En route vers le 11 septembre : comment Ben Laden est devenu le cerveau des attentats terroristes dévastateurs

Oussama ben Laden a cultivé sa réputation de cerveau terroriste dans les décennies qui ont précédé le 11 septembre, laissant des corps éparpillés à travers les continents et atterrissant à plusieurs reprises sur le radar de la CIA. Les attaques dévastatrices contre les tours jumelles de New York et le Pentagone propulseraient les États-Unis dans la plus longue guerre de leur histoire et solidifieraient l’héritage macabre de Ben Laden.

“En tant qu’ancien officier du Corps des Marines, ma carrière de huit ans a été très marquée par les attentats du 11 septembre”, auteur et ancien officier paramilitaire de la CIA Elliot Ackermann a déclaré à Fox News.

Le parcours de Ben Laden pour devenir l’un des chefs djihadistes les plus infâmes de tous les temps a commencé à prendre forme en 1979. À la demande de son mentor Abdullah Yusuf Azzam, Ben Laden a abandonné l’université et a quitté l’Arabie saoudite pour rejoindre le djihad contre les Soviétiques qui avait envahi l’Afghanistan, a déclaré Ackerman. Fils d’un riche magnat de la construction et ami proche de la famille royale saoudienne, le rôle de Ben Laden était principalement de financer la formation de nouveaux moudjahidines., un terme décrivant les guérilleros qui combattent au nom de l’Islam.

Azzam et ben Laden ont ensuite aidé à fonder al-Qaïda – qui se traduit par “La base” – en 1989. Les Soviétiques se sont retirés d’Afghanistan la même année et ben Laden est retourné dans son pays d’origine en héros, a déclaré Ackerman. Mais Ben Laden et son ancien mentor se sont rapidement retrouvés aux côtés opposés d’un débat violent sur l’avenir du djihad.

“Nous commençons à voir la définition de ce qu’Al-Qaïda et de nombreux djihadistes appellent” l’ennemi proche “par rapport à” l’ennemi lointain “”, a déclaré Ackerman. “L'”ennemi proche” était les régimes autoritaires du Moyen-Orient, comme le régime de Saddam Hussein, ou même la famille royale saoudienne, que de nombreux djihadistes considéraient comme corrompue et devaient être renversés. L'”ennemi lointain” était considéré comme le Les démocraties occidentales, au premier rang desquelles les États-Unis, qui ont soutenu ces régimes despotiques au Moyen-Orient.”

Azzam voulait se concentrer sur “l’ennemi proche”, mais Ben Laden avait les yeux rivés sur l’Occident. Le 24 novembre 1989, une voiture piégée à Peshawar, au Pakistan, a tué Azzam, mettant ainsi fin au débat. Les autorités n’ont jamais identifié de coupable définitif.

Le 2 août 1990, l’Irak a envahi le Koweït. Craignant que Saddam Hussein ne pousse ensuite ses troupes en Arabie saoudite, le roi Fahd bin Abdulaziz Al Saud a accepté aide militaire des États-Unis.

“Cela conduit à un profond schisme entre Ben Laden et la famille royale saoudienne”, a déclaré Ackerman. “Ce que Ben Laden veut, c’est utiliser ses djihadistes, ses saints guerriers, pour libérer le Koweït. Et il est farouchement opposé à toute forme d’intervention extérieure des États-Unis et de l’Occident.”

Alors que la guerre du Golfe se déroulait, al-Qaïda a continué à travailler activement à l’échelle mondiale. Le 8 novembre 1990, le FBI a perquisitionné la maison de New Jersey de El Sayyid Nosaïr jours après l’assassinat du rabbin Meir Kahane, le fondateur de la Ligue de défense juive. Le FBI a déclaré que Nosair avait “assassiné” Kahane, bien que Nosair ait été acquitté du meurtre et à la place reconnu coupable d’accusations moins connexes. Nosair était un associé d’Ali Mohamed, membre d’Al-Qaïda.

“[The FBI found] de nombreuses preuves de complots terroristes, y compris des plans faisant écho aux attentats du 11 septembre, qui doivent faire exploser des gratte-ciel de New York », a déclaré Ackerman.

L’Arabie saoudite a expulsé Ben Laden en 1991 pour ses critiques répétées de l’alliance américano-saoudienne. Le gouvernement saoudien finirait par révoquer sa citoyenneté et convaincre sa famille de lui couper la route.

Ben Laden et ses partisans se sont d’abord déplacés en Afghanistan, puis au Soudan dans le cadre d’un accord orchestré par Mohamed, le même homme lié à Nosair. Ben Laden a établi une base pour les combattants moudjahidines et a commencé à planifier sa première attaque majeure.

Le 29 décembre 1992, des membres d’Al-Qaïda ont fait exploser une bombe dans un hôtel à Aden, au Yémen. Les troupes américaines séjournaient à l’hôtel en route vers une mission humanitaire en Somalie et étaient la cible de l’attaque, mais elles étaient déjà parties au moment où la bombe a explosé. Deux civils ont été tués.

