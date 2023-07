En Russie, la rhétorique s’échauffe à propos d’une frappe nucléaire sur les pays de l’OTAN

Commentez cette histoire Commentaire

La rébellion en Russie des mercenaires wagnériens a confronté les responsables occidentaux à l’une de leurs plus grandes craintes : la possibilité d’un chaos politique et d’instabilité dans le pays doté du plus grand arsenal nucléaire du monde. L’inquiétude quant à savoir qui pourrait prendre le contrôle des armes de destruction massive de la Russie a longtemps tempéré les espoirs occidentaux que le président Vladimir Poutine pourrait être évincé du pouvoir. Mais des mois de postures nucléaires de la part de Poutine et d’autres hauts responsables russes, et un nouveau débat parmi les analystes de Moscou sur l’utilisation d’une arme nucléaire sur un pays de l’OTAN, ont soulevé des doutes quant à savoir si Poutine fournit vraiment la stabilité nécessaire pour éviter un Armageddon atomique – ou s’il est le risque qu’ils devraient le plus craindre.

Les responsables russes ont joué sur les craintes nucléaires de l’Occident tout au long de la guerre dans le but de saper le soutien occidental à l’Ukraine et de ralentir les livraisons d’armes, une tactique qui semble avoir fonctionné.

Et ces dernières semaines, le battement de tambour s’est intensifié, certains analystes stratégiques et experts de groupes de réflexion russes bien connectés proclamant ouvertement la « nécessité » pour Moscou de mener une frappe nucléaire tactique préventive sur un pays de l’OTAN, comme la Pologne – pour éviter la défaite dans le guerre contre l’Ukraine et raviver la terreur occidentale face à la puissance nucléaire de la Russie.

Depuis la rébellion de Wagner, Sergueï Karaganov, ancien conseiller du Kremlin et politologue russe influent, a redoublé d’appels pour que Moscou le fasse. Dans un article publié le mois dernier et intitulé « Une décision difficile mais nécessaire », Karaganov a affirmé que le risque d’une frappe nucléaire de représailles contre la Russie et d’un Armageddon nucléaire « peut être réduit à un minimum absolu ».

Aucun président américain sensé ne mettrait les États-Unis en danger en « sacrifiant Boston conditionnelle pour Poznań conditionnelle », a-t-il écrit, faisant référence à une ville de Pologne.

Un analyste militaire belliciste basé à Moscou, Dmitry Trenin, a soutenu Karaganov, affirmant qu' »un signal sans ambiguïté – et non plus verbal – devrait être envoyé » à Washington.

« La possibilité d’utiliser des armes nucléaires dans le conflit actuel ne doit pas être cachée », a-t-il écrit dans un essai, appelant à la révision de la doctrine nucléaire russe, qui limite l’utilisation d’armes nucléaires aux cas où l’existence de la Russie est menacée. Les deux essais ont été publiés par un groupe de réflexion influent sur la politique étrangère russe, la Foreign Policy Research Foundation.

Trenin a déploré que le déploiement d’armes nucléaires par la Russie en Biélorussie – qui, selon Poutine, sera achevé d’ici la fin de l’année – n’ait provoqué aucune alarme visible dans les capitales occidentales.

Les essais de Karaganov ont un ton messianique qui reflète la vision zélée de Poutine de sa place dans l’histoire, résolvant ce que Moscou aime appeler « le problème de l’Ukraine », une référence à une nation indépendante et démocratique choisissant une voie pro-européenne aux frontières russes.

Il soutient que les armes nucléaires ont été inventées par Dieu pour raviver la peur de l’humanité envers Armageddon, insistant sur le fait que « cette peur doit être ravivée ». Il considère la Russie comme « choisie par l’histoire » pour détruire le « joug occidental » et « enfin libérer le monde ».

De nombreux experts russes en armes nucléaires ont eu le souffle coupé aux appels de Karaganov et de Trenin. L’un d’eux, Ivan Timofeev, l’a qualifié d' »extrêmement dangereux ».

