En Russie, la concurrence entre l’effet de rassemblement autour du drapeau de la politique étrangère affirmée de M. Poutine et la colère face au ralentissement de l’économie est souvent appelée bataille entre la télévision et le réfrigérateur: les Russes prêtent-ils attention aux nouvelles patriotiques? à la télé ou remarquez leurs réfrigérateurs vides?

« Se rassembler autour du drapeau n’est plus un antidote contre les protestations », a déclaré Ekaterina Schulmann, chercheuse associée au programme Russie et Eurasie à l’institut de recherche britannique Chatham House, lors d’un entretien téléphonique.

Un certain nombre de facteurs ont érodé le consensus sur la Crimée. L’année où M. Poutine a annexé la Crimée, en 2014, ses cotes d’approbation au pays ont grimpé en flèche alors même que les pays européens, les États-Unis et d’autres ont répondu par des sanctions qui menaçaient l’économie de la Russie.

Mais la stagnation financière provoquée par les sanctions, une diminution des investissements étrangers dans un contexte de tensions avec l’Occident et la faiblesse des prix du pétrole ont forcé le Kremlin à imposer des politiques impopulaires, y compris le relèvement de l’âge de la retraite pour soutenir les fonds de pension gouvernementaux.

Les salaires nets moyens des Russes corrigés de l’inflation sont en baisse depuis la crise ukrainienne. Ils sont maintenant 10 pour cent de moins qu’il y a sept ans.

Cela nuit au soutien du gouvernement Poutine. Divers groupes d’opposition sont descendus dans la rue, des communistes aux nationalistes de droite. «Si vous n’avez pas déjà une place dans le système, vous n’avez aucune chance» de trouver du travail, a déclaré M. Dobralsky.

Et, les analystes politiques disent, ce n’est pas un hasard si des manifestations se sont infiltrées des riches villes de Moscou et de Saint-Pétersbourg vers les provinces les plus éloignées de la Russie, qui ressentent plus durement la douleur économique.