Deux mois plus tard, le 26 février 1993, un un camion piégé a explosé sous la tour nord du World Trade Center à New York. Alors que le bombardement a gravement endommagé les deux bâtiments, tuant six personnes et en blessant plus de 1 000, il était destiné à renverser les deux tours, ce qui aurait pu tuer des dizaines de milliers de personnes.

Nosair a aidé à planifier l’attaque alors qu’il était encore en prison, en collaboration avec Ramzi Yousef, a déclaré Ackerman. Les deux hommes auraient été financièrement liés à Ben Laden.

La prochaine attaque majeure a eu lieu le 25 juin 1996, lorsqu’un camion piégé a explosé près de la caserne de Khobar, en Arabie saoudite, qui abritait du personnel de l’US Air Force. L’explosion a tué 19 aviateurs et en a blessé 498 autres, dont des ressortissants saoudiens et des visiteurs étrangers. L’attaque a été officiellement attribuée au Hezbollah et à l’Iran, a déclaré Ackerman, mais Ben Laden et al-Qaïda ont revendiqué la responsabilité.

Le 7 août 1998, al-Qaïda a frappé deux ambassades américaines avec des explosions simultanées. À Nairobi, au Kenya, 213 personnes sont mortes et plus de 4 500 ont été blessées. À Dar es Salaam, en Tanzanie, 11 personnes sont mortes et 85 ont été blessées.

“Al-Qaïda continue de cibler les intérêts américains à l’étranger, culminant en octobre 2000 lorsque des membres d’al-Qaïda ont attaqué l’USS Cole”, a déclaré Ackerman.

Le navire a été porté à Aden, au Yémen, lorsque des agents d’Al-Qaïda l’ont approché dans un bateau plus petit, rempli d’explosifs. L’explosion a tué 17 marins et blessé des dizaines d’autres.

“Au moment où Ben Laden et ses associés ont attaqué le Cole, la CIA avait déjà mis en place des plans pour tuer Ben Laden”, a déclaré Ackerman. “Cependant, l’administration Clinton n’a jamais donné son feu vert à ces plans, et dans les jours qui ont précédé le 11 septembre, ils sont restés sur les tablettes.”

Le politicien afghan et commandant moudjahidin de longue date Ahmad Shah Massoud a tenté d’avertir les États-Unis au sujet de Ben Laden au début de 2001, selon des informations partiellement expurgées. documents gouvernementaux . Massoud avait une “connaissance limitée” des plans de Ben Laden et d’Al-Qaïda pour attaquer les États-Unis et a tenté d’avertir le gouvernement américain au sujet du chef terroriste lors d’un discours en Europe.

Massoud ne survivrait pas pour voir les plans de Ben Laden se concrétiser. Pendant des années, il s’était opposé à la fois aux talibans et à al-Qaïda alors que les groupes terroristes gagnaient du terrain en Afghanistan. Le 9 septembre 2001, deux membres d’Al-Qaïda se sont déguisés en journalistes et ont tué Massoud dans un attentat-suicide ordonné par Ben Laden.

“La table est mise pour Oussama ben Laden”, a déclaré Ackerman. “Ahmad Shah Massoud est mort. Il a un perchoir stable à l’intérieur de l’Afghanistan et près de 10 ans de planification sont en place, remontant à sa tentative ratée de détruire le World Trade Center plus tôt dans les années 90. C’est deux jours avant le 11 septembre et grâce à la planification et au financement de Ben Laden, ces attaques sont imminentes… et continueront à déclencher une guerre de 20 ans, la plus longue de l’histoire de l’Amérique.

Les terroristes d’Al-Qaïda ont détourné quatre avions le matin du 11 septembre 2001, faisant voler deux des avions dans les tours jumelles du World Trade Center à New York. Les pirates de l’air ont fait voler un troisième avion vers le Pentagone à Arlington, en Virginie. Les passagers et les membres d’équipage du quatrième avion ont riposté et ont écrasé l’avion dans un champ en Pennsylvanie avant qu’il ne puisse atteindre Washington, DC. Les attaques ont tué 2 977 personnes dans la plus grande perte de vie d’une frappe étrangère sur le sol américain.

Une coalition militaire dirigée par les États-Unis a commencé son invasion de l’Afghanistan en un mois, dans le but de chasser Ben Laden, al-Qaïda et les talibans. Les troupes américaines sont restées dans le pays pendant les deux décennies suivantes avant le retrait calamiteux d’août 2021.

Ben Laden, quant à lui, a échappé à la capture pendant près de 10 ans. Enfin, les services de renseignement américains ont suivi le cerveau terroriste de 54 ans jusqu’à un complexe au Pakistan. Aux premières heures du 1er mai 2011, une équipe de Navy SEALs a fait une descente dans l’enceinte, tuant Ben Laden et quatre autres, provoquant des célébrations internationales.