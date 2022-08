En rugissant dans Paris avec ‘Kiki Man Ray’

S’abonner: Podcast Apple | Spotify | Brodeuse | Comment écouter

La nouvelle biographie de Mark Braude, “Kiki Man Ray”, visite un lieu d’intérêt éternel – la rive gauche de Paris dans les années 1920 – à travers la vie du chanteur, mannequin, mémorialiste et muse. Dans le podcast de cette semaine, Braude dit que son sujet a bien capturé l’esprit de son époque, “un mélange de douleur profonde et d’amour de la vie très profond” qui a émergé après la Première Guerre mondiale.

Nous avons l’habitude de lire sur cet âge, dit Braude, à travers les yeux d’Américains à Paris, comme Hemingway et Fitzgerald. Kiki “représente quelque chose qui est parfois négligé”, dit-il, qui est “la contribution française à cette scène et à ce moment. Des gens comme Kiki faisaient partie des raisons pour lesquelles les expatriés trouvaient la France et Paris si excitants. Elle « vivait à un rythme complètement différent et d’une manière complètement différente. Elle était juste indéniablement elle-même et ne prenait pas de airs. Et juste aimé la vie; elle voulait juste tout faire et rencontrer tout le monde et aller partout, et elle l’a fait.