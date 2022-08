En Russie et dans les anciens États soviétiques, Gorbatchev a un héritage complexe

Commentez cette histoire Commentaire

Le président russe Vladimir Poutine a passé ses 22 années au pouvoir à sabrer sans relâche l’héritage du dirigeant soviétique réformiste Mikhaïl Gorbatchev. Les deux se sont rarement rencontrés et Gorbatchev, décédé mardi à Moscou à l’âge de 91 ans, a prudemment formulé ses remarques sur le dirigeant russe, même lorsqu’elles n’étaient pas critiques. Contrairement au prédécesseur de Poutine, Boris Eltsine, Gorbatchev n’a jamais demandé ni reçu de garantie d’immunité d’arrestation ou de poursuites, a-t-il déclaré.

La critique de Poutine par Gorbatchev était souvent indirecte, comme dans son livre de 2015 “La nouvelle Russie” dans lequel il écrivait que Poutine avait « profité » d’une constitution défectueuse rédigée sous la direction d’Eltsine – par exemple, en utilisant une disposition imprécise sur les limites de mandats pour revenir à la présidence en 2012.

« Le principal défaut de la constitution… était son ‘caractère super-présidentiel’ », a écrit Gorbatchev. “En combinaison avec notre tradition monarchiste et l’attitude déférente envers l’autorité supérieure typique du caractère national russe, cela présentait un risque réel de créer un régime autocratique.”

Poutine a qualifié l’effondrement de l’Union soviétique de catastrophe et méprisé l’héritage de Gorbatchev, mais s’est néanmoins abstenu de persécuter personnellement Gorbatchev et ne l’a presque jamais mentionné – un accommodement qui reflétait peut-être la propre démonstration de Poutine de ce caractère national.

Interrogé en 2011 sur ce qu’il aurait fait à la place de Gorbatchev alors que l’Union soviétique s’effondrait, Poutine a déclaré que la Russie devait “se battre pour l’intégrité territoriale de notre État de manière cohérente, persistante et sans crainte, sans se mettre la tête dans le sable”.

Dans le télégramme de condoléances de Poutine à la famille et aux amis de Gorbatchev, son attitude s’est traduite par ce qu’il n’a pas dit, selon les analystes. Il n’a pas fait l’éloge des plus grandes réformes de Gorbatchev, notant simplement que le dirigeant soviétique comprenait la nécessité du changement et “s’efforçait d’offrir ses propres réformes sociales à nos problèmes urgents”.

Le dédain de Poutine pour Gorbatchev et l’ambivalence évidente à propos de sa mort ont mis en évidence un fossé flagrant dans l’opinion publique mondiale. Alors que Gorbatchev est vénéré en Occident pour avoir aidé à abattre le rideau de fer et donné une chance à la démocratie, il est détesté par beaucoup dans l’ex-Union soviétique pour le chaos et les privations qui ont suivi dans les années 1990 – tumulte qui, à certains égards, continue même à présent.

Gorbatchev a d’abord salué la présidence de Poutine, mais a qualifié son troisième mandat en 2012 “d’erreur”. En 2013, il a déclaré que la politique russe se transformait en une “imitation de la démocratie”, avec une corruption endémique. En 2016, il a qualifié la politique de Poutine d'”obstacle au progrès”.

Mais c’est la vision de Poutine d’une Russie revancharde et impérialiste qui l’a emporté.

Comme la plupart des Russes, Gorbatchev a soutenu l’annexion de la Crimée par Poutine en 2014, mais après que la Russie a envahi l’Ukraine en février, Gorbatchev, qui était en mauvaise santé, a appelé à la fin des hostilités, affirmant qu'”il n’y a rien de plus précieux au monde que l’humanité”. des vies.”

Alexei Venediktov, une figure médiatique libérale de premier plan, qui s’est entretenu avec Gorbatchev par téléphone en juillet, a alors déclaré que l’ancien dirigeant soviétique s’opposait à la guerre et savait que Poutine avait laissé ses réformes de la liberté d’expression et de l’ouverture en cendres.

“Je peux vous dire que Gorbatchev est bouleversé”, a déclaré Venediktov au magazine russe Forbes. “La liberté est l’œuvre de la vie de Gorbatchev.”

L’agence de presse Interfax a rapporté mercredi qu’il n’y aurait pas de funérailles d’État, dans ce qui serait un superbe pied de nez à un ancien chef d’État. La fille de Gorbatchev a déclaré qu’un mémorial aurait lieu dans l’ancienne Maison des syndicats soviétique, dans une salle de cérémonie connue sous le nom de Pillars Hall.

Andrei Kolesnikov, analyste du Carnegie Endowment for International Peace, a déclaré que le refus d’enterrements d’État enverrait le message que “nous vivons vraiment dans une période de l’histoire absolument nouvelle et différente qui anéantit et liquide toutes les réalisations de la période de Gorbatchev”. ”

En tant que dirigeant, Poutine a écrasé les médias et la société civile, est revenu au totalitarisme, a installé d’anciens responsables du KGB et d’autres responsables de la sécurité à des postes clés, détruit des organisations non gouvernementales, envahi l’Ukraine et isolé la Russie de l’Occident. Gorbatchev est apparu dans les publicités de Pizza Hut.

Le premier McDonald’s a ouvert ses portes sur la place Pouchkine à Moscou sous Gorbatchev. Plus de 30 ans plus tard, sous Poutine, McDonald’s et d’autres entreprises occidentales ont abandonné ou suspendu leurs activités.