Trois experts du Center for International Security écrivant dans le journal Kommersant, Alexei Arbatov, Konstantin Bogdanov et Dmitry Stefanovich, ont qualifié l’idée que Washington ne riposterait pas de « très douteuse et probablement erronée ».

Puis vint le spectre de la guerre civile, avec Les mercenaires de Wagner roulant dans un convoi vers Moscou dans le chaos politique le plus grave depuis 1993, lorsque le président Boris Eltsine a ordonné aux chars de tirer sur le parlement du pays pour écraser un révolte des législateurs.

Alors que la rébellion de Wagner se déroulait le mois dernier, des responsables américains ont contacté Moscou pour assurer à Poutine que la rébellion de Prigozhin était une affaire interne russe, selon le porte-parole du Conseil de sécurité nationale, John Kirby. Cette assurance a mis en évidence l’inquiétude des dirigeants occidentaux que Poutine, sentant un complot occidental ou craignant la défaite, puisse prendre des mesures radicales.

La rébellion est terminée, mais tout nouveau choc drastique dans la guerre pourrait déclencher une instabilité en Russie. Une nouvelle défaite majeure dans la guerre pourrait renverser Poutine, a déclaré Anatol Lieven, du Quincy Institute for Responsible Statecraft, ou cela pourrait le voir escalader et recourir à une arme nucléaire tactique.

Si Poutine faisait face à la perte de la Crimée occupée, « les chances d’escalade seraient extraordinairement élevées car il croirait qu’il était nécessaire de sauver la Crimée, mais il serait également nécessaire de sauver son régime à ce stade », a déclaré Lieven.

Les analystes prédisent une répression interne majeure en Russie pour empêcher à l’avenir toute rébellion similaire par un groupe armé voyou.

Après s’être emparés d’un quartier général militaire à Rostov-sur-le-Don, les combattants de Wagner se sont déplacés vers le nord jusqu’à la ville de Voronezh, alertant sur l’installation de stockage d’armes nucléaires de Voronezh-45 située à environ 130 miles plus à l’est. Mais même si Wagner avait ciblé les armes – et il n’y a aucune preuve qu’il l’ait fait – les mercenaires n’auraient pas pu les utiliser, analystes a dit.

« Un groupe armé comme Wagner peut-il prendre le contrôle de certaines des armes nucléaires russes et les utiliser ou les faire exploser d’une manière ou d’une autre ? La réponse courte est non, c’est pratiquement impossible », a tweeté Pavel Podvigexpert en armes nucléaires à l’Institut des Nations Unies pour la recherche sur le désarmement, après qu’un théoricien du complot à carreaux bleus sur Twitter ait répandu la désinformation à plus de 250 000 abonnés sur Twitter selon laquelle le chef de Wagner Yevgeniy Prigozhin avait « obtenu les armes nucléaires ».

Lors du forum économique de Saint-Pétersbourg le mois dernier, Poutine a déclaré que les armes nucléaires protégeraient la sécurité russe « au sens le plus large du terme », mais qu’il n’était « pas nécessaire » de les utiliser pour le moment.

Pressé lors de la session plénière de savoir s’il serait prêt à les utiliser, Poutine a plaisanté : « Que dois-je dire ? Faire peur au monde entier ? Pourquoi avons-nous besoin d’effrayer le monde entier ?

Mais depuis l’invasion de l’Ukraine, Poutine et de hauts responsables, dont le chef adjoint du Conseil de sécurité russe Dmitri Medvedev et le ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov, ont mené la campagne de peur nucléaire. Annonçant l’invasion le premier jour, Poutine a averti que tout pays qui interviendrait dans la guerre ferait face à des conséquences « comme vous n’en avez jamais vu dans toute votre histoire », dans une allusion sans ambiguïté aux armes nucléaires.

Quelques jours plus tard, il a mis les armes nucléaires russes en « préparation spéciale au combat ». Depuis lors, la Russie a suspendu sa participation à l’accord New START et a annoncé que des armes nucléaires seraient stockées en Biélorussie. En septembre, Poutine a explicitement averti que la Russie utiliserait des armes nucléaires si son territoire était menacé, car il prétendait annexer quatre régions ukrainiennes.

