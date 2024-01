En route vers Ayodhya, Ram est omniprésent, bousculé par d’autres préoccupations | Nouvelles du pouls politique

IL EST presque midi et le brouillard hivernal commence tout juste à se dissiper. De loin, on peut apercevoir un éventail de drapeaux safran représentant Lord Ram flottant dans la boutique de Joginder Singh. Située à Meerut sur la route Delhi-Meerut-Baghpat, la boutique propose également des diyas Diwali, ainsi que des piles d’autocollants et d’étoles ayant pour thème le temple Ram d’Ayodhya. Un Tricolor solitaire se bouscule pour l’espace.

« Le Jour de la République approche, mais il y a un plus grand enthousiasme pour l’inauguration du Temple Ram. Beaucoup de drapeaux de Shri Ram et Rudra Hanuman sont achetés », explique Singh, 30 ans. Il vend habituellement des couches pour bébés pour gagner sa vie. “Mais vu l’enthousiasme autour de Ram Temple, j’ai commencé à les vendre.”

Un militaire, posté au Sikkim et au magasin, négociant un drapeau, dit : « tout cela est grâce à Baba (Yogi Adityanath) ». “Maintenant, nous allons célébrer le 22 janvier (le jour de la consécration du temple Ram à Ayodhya) comme Diwali.”

Spectacle laser sur les rives de la rivière Saryu à Ayodhya jeudi. (Photo express par Vishal Srivastav)

Dans ces districts de l’ouest de l’UP, sur la route reliant Delhi à Ayodhya, qui comptent une importante population musulmane et des antécédents de tensions communautaires, l’enthousiasme suscité par le temple Ram est palpable mais inégal – tempéré par les castes, par la religion, souvent par des pressions quotidiennes. L’Indian Express a principalement interagi avec ceux qui sont nés après la démolition de Babri Masjid en 1992, libérés du poids de cette histoire, leur vision du monde étant façonnée par le récit du nouveau temple.

De l’autre côté de la rue, Sumit Sharma, propriétaire d’un magasin de cigarettes, et Sunny – tous deux âgés de 30 ans – envisagent d’organiser une collecte d’argent auprès des commerçants pour décorer le marché de lumières le 22 janvier. La discussion passe ensuite à la manière dont « (Premier ministre) Modi a remis les musulmans à leur place ». Salman Khan, Shah Rukh Khan ou Aamir Khan ont-ils fait un don pour le temple, demandent-ils.

Les héros de nos jours sont trois hommes de Meerut, qui auraient récemment embarqué à bord d’un padyatra pour Ayodhya.

« Après trois décennies, le sacrifice des hindous porte ses fruits. Les gens sont euphoriques », rayonne Sharma. Brahmane qui adore regarder des vidéos YouTube, en particulier celles de son « Khan monsieur » préféré, Sharma ajoute : « Autrefois, ce marché était dominé par les musulmans. Mais après les émeutes de 1987, ils se sont retirés dans la ville principale.»

Sunny, qui est un Kumhar (une caste OBC), affirme que d’autres changements sont à venir. « Vous verrez bientôt la foule à Mathura Vrindavan diminuer de moitié. Le temps de Krishna est terminé, Ram se lève.

Devant les portes de l’Institut de technologie de Meerut, où les étudiants attendent dans un froid glacial de se présenter à leurs examens, cette euphorie est plus nuancée.



« La politique ne m’intéresse pas », déclare Jai Dwivedi, interrogé sur le temple Ram. « Même si tout va bien, l’accent devrait être mis davantage sur l’éducation et les soins de santé. Il n’existe pas un seul bon hôpital gouvernemental où l’on puisse se rendre. Les gens vendent leurs terres pour soigner leurs proches.

Son ami Udit Bharadwaj intervient : « Le vrai problème est le chômage. Il n’y a eu aucun recrutement dans la police de l’Uttar Pradesh depuis cinq ans. Bharadwaj souhaite que le gouvernement abaisse l’âge de la retraite de 10 ans « afin que davantage de jeunes aient une chance de trouver un emploi ».

Pourtant, il n’y a pas de véritable colère contre le gouvernement Narendra Modi ; les deux le félicitent plutôt pour sa « communication » et sa « responsabilité ». «Auparavant, nous ne savions même pas pourquoi les prix de l’essence augmentaient ni quels travaux se déroulaient et où», disent-ils.

Dans le quartier de Kesarganj, qui compte une population mixte d’hindous et de musulmans, ces derniers hésitent à s’engager sur la question.

Mohd Shafique, 31 ans, propriétaire d’une boucherie, déclare : « Qu’avons-nous à voir avec (la démolie) Babri Masjid ? Nous n’avons pas besoin d’y aller pour namaz. Nous le proposons ici, dans notre mosquée.

Après une pause, ses yeux regardant nerveusement autour de lui, il dit : «Mussalman toh ab chup hai. Apne kaam se kaam rakho, koi dikkat nahin hai (Les musulmans se taisent maintenant. S’en tiennent à leurs propres affaires, il n’y a alors aucun problème).»

Mohd Shakir, 28 ans, qui vend des biscuits et des snacks au marché, est un peu plus ouvert. Personne ne pourrait avoir de problème avec le Temple Ram, dit-il, « c’est un lieu de culte ». De plus, « c’est leur gouvernement, ils peuvent tout faire ».

Dans le même temps, il ne pense pas que l’euphorie autour du Temple Ram suggère que l’Inde soit en passe de devenir un « Rashtra hindou ».

