Les relations entre la Russie et les États-Unis vont « de mal en pis », a déclaré mercredi le secrétaire d’État adjoint Sergueï Ryabkov, ajoutant que la Russie n’attend « rien de bon » de la part du président élu Joe Biden et lui a suggéré de poursuivre une politique de «dissuasion totale» contre Washington, avec un dialogue minimal.

En plus des signes que Biden poursuivra une ligne dure avec Moscou, Poutine a vu sa popularité décliner lentement, même avec les élections législatives qui se profilent en 2021. La décision de doubler à la fois l’Occident et ses adversaires à la maison reflète la perception d’eux comme des ennemis actifs. main dans la main pour saper la Russie.

De ce point de vue, les journalistes et blogueurs critiques sont des terroristes potentiels, des extrémistes ou des espions, et les militants civils et les organisations non gouvernementales peuvent être qualifiés d’agents étrangers. Les héros russes loués par Poutine sont des espions qui piratent les agences américaines et les agents de renseignement nationaux dont le rôle principal, comme celui de la police secrète de Staline, est de réprimer la dissidence.

Une série de nouvelles lois répressives voit la Russie passer d’un autoritarisme partisan à un autoritarisme à part entière, a déclaré Andrei Kolesnikov, analyste politique au Carnegie Center de Moscou.

«Il y a une guerre ouverte avec la société civile», a-t-il dit, notant la préoccupation du Kremlin que Poutine – qui pourrait légalement rester au pouvoir jusqu’en 2036 – soit un jour confronté à des manifestations comme celle de White. Russie, où l’élection présidentielle d’août a été condamnée comme truquée. par l’opposition et les nations occidentales.

« C’est le même régime, mais il est plus dur et plus inflexible face aux demandes de la société et de la société civile, et il est prêt à se battre », a-t-il déclaré. « Ils doivent être préparés à tout, et c’est quelque chose de nouveau. »

Poutine a toujours été un leader belliqueux et risqué qui se pince le nez au libéralisme occidental, mais il envoie des signaux plus aigus à Biden et à une équipe qu’il croit pleine de russophobes.

Ces dernières semaines, la Russie a lancé une série de tests de missiles, alors que Poutine se vantait lundi d’un rythme de changement « cosmique » dans les armes avancées de la Russie, s’engageant à rester en avance sur ses rivaux dans le développement d’armes hypersoniques et autres armes avancées.

Il a déposé des fleurs dimanche sur un monument à l’agence de renseignement étrangère russe, le SVR, qualifiant son travail « d’extrêmement important » quelques jours après que l’agence a été inculpée. de piratage d’agences américaines sans précédent. Fêtant son 100e anniversaire et la journée des travailleurs des forces de sécurité, il a salué les «opérations professionnelles difficiles menées» par les forces de sécurité russes.

Une tempête de législation récente à la Douma d’État a rendu plus difficile la manifestation, plus facile d’attaquer les personnalités de l’opposition et les militants, et a donné aux autorités un large éventail pour qualifier des individus d’« agents étrangers », avec cinq ans de prison. non-respect des exigences en matière de rapports. . Le gouvernement tente également de freiner les sites Internet étrangers tels que Twitter, Facebook et YouTube.

En vertu de nouvelles lois, Poutine est libre de poursuites à vie, et les informations sur les affaires financières et personnelles de millions de membres des services de renseignement, de sécurité, de justice, de forces de l’ordre et de réglementation russes et de l’armée – et de leurs familles – ont été classifiées.

Au cœur du pouvoir de Poutine, cette élite est la cible d’enquêtes sur la corruption d’Alexei Navalny, la principale figure de l’opposition russe et le seul rival politique de Poutine. Certaines des nouvelles lois semblent être dirigées contre lui et ses collègues de la Fondation Anti-Corruption.

«C’est un état conquis. Poutine est pour toujours. Il ne démissionnera pas », a déclaré Vladislav Inozemtsev, analyste politique au Centre de recherche sur les sociétés post-industrielles de Moscou et associé du Centre d’études stratégiques et internationales. «Si vous restez au Kremlin encore 15 ou 20 ans, vous devez tout resserrer, car les manifestations ne diminuent certainement pas. Et c’est pourquoi ce virage vers l’autoritarisme était absolument clair, et il se poursuivra encore et encore. «

Poutine maintient son emprise en permettant aux loyalistes de l’armée, du renseignement, de la bureaucratie et de l’application de la loi d’absorber les ressources russes, a déclaré Inozemtsev. « C’est une situation où ce gang d’élite possède la terre en tant que propriété privée et l’utilise réellement pour son enrichissement. »

Aucun événement en 2020 n’a inclus l’aliénation de Poutine de l’Occident tout comme l’empoisonnement de Navalny par le Kremlin, apparemment de l’application de l’agent neurotoxique mortel Novichok à ses sous-vêtements. Le crime et les mensonges du gouvernement au sujet de l’incident ont choqué les dirigeants occidentaux et ont introduit les nouvelles règles du jeu en Russie.

