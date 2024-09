En route vers l’achèvement de la cathédrale de Malaga : le rôle du bois dans la conception du nouveau toit à pignon

Projet pour la toiture de la cathédrale de Malaga. Image reproduite avec l’aimable autorisation de Marina Uno Arquitectos

À l’instar d’une composition musicale, il existe une catégorie particulière d’édifices dont l’histoire pourrait être comparée à une symphonie inachevée. Alternant entre notes aiguës et moments de silence, ces structures sont des récits intermittents qui traversent les siècles. L’un des cas les plus emblématiques est la Sagrada Familia, dont la construction dure depuis plus d’un siècle et qui devrait être achevée cette décennie. Si cent ans de construction ne sont pas une mince affaire, un autre édifice de ce groupe dépasse ce chiffre : la cathédrale de Malaga, située dans le sud de l’Espagne, est en construction depuis plus de cinq siècles.

Inspirée par la Renaissance, la construction de la cathédrale débuta en 1528. Depuis, elle a connu des périodes d’interruption au cours de son histoire, ce qui en fait un monument inachevé. Il manque toujours une de ses tours à la cathédrale, des éléments de sa façade sont incomplets et ses voûtes sont exposées aux intempéries en raison de l’absence de structure de couverture. Au fil des ans, divers travaux ont été entrepris, notamment l’adaptation récente de l’accès touristique aux dômes, mais une tâche majeure reste à accomplir : le toit à pignon. Initialement proposé en 1764 par Ventura Rodríguez, son design a été repensé et sera désormais exécuté en utilisant des techniques de construction en bois contemporaines.

Vue de dessus du toit de la cathédrale. Image reproduite avec l’aimable autorisation de Peripheria Films

Coupe transversale de la proposition originale de Ventura Rodriguez. Image reproduite avec l’aimable autorisation de Marina Uno Arquitectos

Suite au projet de Rodriguez, un groupe d’architectes contemporains a été chargé de concevoir et de construire une nouvelle toiture. En collaboration avec Groupe Egoin Woodils érigeront une structure sur les voûtes existantes, en s’appuyant sur leur expertise en construction industrielle en bois pour installer un nouveau toit sur toute la cathédrale afin de faire face aux problèmes actuels d’infiltration des eaux de pluie qui endommagent l’édifice. Bien que ces problèmes aient été anticipés dans la conception originale de l’architecte il y a deux siècles et demi, ils n’ont pas été résolus en raison de contraintes économiques. Désormais, c’est Marina Uno Arquitectos (Juan Manuel Sánchez La Chica et Adolfo de la Torre Prieto) qui se chargera de les résoudre.

La nouvelle structure combinée en bois lamellé-collé et en acier sera composée de fermes répétées soutenues par des plates-formes latérales et centrales, réduisant la longueur des poutres et permettant ainsi une structure globale plus légère. De plus, la conception créera une chambre à air qui facilitera la ventilation des dômes et permettra au toit de s’adapter à la dilatation thermique sans se fissurer, empêchant ainsi la pénétration de l’eau. Historiquement, les toits à pignon ont été le système le plus efficace pour gérer l’eau et sont les plus faciles à entretenir, car les fuites sont facilement détectables de l’intérieur et les réparations sont simples.

Projet pour la toiture de la cathédrale de Malaga. Image reproduite avec l’aimable autorisation d’Egoin Wood Group

Pour la toiture en bois, qui couvre une superficie de 3 600 m², environ 1 400 m³ de bois de pin radiata provenant de forêts certifiées seront utilisés. Dans ce contexte, l’équipe technique d’Egoin souligne que le projet présente plusieurs défis complexes, tels que l’installation de fermes de grande taille à de grandes hauteurs, le respect des structures préexistantes d’un bâtiment patrimonial, la nécessité d’obtenir une résistance élevée au feu avec des éléments en bois nu et un processus d’assemblage spécialisé. Compte tenu de l’importance historique de la cathédrale et des difficultés inhérentes à ce type de bâtiment, le bois lamellé-collé se distingue par sa légèreté en termes de résistance, de facilité d’installation, de durabilité, d’entretien et de possibilité de remplacement de pièces si nécessaire. Ainsi, ces avancées technologiques, inexistantes pour Ventura au XVIIIe siècle, font de ce matériau l’option la plus adaptée aux conditions du projet.

Bien que la structure soit l’élément central de cette intervention, une série de passerelles ont également été prévues sous la toiture, d’où les visiteurs pourront apprécier la géométrie des coupoles de la cathédrale, débarrassées du revêtement en céramique qui les cache actuellement. De cette manière, l’exploration de l’intérieur de cette cathédrale sera complétée par un parcours périmétrique autour de la toiture. L’espace intérieur sera éclairé par les fenêtres basses et les lucarnes qui surmontent la nef centrale. Cette combinaison assurera un éclairage naturel sous la toiture et facilitera la ventilation naturelle grâce à des trappes automatisées.

Isométrique – Proposition pour le toit de la cathédrale de Malaga. Image reproduite avec l’aimable autorisation de Marina Uno Arquitectos

Projet pour la toiture de la cathédrale de Malaga. Image reproduite avec l’aimable autorisation de Marina Uno Arquitectos

Projet pour la toiture de la cathédrale de Malaga. Image reproduite avec l’aimable autorisation de Marina Uno Arquitectos

De plus, le groupe spécialisé dans la construction industrielle en bois sera chargé de fabriquer et d’installer les éléments supplémentaires nécessaires à la réalisation du projet, notamment des fermes en bois de 37 mètres de large et plus de 8 mètres de long, une toiture sandwich avec frise en pin, l’isolation, l’étanchéité et les clôtures à ossature légère du complexe. Une fois l’intervention terminée, il faudra laisser aux coupoles le temps de libérer l’humidité accumulée au fil des siècles avant de pouvoir retirer les filets intérieurs, qui protègent actuellement les visiteurs des éventuelles chutes de débris. Globalement, cette intervention permettra de mettre en valeur les toitures de la cathédrale et de ses chapelles, marquant le début d’un processus de construction complet dans le futur.

Une fois terminé, ce projet prolongera l’héritage de Diego de Siloé, l’un des pionniers de la Renaissance espagnole, tout en étant propulsé par les architectes contemporains et les innovations en matière de matériaux. Comme le souligne Unai Agirre, PDG d’Egoin Wood Group, les contributeurs de ce projet rejoindront une lignée distinguée de tailleurs de pierre, de charpentiers, de forgerons et d’architectes qui ont façonné l’horizon de la ville. Dans l’ensemble, ce projet perpétue l’héritage de la cathédrale de Malaga tout en mettant en valeur une intégration impressionnante de trois aspects clés de l’architecture contemporaine : le patrimoine, le bois et la technologie.

Projet pour la toiture de la cathédrale de Malaga. Image reproduite avec l’aimable autorisation de Marina Uno Arquitectos

Vue sur la ville et la cathédrale de Málaga. Image gracieuseté de Marina Uno Arquitectos

