En Roumanie, les troupes américaines s’entraînent près de la guerre de Russie, en signal à Moscou

Elle est née dans une ville à l’extérieur d’Uzhhorod, dans l’ouest de l’Ukraine, et a déménagé dans le nord-ouest de l’Indiana à l’âge de 12 ans pour vivre avec sa grand-mère. Elle était en Ukraine pour la dernière fois en 2005, et son frère est toujours là – bien que leurs communications via WhatsApp et Facebook aient été limitées car les frappes russes ont détruit les réseaux électriques.

Le sergent-major Sanders est dans l’armée américaine depuis 21 ans et a servi en Afghanistan et au Koweït. Mais elle n’a jamais oublié la menace que la Russie faisait peser sur l’Ukraine.

“Le simple fait d’être ici, si près de chez moi”, a-t-elle dit, “me donne faim et me fait me battre, et j’espère que cela transmet cette énergie aux soldats pour leur faire savoir à quel point c’est important pour tout le monde.”