Shakir félicite également Adityanath pour l’amélioration de l’ordre public dans l’État. « Saari gundagardi khatam kar di. Ye bas hindou-musulman karna band kar dein to 50 saal tak inhe koi hara nahin payega (Tout hooliganisme est terminé. Seulement s’ils arrêtaient de faire de la politique hindou-musulmane… personne ne pourrait les déloger pendant 50 ans) », a-t-il déclaré. dit.

À environ 60 km de là, à Muzaffarnagar, une autre ville communautairement sensible, on constate une excitation similaire parmi les castes hindoues et une anxiété similaire parmi les musulmans.

Rajkumar Thakur, propriétaire d’un stand de thé à Ahilyabai Chowk, où se côtoient des entreprises hindoues et musulmanes, débite des « faits » sur le temple Ram alors même que ses clients, en majorité musulmans, sirotent du thé.

Une boutique à Meerut (Photo express de Deeptiman Tiwary)

« Savez-vous que le temple mesure 158 pieds de haut ? Il sera visible à 40 km de distance. Il a des portes dorées. Yogi et Modi ont rendu cela possible, sinon cela ne serait jamais arrivé. Après cela, Kashi et Mathura arriveront. Ab bas Ayodhya jaana hai, Bhagwan ke darshan ho jayein, jeevan safal ho jayega (Maintenant, tout ce que je désire, c’est aller à Ayodhya, voir Dieu et ma vie sera accomplie) », dit-il.

Mohd Aariz, un ouvrier de 30 ans qui fait partie des personnes rassemblées sur le stand, reste alors silencieux, mais déclare plus tard : « Dans notre religion, nous ne disons pas du mal des autres. Ceux qui le feront seront punis par Allah. Le Tout-Puissant surveille tout. Il rendra justice.

L’euphorie de Thakur n’est cependant pas partagée par les habitants de Ghasipura, un village dominé par les Jatav Dalits.

« Nous n’avons rien à voir avec le Temple Ram. Notre Dieu est Baba Ravidas et Lord Shiva. Les gens du BJP parcourent le village pour faire campagne pour le temple, mais les gens ne s’en soucient pas beaucoup », explique Robin, 28 ans, ouvrier d’un laminoir.

Son ami Suraj, 22 ans, s’interroge sur les intentions du gouvernement. « On ne fait rien en changeant simplement le nom du pays. Vous devez changer son chemin. Yogi-Modi Sarkar est une bonne chose, mais ils devraient se concentrer sur l’emploi.

Après avoir étudié jusqu’en classe 12, Robin et Suraj travaillent tous deux comme ouvriers dans un laminoir de Muzaffarnagar.

Dans le village Bankhandi de Hapur également, les sentiments concernant le temple sont mitigés.

Shiva Valmik, 25 ans, qui vend du poulet pour gagner sa vie, déclare : « C’est une bonne chose que le temple soit en construction. Mais pourquoi le gouvernement interdit-il la vente de viande dans l’État aux alentours de l’inauguration ? Chaque fois qu’il y a une grande fête, les boucheries sont obligées de fermer. Qui va nous indemniser ?

Satpal Kashyap, 60 ans, agriculteur de l’OBC, déclare : « Je suis aussi hindou… mais le bruit autour de moi est comme si Ram allait naître le 22 janvier. Ram n’était-il pas là plus tôt ? Tant d’argent est dépensé pour le temple. Que gagnent les pauvres ?

Kashyap, dont les fils travaillent comme chauffeurs, souligne les nouvelles règles concernant les délits de fuite qui ont conduit à des protestations. « Le gouvernement a présenté une loi qui les mettra en prison, même pour des accidents mineurs. »

Bulandshahr a récemment vu le BJP promouvoir un leader accusé du meurtre d’un policier lors des violences des foules de l’Hindutva à Siyana en 2018, à la suite d’un prétendu massacre de vaches. Mais l’indignation des dirigeants de l’opposition à ce sujet ne se reflète pas sur le terrain.

Om Bir Singh, un ouvrier appartenant à la communauté OBC Lodh, et ses amis s’affairent à organiser les célébrations pour marquer l’inauguration du temple d’Ayodhya. Transportant plusieurs boîtes de ghee et des sacs de farine disposés par eux, dans un pousse-pousse à travers le marché d’Aurangabad, Om Bir déclare : « Nous allons organiser un bhandara avec le peu que nous avons. »

Il ajoute que le mérite du temple revient à Kalyan Singh, le chef du BJP qui était CM lorsque la Babri Masjid a été rasée et un compatriote de Lodh. “Ma loyauté sera toujours avec lui.”

D’autres habitants de la région affirment que le marché d’Aurangabad sera illuminé le 22 janvier, tandis que tous les hindous allumeront des diyas chez eux.

Mohd Shoaib, 27 ans, vendeur de fruits près de la mosquée d’Aurangabad, déclare : « Ce n’est pas de la religion, c’est de la politique. Mais qu’est-ce que cela a à voir avec moi ? Je dois gagner ma vie. C’est ma seule préoccupation.

Manish Chauhan, 26 ans, basé à Siyana et partage ses locaux avec un médecin musulman, lance une mise en garde. « Les gens sont contents, mais il n’y a pas de surexcitation. Seuls les gars du BJP se déplacent pour organiser des réceptions. Nous avons une population mixte et les gens vivent en paix », dit Chauhan, ajoutant que le BJP génère toute l’euphorie due aux prochaines élections. “Dhyan bhatkane ka kaam hai (c’est juste une tactique pour distraire).”

Mais Surendra, un commerçant de l’OBC, avance un contre-argument : il n’y a pas de célébrations à grande échelle à Siyana parce qu’elle compte un grand nombre de musulmans. « Les hindous sont heureux. Après 500 ans, justice a été rendue », dit-il.