missiles.

En outre, les dirigeants d’entreprise et les responsables ont déclaré que même si les grèves réussissaient à endommager davantage les réseaux électriques et énergétiques de l’Ukraine, les combats se prolongeant dans l’hiver glacial, on se demande combien de missiles il reste à la Russie et combien de temps elle peut soutenir une campagne de bombardements. Les missiles « sont en cours de fabrication. Mais en unités individuelles. Et les anciennes réserves s’épuisent », a déclaré un responsable de l’État.

Le nouveau commandant russe en Ukraine a été décoré après la brutalité en Syrie

Depuis que l’armée ukrainienne a commencé à reprendre des pans de territoire dans le sud et l’est de l’Ukraine, Poutine se démène, contraint d’envoyer des centaines de milliers de réservistes à peine formés pour tenter de fortifier l’armée russe épuisée – une décision qui a déclenché des protestations à travers la Russie et envoyé au moins 300 000 hommes russes fuyant à travers les frontières du pays pour éviter la conscription.

Alors que des signes de discorde au sein du cercle restreint de Poutine commençaient à faire surface, l’attaque humiliante de samedi contre le précieux pont Kertch du Kremlin vers la Crimée semblait la goutte d’eau qui a fait déborder le vase.

“Personne n’est satisfait du statu quo”, a déclaré le responsable de l’État russe. « Il est clair qu’une victoire militaire ou politique ne sera pas possible. Mais une perte n’est pas possible non plus. Cela se transforme en une situation aux échecs connue sous le nom de zugzwang, où chaque pas est pire que le suivant et pourtant il est impossible de ne pas bouger.

L’optimisme de l’été où, selon un deuxième responsable de l’État, beaucoup dans l’élite du pays croyaient « nous allons tout renverser et trouver un moyen » s’est complètement évaporé. “Les gens voient qu’il n’y a pas d’avenir”, a-t-il déclaré.

La mobilisation forcée a déjà porté un coup à la popularité de Poutine, l’un des principaux fondements de sa légitimité en tant que président, et lorsque les cadavres de réservistes commenceront à revenir du front, la situation pourrait s’aggraver, a déclaré l’homme d’affaires moscovite.

“Dans quelques mois, il y aura une dynamique très négative en Russie : une aggravation de l’humeur dans la société”, a-t-il dit. “Tout dépend du front.”

“L’arsenal d’actions possibles de Poutine est très limité”, a déclaré Sergei Aleksashenko, ancien vice-gouverneur de la Banque centrale russe qui vit maintenant en exil aux États-Unis. « En plus de frapper des infrastructures civiles, il n’a que la possibilité d’utiliser une arme nucléaire tactique. Si la contre-attaque ukrainienne se poursuit, la question de savoir quoi faire de plus reste devant Poutine.

L’annexion de la Russie met le monde “à deux ou trois pas” d’une guerre nucléaire

Mais peu à Moscou disent que Poutine aura recours au déploiement d’une frappe nucléaire tactique, malgré les déclarations du Kremlin, a déclaré l’homme d’affaires moscovite, car “alors il n’aura plus de cartes”, alors que la Chine pourrait bloquer ce genre d’escalade. “C’est une boîte de Pandore [the Chinese] ne veux pas ouvert », a-t-il dit.

Le soutien de l’Arabie saoudite aux réductions de production de pétrole cet hiver semble avoir enhardi le président russe, a déclaré le même cadre moscovite, qui entretient des contacts avec des responsables politiques. Même si les prix de l’énergie restent au même niveau, Poutine “pense que l’Europe sera en crise et n’aura pas de temps pour l’Ukraine”.

“Il s’agit toujours d’une guerre d’usure, jusqu’à ce qu’une partie ne soit plus en mesure de continuer la guerre”, a-t-il déclaré.

Le directeur général de Gazprom, Alexei Miller, a averti mercredi que “des villes entières” en Europe pourraient geler et a déclaré qu’il n’y avait aucune garantie que l’Europe pourrait survivre à l’hiver avec les niveaux actuels des réserves de gaz.

Les économistes et les chefs d’entreprise affirment que les sanctions commencent à frapper plus durement l’économie russe, avec des coupes budgétaires déjà imposées – tandis qu’un plafond de prix proposé prélevé par le Groupe des sept nations sur les ventes de pétrole russe à partir de décembre serait un nouveau coup dur. Le président russe « manquera de liquidités… Il a besoin de liquidités pour payer l’Iran et la Corée du Nord pour les armes. Mais nous verrons en décembre une réalité complètement nouvelle », a déclaré Sergei Guriev, le provost de l’université Sciences Po à Paris.

Alors que l’on s’attend à des sanctions de plus en plus sévères, chaque mauvaise nouvelle en première ligne est un nouveau coup dur pour l’économie russe, a déclaré un deuxième membre de l’élite des affaires de Moscou.

«Toutes les entreprises souffrent de ce qui se passe. Tout le monde a gelé ses plans d’investissement », a-t-il déclaré. La croyance antérieure selon laquelle la Russie pourrait rediriger les flux commerciaux de l’Occident vers la Chine, le Kazakhstan et l’Inde s’estompe rapidement, ont déclaré deux des dirigeants d’entreprise. Le Kazakhstan a commencé à bloquer les cargaisons transportant des marchandises européennes vers la Russie, tandis que les Chinois commençaient également à arrêter certains approvisionnements.

« Tout le monde est complètement frustré. L’ambiance est très mauvaise », a déclaré un troisième homme d’affaires russe.

Les membres de l’élite de Moscou commencent à parler d’un changement potentiel de leadership d’une manière qu’ils n’ont jamais fait auparavant en plus de 20 ans de règne de Poutine – bien que personne ne puisse dire comment ni quand cela pourrait se produire.