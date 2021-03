En route pour l’école près de chez vous: 5000 ordinateurs portables GRATUITS grâce à votre générosité en soutenant Mail Force Drive

CLIQUEZ ICI FAIRE UN DON

Le Daily Mail a lancé une toute nouvelle campagne, Computers For Kids, pour collecter des fonds pour Mail Force – une organisation caritative qui vise à fournir du matériel et des ressources scolaires indispensables aux élèves du Royaume-Uni qui apprennent à domicile.

Les écoles étant fermées, nous nous retrouvons face au dilemme de centaines de milliers d’élèves au Royaume-Uni n’ayant pas accès à un ordinateur chez eux.

Dans le cadre de cette campagne, les entreprises font don de leurs vieux ordinateurs portables qui, pour environ 15 £, peuvent être essuyés, remis à neuf par des professionnels et rendus sûrs et adaptés à l’enseignement à domicile. Ils peuvent ensuite être livrés à un enfant ou à un jeune qui en a besoin.

En outre, la campagne cherche à répondre aux besoins des enfants par d’autres moyens, tels que le financement de nouveaux ordinateurs portables et tablettes, et l’aide à l’accès aux données et à la connectivité pour l’apprentissage en ligne. Tout excédent de fonds sera utilisé pour soutenir le travail des écoles britanniques par d’autres moyens.

FAIRE UN DON EN LIGNE

Visitez mailforcecharity.co.uk/donate et suivez les étapes pour terminer votre don.

Veuillez ne pas nous envoyer votre ancien appareil.

FAIRE UN DON VIA VOTRE TÉLÉPHONE

Pour faire un don de 10 £ – envoyez KIDS10 au 70115

Pour faire un don de 20 £ – envoyez KIDS20 au 70115

À COMPANIES: Pourriez-vous donner vos vieux ordinateurs portables?

Toutes les entreprises font de temps en temps la mise à niveau des ordinateurs de bureau – et il n’y a jamais eu de meilleur moment pour faire don de vieux ordinateurs portables. Si vous êtes une entreprise avec 50 ordinateurs portables ou plus que vous pourriez offrir, veuillez visiter www.computacenter.com/daily-mail pour vérifier qu’ils conviennent et enregistrer votre don. Nous organiserons la collecte par nos partenaires spécialisés Computacenter. Remarque: nous ne pouvons pas accepter les dons d’ordinateurs portables de particuliers.

LES ENTREPRISES DOIVENT ALLER À: computacenter.com/daily-mail

À L’ÉCOLES: Où aller postuler pour le des ordinateurs

Les écoles doivent s’adresser au ministère de l’Éducation, qui gère la demande et donne la priorité aux écoles qui en ont le plus besoin. L’initiative Mail Force signifie que plus d’ordinateurs portables seront disponibles plus rapidement.

LES ÉCOLES PEUVENT POSTULER ICI: https://get-help-with-tech.education.gov.uk