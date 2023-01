En route vers la NFL, Damar Hamlin était déterminé à redonner

Lorsque Damar Hamlin était en terminale à l’Université de Pittsburgh, il a eu l’idée de redonner à sa ville natale, McKees Rocks, Pennsylvanie, près de Pittsburgh. Dès que Hamlin a terminé sa carrière de joueur universitaire, en décembre 2020, il a mis en place une collecte de fonds pour une collecte de jouets communautaire.

“Alors que je me lance dans mon voyage vers la NFL, je n’oublierai jamais d’où je viens et je m’engage à utiliser ma plateforme pour avoir un impact positif sur la communauté qui m’a élevé”, écrivait Hamlin à l’époque. Il a expliqué que des jouets seraient distribués dans une garderie dirigée par sa mère, Nina.

“Merci beaucoup de m’avoir soutenu sur et en dehors du terrain”, a écrit Hamlin, des mois avant que les Bills de Buffalo ne le sélectionnent au sixième tour du repêchage de la NFL en 2021.

Lundi soir, cette page GoFundMe, qui est toujours active, est devenue un moyen pour des milliers de personnes à travers le pays de montrer leur soutien à Hamlin après qu’il se soit effondré sur le terrain lors d’un match télévisé à l’échelle nationale entre les Bills et les Bengals de Cincinnati. Au premier quart du match, Hamlin a semblé subir un coup à la poitrine et à la tête alors qu’il s’attaquait au receveur de Cincinnati Tee Higgins. Hamlin s’est levé après le coup mais est ensuite tombé en arrière sur le gazon et son corps est devenu mou.