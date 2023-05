En Russie en temps de guerre, un évangéliste de la ferme à la table trouve refuge dans un village

Olga Strizhibikova prépare de la nourriture pour les clients de Knyazhevo Food and Farm, un restaurant locavore qu’elle et son mari, Boris Akimov, ont ouvert dans le petit village de Knyazhevo en 2018. (Pour le Washington Post)

KNYAZHEVO, Russie – La saison de guerre de la Russie a apporté une moisson de mauvaises nouvelles, alors que la nation a lancé une invasion sanglante de l’Ukraine, a claqué sa porte à l’Ouest et des dizaines de milliers de personnes ont fui le pays. Mais alors que beaucoup de ses amis artistes de Moscou ont émigré en masse, le producteur de la ferme à la table Boris Akimov est resté, s’échappant dans la paix d’un petit village russe, faisant revivre les anciennes traditions culinaires et construisant son petit restaurant de campagne.

Pour Akimov et sa famille, qui sont maintenant basés à l’extérieur de Pereslavl-Zalessky, une ville au nord-est de Moscou fondée au XIIe siècle, c’est toujours la saison où l’on ramasse de jeunes feuilles d’orties et de pissenlits douces pour la table, de délicates grappes de morilles. se trouvent dans la forêt et les chèvres de la ferme donnent naissance à des chevreaux.

En Russie, la guerre a offert des opportunités aux petits agriculteurs, aux producteurs agricoles et aux voyagistes locaux. la péninsule ukrainienne.

Akimov et son épouse, Olga Strizhibikova, ont ouvert leur restaurant locavore Knyazhevo Food and Farm dans le petit village de Knyazhevo en 2018, après avoir quitté Moscou où il avait fondé l’un des restaurants de la ferme à la table les plus connus de la ville et également géré l’approvisionnement en fromages, viandes et légumes de haute qualité de petits producteurs pour une grande chaîne de supermarchés.

Pleine d’espoir et d’appréhension, la famille a troqué Moscou pour une vie rurale, redécouvrant les traditions bucoliques et la cuisine lente cuite sur un poêle traditionnel russe en terre cuite au feu de bois, appelé pechka, en utilisant uniquement des produits durables qu’ils cultivent ou se procurent auprès d’autres agriculteurs artisanaux et producteurs. Il y a des vaches à traire, du bétail à nourrir, un vieil âne à caresser, un jardin à entretenir, du bois à ramasser, du fromage à fabriquer et des menus à préparer.

Comme beaucoup de Russes, Akimov voit la guerre comme terrible, mais aussi quelque chose qui échappe à son influence. Il évite les nouvelles, qu’il considère comme une manipulation inutile.

« Bien sûr, je n’aime pas que mes amis, peut-être de très bons écrivains ou acteurs, partent vivre ailleurs », a-t-il déclaré. « Mais qu’est-ce que je peux y faire ? Rien. »

Un tel fatalisme est courant en Russie et alimente également les critiques – entendues en Ukraine et ailleurs – selon lesquelles toute la société russe est coupable de la guerre, ne serait-ce qu’en raison de la complaisance collective qui a maintenu Poutine au pouvoir.

Alors que la vie d’Akimov en tant que petit agriculteur, producteur et restaurateur s’épanouit, la guerre de la Russie a profané des villages et des villes ukrainiennes à l’est et y a détruit des milliers de fermes et de moyens de subsistance. Les expéditions de céréales ont été bloquées et de nombreux agriculteurs ukrainiens sont confrontés au danger en essayant de semer des champs désormais semés de mines terrestres et d’autres munitions non explosées.

La guerre de la Russie, souvent désignée par euphémisme par les Russes comme « la situation actuelle », peut signifier plus de clients pour des gens comme Akimov. Mais cela menace également d’étouffer la fertilisation croisée de la Russie avec les idées occidentales qui ont contribué à susciter l’intérêt russe pour l’écologie, la cuisine de la ferme à la table et le mouvement slow food qui a surgi en Italie dans les années 1980.

Les niveaux de soutien à la guerre sont encore élevés, mais de nombreux Russes ne veulent pas y penser, s’évadant dans leur vie quotidienne et leurs passions, excluant la réalité. Même parler de la guerre est dangereux. L’opposition publique à cela – même dans une conversation privée – est illégale, et publier des critiques sur les réseaux sociaux risque une longue peine de prison. Akimov, comme la plupart des Russes, avance prudemment.

« Bien sûr, c’est un stress psychologique », a-t-il dit, faisant référence à la guerre. « J’ai la peau épaisse. Mais je vois que les gens autour de moi sont nerveux. Tous mes amis, mes sœurs et mes frères, ils sont vraiment stressés et tristes à ce sujet. Je vois que certaines personnes dans la communauté ont peur pour l’avenir », a-t-il déclaré.

Avant l’invasion à grande échelle, se rendre en France ou en Italie pour un long week-end était une option facile pour les riches Russes. Avec la fermeture l’année dernière de l’espace aérien européen aux vols russes, rendant ces voyages longs et coûteux, de nombreux Russes passent leurs vacances dans leur propre pays, tandis que les Moscovites aisés recherchent des aventures culinaires le week-end à proximité de la capitale.