Les réformes de Gorbatchev ont promu la liberté d’expression, la vérité et la « glasnost », ou ouverture, permettant à de nouveaux médias de surgir – des politiques renversées par Poutine et les partisans de la ligne dure de son entourage.

Sous Poutine, la corruption s’est enracinée, mais il a profité des prix élevés du pétrole pour stabiliser l’économie, tout en freinant les oligarques à l’esprit indépendant.

Gorbatchev a salué le bilan économique de Poutine au début des années 2000, mais a également raconté avoir exprimé sa préoccupation concernant un conflit entre le gouvernement de Poutine et Vladimir Gusinsky, un magnat des médias russe et fondateur de NTV, la première chaîne de télévision privée de Russie après l’effondrement soviétique. Gussinsky a été arrêté et contraint de vendre ses actifs médiatiques.

Parmi les Russes, Poutine n’est pas le seul à avoir une vision de Gorbatchev. Les communistes et les purs et durs considèrent Gorbatchev comme un traître pour avoir permis aux pays d’Europe de l’Est de se libérer du contrôle soviétique et pour avoir présidé à la dissolution du Parti communiste en 1991.

Sam Greene, professeur de politique russe au King’s College de Londres, a déclaré que le fait que Poutine ait ignoré Gorbatchev en tant que personnalité publique au fil des ans symbolisait à quel point le dirigeant russe tentait de défaire l’héritage de Gorbatchev consistant à donner aux gens leur mot à dire sur l’avenir de leur pays. .

“Poutine a de plus en plus construit sa légitimité publique sur le dos de la nostalgie… de l’Union soviétique », a déclaré Greene. “C’est un mythe dans une certaine mesure. Il parle de fierté et de pouvoir, mais ignore la réalité des problèmes et des dysfonctionnements pour lesquels Gorbatchev est arrivé au pouvoir.

Mercredi, le Kremlin s’est concentré sur le rôle de Gorbatchev en tant que chef d’un État puissant qui a opéré un changement historique – et dont on se souviendra pour le meilleur ou pour le pire.

“Un homme d’État qui restera à jamais dans l’histoire de notre pays – beaucoup se disputent sur le rôle qu’il a joué”, a déclaré le porte-parole de Poutine, Dmitri Peskov, ajoutant que Gorbatchev espérait à tort qu'”une éternelle période romantique commencerait entre la nouvelle Union soviétique et l’Occident”.

“Aucune lune de miel romantique ne s’est produite”, a déclaré Peskov. “La soif de sang de nos adversaires s’est manifestée.”

Les propagandistes du Kremlin ont dépeint la mort de Gorbatchev, comme ils considèrent désormais tous les événements majeurs, à travers le prisme de la guerre de Moscou contre l’Ukraine, qui est décrite comme l’effort de Poutine pour défendre la Russie contre l’OTAN et la reconstruire en tant que grande puissance mondiale.

La présentatrice de la télévision d’État, Olga Skabeyeva, a déclaré que l’admiration occidentale pour Gorbatchev n’était pas fondée. Skabeyeva a fait l’éloge des médias d’État chinois, qui, selon elle, “ont souligné la naïveté et l’immaturité de Gorbatchev, dont le dévouement à l’Occident a plongé le pays dans une ère d’instabilité économique et politique”.

L’analyste pro-Kremlin, Sergei Markov, a déclaré que Gorbatchev et d’autres étaient “responsables de la tragédie de l’effondrement de la Russie”. Se référant à la guerre contre l’Ukraine, Markov a déclaré: “Maintenant, l’opération militaire spéciale rassemble à nouveau la Russie.”

Mark Galeotti, directeur de la société de conseil Mayak Intelligence, a déclaré que l’image de Gorbatchev avait été détruite par la pièce maîtresse de la propagande du Kremlin : que Poutine avait sauvé la Russie des années 1990, dépeinte comme “un paysage infernal d’anarchie, d’effondrement et d’humiliation nationale”.

“La sagesse conventionnelle est devenue que Gorbatchev était une sorte d’échec”, a déclaré Galeotti. “Qui était là pour le défendre, pour être parfaitement honnête?”

Il a noté que si Gorbatchev soutenait l’annexion de la Crimée, il remettait également en question les résultats des récentes élections et critiquait tacitement Poutine.

“Généralement, chaque fois que Gorbatchev parlait de la nécessité d’éviter une sorte de catastrophe mondiale et de guerre mondiale, il défiait implicitement Poutine, qui est un homme pour qui un peu de défi va très loin”, a déclaré Galeotti. “Et par conséquent, je pense qu’il y a eu une sorte de tentative plus spécifique de diaboliser Gorbatchev comme n’étant pas assez patriotique.”

Dmitry Muratov, rédacteur en chef du journal indépendant Novaya Gazeta, que Gorbatchev a aidé à fonder en 1993, a écrit dans un souvenir que Gorbatchev était fondamentalement un homme de paix.

« Il méprisait la guerre. Il méprisait la realpolitik », a écrit Muratov, lauréat du prix Nobel de la paix 2021. « Il était sûr que le temps de résoudre les problèmes de l’ordre mondial par la force était révolu. Il croyait au choix des nations. Il a libéré des prisonniers politiques, arrêté la guerre en Afghanistan et la course aux armements nucléaires. Il m’a dit qu’il refusait d’appuyer sur le bouton d’attaque nucléaire même à l’entraînement !

Muratov, dont le journal a fermé ses portes ce printemps en réponse à la répression de Poutine contre les médias après l’invasion de l’Ukraine, a ajouté : “Il ne considérait pas le meurtre comme une vertu”.

Natalia Abbakumova a contribué à ce rapport.