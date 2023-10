En route pour les demi-finales | Actualités, Sports, Emplois

LAKEWOOD – Ce fut une journée spéciale pour le programme de tennis féminin des Falconer jeudi alors que trois Golden Falcons ont obtenu une place pour les demi-finales en simple de la Chautauqua-Cattaraugus Athletic Association.

Riley Farrugello, Myla Brainard et Angelina Fiasco ont revendiqué ce privilège après avoir chacune remporté leurs matchs du premier et du deuxième tour sur les courts du Lakewood YMCA.

La quatrième membre de l’ACSC à atteindre les demi-finales, qui se joueront samedi, est Elise Riedesel de Chautauqua Lake.

« En fonction des résultats (ce week-end), trois dames gagneront un voyage pour le tournoi (Section VI) le week-end prochain à Buffalo au Miller Tennis Center », » a déclaré Jamie Sposato, président du tennis féminin de l’ACSC.

Voici comment les quatre adolescents ont atteint les demi-finales :

Farrugello a battu Abby Strother du Sud-Ouest 6-2, 6-0 et a renversé Charis LaBarr de Fredonia 6-0, 6-2 ; Brainard a battu Karlee Rock de Jamestown 6-2, 6-2 et a éliminé Grace Kutschke de Frewsburg 6-0, 1-6, 6-3 ; Fiasco a battu Jasmine Smith de Salamanque 6-1, 6-0 et a battu Nella Darrell-Sterback de Fredonia 6-4, 6-2 ; et Riedesel ont tenu tête à Abrielle Monaghan de Jamestown 6-0, 6-3 et ont survécu à Erika Pickard du Sud-Ouest 7-6 (10-8), 1-6, 6-2.

Les demi-finales et la finale se joueront samedi à 11 heures au YMCA de Lakewood. Le tournoi de double commence aujourd’hui à 11 heures.

Jeudi

Tour 1

Riley Farrugello (Fauconnier) d. Abby Strother (Sud-Ouest) 6-2, 6-0 ; Charis LaBarr (Fredonia) d. Olivia Shearer (Lac Chautauqua) 6-3, 6-2 ; Myla Brainard (Fauconnière) d. Karlee Rock (Jamestown) 6-2, 6-2 ; Grace Kutschke (Frewsburg) d. Giren Gottinger (Fredonia), 6-0, 6-2 ; Elise Riedesel (Lac Chautauqua) Abrielle Monaghan (Jamestown), 6-0, 6-3 ; Erika Pickard (Sud-Ouest) d. Mary Marshaus (Lac Chautauqua) 6-2, 6-3; Angelina Fiasco (Fauconnier) d. Jasmine Smith (Salamanque) 6-1, 6-0 ; Nella-Darrell-Sterbak (Fredonia) d. Rose Scordo (Oléan) 6-4, 3-6, 6-4.

2ème round

Farrugello (Fauconnier) d. LaBarr (Fredonia) 6-0, 6-2 ; Brainard (Fauconnier) d. Kutschke (Frewsburg) 6-0, 1-6, 6-3 ; Riedesel (lac Chautauqua) d. Pickard (Sud-Ouest) 7-6 (10-8), 1-6, 6-2 ; Fiasco (Fauconnier) d. Darrell-Sterback (Fredonia) 6-4, 6-2.

Samedi

Tour 3

Farrugello (Falconer) contre Brainard (Falconer)

Riedesel (lac Chautauqua) contre Fiasco (Falconer)



Les dernières nouvelles du jour et bien plus encore dans votre boîte de réception