Le tourisme intérieur russe devrait augmenter de 5% en 2023 pour atteindre 72 millions de personnes, a déclaré aux journalistes Ilya Umansky, président de l’Union russe de l’industrie du voyage le mois dernier, aidé par les mesures gouvernementales visant à exonérer le tourisme intérieur de la taxe de vente.

« Je me souviens qu’à un moment donné, tout le monde a pensé : ‘Nous devons aller à Paris, ou nous devons aller à New York ou au Mexique ou ailleurs parce qu’il s’y passe des choses très intéressantes. Allons-y », a déclaré Akimov. «Maintenant, évidemment, vous pensez:« Oh. Nous ne pouvons pas y aller. Où aller? Nous vivons dans le plus grand pays du monde. Peut-être que je peux aller voir un peu de Russie.’ »

Pour certains, dit-il, une visite dans la campagne russe est une révélation. « Et puis vous allez quelque part et pensez, ‘Oui, c’est intéressant. Je ne pensais même pas que de telles personnes, de telles situations, une telle culture pouvaient être trouvées ici », a-t-il déclaré.

Vivre de la terre dans un petit village russe n’est pas toujours insouciant. Le travail est dur, les heures sont longues et les employés de la ferme se gavent parfois d’alcool pendant des jours ou disparaissent définitivement sans préavis ni raison, a déclaré Akimov. La guerre semble lointaine. La population locale n’en parle pas et n’y pense pas beaucoup, a-t-il admis.

« Mes amis à Moscou, tous les jours, ils en parlent à peu près », a-t-il déclaré. Mais dans son village, dit-il, « nous discutons : ‘Et ta ferme ? Comment vont vos affaires ? Quelles sont nos réflexions communes sur la manière de développer cette communauté ? »

Les saisons régissent la tradition russe de la ferme à la table qu’il a renouée avec Strizhibikova, qui a écrit un livre de recettes russes pour le poêle pechka. La neige hivernale jusqu’aux genoux dans la forêt près du village de Knyazhevo s’est retirée et avec elle la tombée de la nuit. Maintenant, la lumière du soir s’attarde doucement et les ombres sont longues.

L’été apportera des baies succulentes, des tomates et des concombres et plus tard, vers l’automne, les gens iront chercher dans la forêt des cèpes blancs et des girolles orange vif.

Un menu typique au restaurant d’Akimov comprend une mousse de lait caillé avec des légumes verts, une salade de feuilles sauvages cueillies avec un œuf frais de la ferme et de la crème sure maison, du jambon cru servi avec son propre fromage d’un an, de l’agneau rôti au bois et des légumes, et un pâte fourrée aux fruits et à la crème sure. Il y a du vin fait à partir de pain noir aigre et du samogon distillé localement, une forme de clair de lune.

Akimov a déclaré que l’embargo russe de 2014 sur les importations alimentaires occidentales et le soutien de l’État aux agriculteurs avaient contribué à favoriser l’industrie de la ferme à la table. Il construit un plus grand restaurant dans la forêt pour sa clientèle grandissante.

Mais la majeure partie de la croissance, a-t-il dit, vient du fait que certains dirigeants et gestionnaires d’entreprises de la ville – comme lui – voulaient quitter leur emploi et créer de petites fermes rurales ou des entreprises sans ambition de devenir riches ou d’être célèbres au-delà de leur propre petite communauté.

« La raison principale est qu’une génération post-soviétique a grandi, qui voulait changer de vie, et certains d’entre eux voulaient être agriculteurs », a-t-il déclaré. « Ce n’est pas qu’ils pensent, ‘C’est une très bonne affaire, je veux gagner de l’argent.’ Je ne connais personne comme ça. L’essentiel est votre mode de vie : vous vivez une vie que vous aimez.

Le rêve d’Akimov pour un meilleur avenir russe ne réside pas dans la politique, la protestation ou la lutte, mais dans un espoir idéaliste et peut-être vain que les gens suivront son exemple, créant des fermes, des entreprises ou des écoles dans les régions rurales, sacrifiant les valeurs matérialistes et enrichissant les communautés locales. . Il pense que le restaurant de sa famille peut attirer de nouvelles personnes dans le petit village et contribuer à le faire revivre.

« Maintenant, les agriculteurs choisissent cette vie : ils veulent produire des aliments intéressants et de haute qualité », a-t-il déclaré. « Si l’un de mes voisins cultive différents légumes et qu’un autre fait du fromage et un autre du pain, cela rend notre petit monde local ici plus intéressant, plus savoureux et plus heureux. »

Akimov a déclaré qu’il pensait que les Russes avaient perdu leurs anciennes traditions musicales et la « vraie cuisine russe » dans l’uniformité écrasante de l’époque soviétique, et que c’était maintenant le moment d’introspection et de raviver les valeurs d’entraide.

« Je pense qu’il s’est passé quelque chose de grave », a-t-il dit, se référant à la guerre, « mais c’est une chance de nous regarder – à l’intérieur de nous-mêmes – et de nous ouvrir et de nous comprendre. Et j’espère que la société russe pourra regarder à l’intérieur d’elle-même. Mais je ne suis pas sûr que cela se produise.