«Nous assistons à un changement vers une position plus autoritaire, et évidemment l’empoisonnement de Navalny reflète cela avec un changement dans les règles de base du fonctionnement de ce régime», a déclaré Mark Galeotti, analyste basé à Londres et directeur de Mayak Intelligence. Conseil. «Pendant longtemps, ce fut un autoritarisme plutôt doux. Cela a en fait permis une activité d’opposition importante, tant que cela ne devenait pas menaçant. Je pense qu’ils ont décidé de repousser les limites de ce qui est une activité d’opposition acceptable.

«Il s’agit d’un leadership de plus en plus vieillissant qui se sent de plus en plus assiégé et peu sûr de lui», a-t-il déclaré.

Le Kremlin a repris sa résistance après avoir embarrassé preuve est apparu ce mois-ci, suggérant que les forces de sécurité intérieure de la Russie, le FSB, suivaient Navalny depuis 2017, après qu’il ait décidé de se présenter à la présidence et l’ait empoisonné en août. Mardi, Moscou a appelé les ambassadeurs d’Allemagne, de France et d’Espagne à se plaindre des sanctions de l’Union européenne contre la Russie à propos de Navalny et de l’imposition d’interdictions tit-for-tat contre les diplomates européens.

Il a accusé l’Allemagne d’être responsable de l’empoisonnement et a exigé des preuves de l’implication russe dans l’utilisation de Novichok, bien que les agents du FSB en Russie aient détruit les preuves sur les vêtements de Navalny.

Poutine n’a pas nié que Navalny était « soigné », ce qui signifiait apparemment qu’il était suivi par des agents des renseignements et l’a accusé de collaborer avec la CIA, bien qu’il ait ajouté que cela ne signifiait pas qu’il devait être tué.

Le message, disent les analystes, est que Navalny ne sera pas autorisé à fonctionner comme avant.

« Je ne pense pas qu’ils le laisseront revenir en Russie, ou il sera sur le point d’être arrêté sur le tarmac », a déclaré Galeotti.

Des preuves de l’empoisonnement des sous-vêtements sont apparues lorsque Navalny a appelé un membre de l’équipe du FSB impliqué dans l’attaque en se faisant passer pour un haut responsable du Conseil de sécurité. Interrogé sur le fait que l’opération n’a pas tué Navalny, Konstantin Kudryatsev, un expert en armes chimiques au FSB, a déclaré que les choses se seraient déroulées différemment si l’avion que Navalny volait n’avait pas été détourné et qu’il n’avait pas reçu de soins médicaux en temps opportun. eu. Lorsqu’on lui a demandé si la dose de poison avait été mal calculée, il a dit que les agents avaient « ajouté un peu plus » juste pour être sûr.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a répondu que Navalny avait de la mégalomanie, de la paranoïa et une « fixation freudienne » sur ses sous-vêtements.

La réponse belliqueuse de la Russie suggère qu’aucune réinitialisation n’est possible avec l’OTAN. Mais Poutine a blâmé la semaine dernière l’OTAN pour ses relations de plus en plus froides. Par rapport à l’Occident, la Russie était « blanche et pelucheuse », un idiome russe signifiant inoffensif et parfaitement propre, a-t-il déclaré, accusant l’OTAN de rompre son engagement de ne pas s’étendre après la chute de l’URSS et de la fermer. de Washington pour avoir quitté plusieurs traités majeurs de contrôle des armements. . (Les États-Unis ont fait valoir que la Russie trichait.)

«Pourquoi pensez-vous que nous sommes des idiots? Pourquoi pensez-vous que nous ne pouvons pas voir certaines choses évidentes? Poutine a déclaré à un journaliste de la BBC lors de sa conférence de presse annuelle marathon: « Nous sommes obligés d’y répondre. »

La rhétorique de Poutine, les avertissements croissants des ennemis internes et externes, ressemble à un vieux stratagème soviétique pour justifier la répression interne et une approche militaire sévère.

«En tant qu’officier du KGB, il essaie de simplifier les événements et de montrer que nous sommes toujours attaqués par l’Occident», a déclaré Kolesnikov.

Mais Moscou laisse la porte ouverte à des pourparlers sur le contrôle des armements, ne serait-ce que.