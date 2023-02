En robe rouge et chapeau haut de forme et, plus performance – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Rob Latour/Shutterstock

Sans surprise, Sam Smith30 ont volé la vedette avec leur performance de “Unholy” aux côtés Kim Pétras lors de la 65e cérémonie annuelle des Grammy Awards le 5 février ! À l’entrée de Sam, ils ont joué entourés de disciples portant une cape et ont apporté la chaleur avec une scène allumée à la flamme en arrière-plan. Sam a porté un pantalon en latex, un haut à volants transparent et un chapeau haut de forme avec des cornes. Kim a séduit et chanté à l’intérieur d’une cage sur le grand succès du duo. Notamment, la légende de la pop Madone introduit Sam sur scène avec un discours sur les musiciens « dangereux » et « provocateurs ».

Peu de temps après que Sam et Kim soient montés sur scène, beaucoup de leurs fans se sont tournés vers les réseaux sociaux pour partager leurs réactions. “C’était une performance incroyable”, a déclaré un admirateur écrittandis qu’un autre carillonné dans, “10/10 performance tbh.” D’autres critiques élogieuses comprenaient un spectateur qui tweeté“Continuer à faire l’histoire ce soir!”, Et un fan séparé qui indiqué“C’était comme une transe.”

Plus tôt dans la soirée, alors qu’il était sur le tapis rouge, l’auteur-compositeur-interprète non binaire a porté une robe rouge monochromatique, qui comportait un haut-de-forme, un couvre-yeux en dentelle, une canne éblouie et des gants en latex. Non seulement Sam est arrivé sur le tapis rouge dans une tenue très impressionnante, mais ils se sont également présentés avec un entourage qui comprenait la chanteuse Kim Petras et des drag queens. Violet Chachkiet Gottmik. Kim a presque assorti la tenue de Sam avec une mini robe de cocktail rouge, un voile rouge, un collier tendance et des talons rouges.

Avant leur performance aux Grammys de “Unholy”, Sam et le chanteur de “Coconuts” ont eu un showstop Saturday Night Live représentation en janvier de la même piste. Au cours de la paire SNL performance, ils ont entonné le morceau qui est notamment l’une des chansons de Sam de leur dernier album, GLORIE. Non seulement Sam et Kim ont interprété le morceau, mais ils ont également remporté la nomination pour la meilleure performance de duo/groupe pop ! Parmi les autres artistes nominés pour ce prix, citons Coldplay + BTS (“Mon univers”), ABBA (“Ne me ferme pas”), Camila Cabello avec Ed Sheeran (“Bam Bam”), et Poste Malone avec Chat Doja (“Je t’aime (une chanson plus heureuse)”).

Un peu plus d’une semaine avant que Sam ne monte sur scène aux Grammys, ils ont sorti leur quatrième album studio, GLORIE, le 27 janvier. Le talentueux artiste s’est rendu sur Instagram le 17 octobre 2022 pour annoncer le disque et partager un message spécial avec ses fans. « Chers marins, je suis ravi d’annoncer que mon quatrième album s’appelle « GLORIA ». Il sera à vous le 27 janvier 2023 et vous pouvez le précommander maintenant », a commencé leur légende. “Je me sens submergé et émotif alors que je commence à lâcher prise Gloria et vous confier ce travail. Cela a été magique à tous points de vue de faire ce morceau de musique et en vous donnant ce disque, je vous donne une partie de mon cœur et de mon âme. Gloria m’a fait traverser des moments sombres et a été un phare pour moi dans ma vie. J’espère que ça pourra être ça pour toi. Merci d’avoir attendu si longtemps.

Bien que Sam ne soit nominé que pour un seul prix lors de la cérémonie du 5 février, ils ont déjà un total de quatre victoires à leur actif ! Lors de la 57e édition des Grammy Awards en 2015, leur morceau “Stay with Me” a remporté non seulement le prix de la chanson de l’année, mais également celui de la catégorie Record of The Year. Les deux autres victoires de Sam étaient pour le meilleur nouvel artiste et le meilleur album vocal pop pour l’album À l’heure solitaire. Ils ont également été nominés pour la meilleure performance solo pop pour la chanson “Stay with Me” (version Darkchild) et l’album de l’année pour À l’heure solitaire.

