En retard sur l’épargne-retraite ? Un mauvais marché peut être un bon moment pour investir

Les propriétaires de petites entreprises sont parmi les Américains les plus susceptibles de prendre du retard en matière d’épargne-retraite. Réinvestir dans une entreprise est plus souvent une priorité pour les entrepreneurs disposant d’un excédent de liquidités que d’investir dans un régime de retraite à long terme à imposition différée. Covid n’a pas aidé.

Au milieu de la pandémie, des dizaines de propriétaires de petites entreprises américaines ont arrêté ou réduit leur épargne-retraite, selon des professionnels de l’investissement et des experts de la retraite, pressés par la hausse des coûts de la main-d’œuvre et des matières premières, ou dans le pire des cas, confrontés à des fermetures d’entreprises.

Certes, la pandémie n’a pas nui à toutes les petites entreprises en matière de planification de la retraite. Trente-sept pour cent des propriétaires de petites entreprises disent qu’ils ne sont pas convaincus qu’ils épargnent suffisamment pour leur retraite, selon une enquête de mars réalisée par ShareBuilder 401k auprès de 500 petites entreprises. Mais c’est quelque peu en baisse par rapport aux 44 % qui disaient deux ans plus tôt qu’ils n’étaient pas confiants dans leur capacité d’épargne-retraite.

Certaines données montrent que, du moins en marge, les taux d’épargne des propriétaires de petites entreprises ont reflété la hausse de tous les Américains pendant la pandémie. En 2019, le montant mensuel moyen que les participants actifs ont cotisé à leur plan 401(k) avec Guideline, une plateforme de retraite pour les petites entreprises, était de 646 $. Cela est passé à 783 $ en 2021, selon la société. Pour sa part, Vanguard a vu les taux de participation des petites entreprises passer à 73% en 2020 contre 72% un an plus tôt, et les taux de report – la partie du salaire d’un employé cotisé à la retraite – passer à 7,3% en 2020, contre 7,1% en 2019.

Mais ces résultats ne reflètent généralement pas les expériences de bon nombre des plus petites entreprises du pays, y compris celles des secteurs particulièrement touchés. Bon nombre de ces entreprises ont pris du retard dans leurs objectifs d’épargne-retraite au cours des dernières années pour diverses raisons et ont besoin d’un coup de pouce, selon les professionnels de la finance. Couplées au fait que de nombreux propriétaires n’épargnaient jamais pour leur retraite, les récentes fluctuations du marché pourraient en faire un bon moment pour envisager d’économiser de l’argent, ou plus d’argent, pour la retraite.

Voici quelques idées sur la façon de combler l’écart.

1. Mettez au moins 10 % de vos revenus à la retraite si vous le pouvez

En règle générale, les experts en investissement suggèrent d’économiser 10 % à 15 % de vos revenus par an sur une carrière de 40 ans – juste pour maintenir le même niveau de vie à la retraite, a déclaré Stuart Robertson, PDG de ShareBuilder 401k. Pourtant, l’enquête de mars a révélé que seulement 38 % des entreprises interrogées économisaient 10 % ou plus. Pendant ce temps, 24% ont déclaré qu’ils ne contribuaient pas actuellement.

2. Réduire le budget et rediriger vers les économies

David Peters, fondateur et propriétaire de Peters Tax Preparation & Consulting à Richmond, en Virginie, a dit aux propriétaires d’entreprise d’examiner attentivement leur budget, en accordant une attention particulière à l’endroit où ils dépensent leur argent et en cherchant des moyens de réduire. Par exemple, ils pourraient être en mesure de travailler à la maison et d’économiser de l’essence ou de couper des articles de luxe inutiles. « Une décision intelligente serait de réduire certaines des dépenses actuelles afin que vous puissiez continuer à épargner pour les objectifs à long terme », a-t-il déclaré.

3. Augmenter le risque du portefeuille d’investissement

Une autre option, pour ceux qui épargnent déjà, pourrait être de prendre plus de risques d’investissement, tout en réduisant les dépenses, le cas échéant. « Si vous augmentez votre allocation de sorte que vous obteniez deux ou trois points de pourcentage de plus sur un taux de rendement, et que vous réduisez vos dépenses de 2 % à 3 %, et que vous ajoutez la puissance de la capitalisation, cela peut être très puissant pour les rendements, » a déclaré Timothy Speiss, partenaire fiscal au sein du Personal Wealth Advisors Group chez EisnerAmper LLP à New York.

Cela peut sembler une pilule difficile à avaler au milieu de la récente volatilité du marché, mais pour les propriétaires de petites entreprises qui ont de l’argent en ce moment, ils peuvent être en mesure de profiter de certains fonds qui pourraient être sous-évalués. « Les gens ont peur d’économiser quand ils voient les chiffres rouges apparaître tous les jours », a déclaré Peters, mais en raison des fluctuations du marché, « il peut y avoir des opportunités qu’ils n’auraient pas autrement ».

Comme Dan Wiener, qui dirige le conseiller indépendant pour Vanguard Investors, l’a récemment déclaré à Bob Pisani de CNBC, lorsque le S&P 500 chute de plus de 3,5 % en une seule journée ou une série de jours, il s’agit le plus souvent d’opportunités d’achat. Entre juin 1983 et fin mars 2022, cela s’est produit 65 fois et a produit des rendements moyens de 25,6 % au cours de l’année suivante. « Acheter sur ces fortes baisses de prix d’une journée a été plus souvent rentable qu’autrement si vous êtes prêt à ne regarder qu’un an », a-t-il déclaré.

4. Créez un plan et respectez-le

Bien que certains propriétaires de petites entreprises craignent que le marché ne baisse davantage, les professionnels de l’épargne-retraite ont déclaré que les choses ont tendance à s’équilibrer avec le temps lorsque les propriétaires cotisent régulièrement à leur retraite. La motivation sous-jacente ne devrait pas être de choisir les meilleurs jours, mais de créer un plan d’épargne à long terme et de s’y tenir.

En cotisant simplement régulièrement, les investisseurs bénéficient des avantages de la moyenne d’achat, ce qui signifie que vous n’achetez pas toujours à un prix élevé ou bas, a déclaré Kevin Busque, PDG et cofondateur de Guideline. « Lorsque vous le définissez et que vous l’oubliez, vous n’avez pas à vous soucier du timing du marché. »

Robertson donne l’exemple d’un investisseur qui achète régulièrement un fonds pour 500 $, pendant un marché haut, un marché bas et un marché en reprise. Premièrement, l’investisseur achète cinq actions à 100 $ chacune. Il achète ensuite 10 actions à 50 $ chacune, et enfin, il achète 6,67 actions à 75 $ chacune. Ses dépenses totales sont d’environ 1 500 $ et le cours moyen des actions du fonds est de 75 $. Pourtant, la valeur marchande totale de ses 21,67 actions est de 1625,25 $, il est donc en avance même s’il a acheté certaines actions à un haut du marché et d’autres à un bas du marché.

« Ils peuvent économiser de la manière qu’ils veulent; l’important est qu’ils le fassent », a déclaré Robertson.