Dans le dernier avertissement nucléaire, Medvedev a déclaré qu’une apocalypse nucléaire était « non seulement possible mais tout à fait probable » dans un article de Rossiyskaya Gazeta dimanche, car « il n’y a pas de tabou » sur l’utilisation d’armes nucléaires. Medvedev a affirmé que l’Occident devait accepter l’anéantissement du gouvernement « nazi » de l’Ukraine – « s’il ne veut pas une fin apocalyptique » à la civilisation.

Certains analystes ont vu le débat sur l’arme nucléaire d’un pays de l’OTAN comme un bluff orchestré pour exacerber les craintes nucléaires occidentales, mais d’autres l’ont vu simplement comme des extrémistes éventant les échecs de la Russie dans la guerre.

« Il est juste de dire que les gens de cette communauté ressentent de la frustration face à la situation, et je pense qu’ils réfléchissent à haute voix », a déclaré Podvig dans une interview. Il a déclaré que les responsables russes avaient été « assez cohérents, que les armes nucléaires ne pouvaient être utilisées que pour protéger la Russie d’une sorte de menace existentielle ».

« Les armes sont là, et il existe des scénarios dans lesquels elles peuvent être utilisées. Cependant, nous sommes, au moins à ce stade, à deux pas de ce point. Si la Russie commençait à envisager sérieusement d’utiliser des armes nucléaires en Ukraine ou en Pologne, il y aurait d’abord un changement beaucoup plus net dans la rhétorique du Kremlin, a-t-il déclaré.

Mais une question inquiétante est de savoir ce qui constituerait une « menace existentielle » pour la Russie dans l’esprit de Poutine, étant donné sa profonde conviction qu’il est le seul gardien et protecteur de l’État.

En janvier, le Bulletin of the Atomic Scientists a avancé les aiguilles de l’horloge de la fin du monde de 10 secondes à 90 secondes avant minuit, en grande partie « à cause des dangers croissants de la guerre en Ukraine », a-t-il déclaré.

Artur Kacprzyk, analyste sur les armes nucléaires à l’Institut polonais des affaires internationales, a déclaré que le débat de Moscou sur la frappe de la Pologne était une forme de coercition nucléaire conçue pour intimider l’OTAN, et qu’il a suscité « l’inquiétude mais certainement pas la panique ».

« Le niveau de ce débat en Russie, et son intensité, sur l’utilisation potentielle du nucléaire est plus élevé qu’auparavant », a-t-il déclaré. « S’ils croient que l’Occident va plier, cela les encouragera à simplement augmenter et augmenter ces menaces. »

Quelques jours avant la rébellion de Wagner, le président Biden a déclaré que le risque que la Russie utilise une arme nucléaire tactique contre l’Europe était « réel », a rapporté Reuters.

Mais Kirby a déclaré la semaine dernière que les États-Unis n’avaient vu « aucune indication que M. Poutine souhaite aller dans cette direction et nous n’avons rien vu non plus qui nous ferait changer notre propre posture de dissuasion ».

Les analystes pro-Kremlin aiment soutenir qu’une puissance nucléaire « ne peut pas perdre » la guerre, malgré une histoire de mésaventures militaires embourbées par Moscou et Washington.

Selon Podvig, une source de frustration pour la Russie était que la possession d’armes nucléaires n’était tout simplement pas un facteur décisif pour gagner la guerre.

« Ce n’est pas que quelqu’un ne respecte pas les armes nucléaires de la Russie », a déclaré Podvig. « C’est que vous ne pouvez pas vraiment penser à une façon de les utiliser pour obtenir un quelconque avantage. À ce stade, je suppose que la seule chose que la Russie retire de ses armes nucléaires, c’est qu’il n’y a pas d’implication directe de l’OTAN ou des États-Unis dans cette guerre.

