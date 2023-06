En résidence surveillée, la fausse héritière Anna ‘Delvey’ Sorokin lance un podcast pour soigner l’image publique

C’est un après-midi de semaine et Anna Sorokin est assignée à résidence dans un immeuble d’appartements new-yorkais qui a été condamné pour danger imminent de mort. Elle essaie donc de capter l’attention extérieure et de soulager son ennui de la manière la plus quotidienne : lancer un podcast.

« Tant de gens sont devenus célèbres pour de mauvaises choses et ont réussi à en faire quelque chose de différent », a-t-elle récemment déclaré à l’Associated Press dans son appartement d’East Village.

« Le thème principal de mon podcast est la rupture productive des règles », a-t-elle déclaré à propos de « The Anna Delvey Show ».

Pour l’instant, elle veut réinventer son image publique pour ébranler sa réputation d’escroc et d’escroc.

« Je suis assigné à résidence 24h/24 et 7j/7. Je ne suis autorisée à partir que pour mes enregistrements de libération conditionnelle, mes enregistrements ICE et pour les urgences médicales », a-t-elle déclaré. Derrière elle se trouve une découpe grandeur nature de sa ressemblance – créée par l’artiste Kenny Schachter – qui, comme Sorokin elle-même, porte un dispositif de surveillance de la cheville.

Sous le nom d’Anna Delvey, elle s’est fait passer pour une héritière allemande et a menti sur le fait d’avoir un fonds en fiducie de 67 millions de dollars afin de demander des prêts, de contracter des dettes et de sécuriser un bâtiment historique pour un club d’art privé. Elle prétendait à tort être la fille d’un diplomate ou d’un baron du pétrole. Arrêtée fin 2017, elle a été condamnée en 2019 pour plusieurs chefs de vol et de vol pour avoir escroqué des banques, des hôtels et de riches New-Yorkais sur 275 000 $.

Elle a été condamnée à quatre à 12 ans de prison. Après avoir purgé trois ans de prison – dont environ la moitié au complexe pénitentiaire de Rikers Island – Sorokin, un citoyen allemand, a été détenu par les services de l’immigration et des douanes des États-Unis. Plus tard, elle a été libérée après avoir déposé une caution de 10 000 $ à l’automne pour la détention à domicile, en attendant une audience d’expulsion.

Maintenant, elle profite de son temps à la maison en lançant une série hebdomadaire de podcasts qui, espère-t-elle, racontera sa version de l’histoire, mettant en vedette divers invités experts et célèbres. Les conversations de Sorokin avec Julia Fox, « Pharma Bro » Martin Shkreli et Ottessa Moshfegh seront sur les prochains épisodes, selon Reunion Audio, la société de podcast, qui a également déclaré qu’elle interviewait Emily Ratajkowski bien que son équipe ne l’ait pas confirmé.

L’affaire de fraude de Sorokin est devenue la base de la série Netflix « Inventing Anna », nominée aux Emmy Awards, basée sur un article d’un magazine new-yorkais. Sorokin, interprétée par Julia Garner, trois fois lauréate d’un Emmy, a déclaré qu’elle était consultante dans la série, mais qu’elle n’avait « aucun contrôle » sur le produit final.

« Pour moi, dire que je suis réhabilité reviendrait à admettre que quelque chose n’allait pas chez moi au départ. Comme, j’étais juste jeune. J’ai fait des erreurs », a-t-elle déclaré. « J’essaie d’apprendre d’eux. Mon dossier, mon dossier pénal est en appel direct.

« Inventing Anna » a été inspiré par des événements réels, mais chaque épisode comprenait une clause de non-responsabilité indiquant que l’histoire était vraie, à l’exception des parties inventées.

« Je sais que certaines choses comme ne se sont certainement pas produites », a déclaré Sorokin. « Mais ce n’est pas vraiment à moi de m’asseoir ici et de revoir la série pièce par pièce, car c’est littéralement une interprétation de Shonda Rhimes. »

Pendant que Sorokin était emprisonnée, sa base de fans a grandi – organisant même une exposition d’art « Free Anna Delvey » qui comprenait certains de ses dessins, ainsi que des œuvres d’autres artistes. Depuis lors, elle a tenté de vendre des dessins au crayon jusqu’à 25 000 $.

Le podcast lui donne l’opportunité de reprendre un certain contrôle sur le récit, et c’est quelque chose qu’elle envisage de faire depuis un certain temps.

« Je voulais commencer à enregistrer en prison, en fait par téléphone car, vous savez, il y a des rappeurs qui enregistrent des albums entiers pendant leur incarcération. Je me suis dit : « Pourquoi ne pas enregistrer un podcast ? », a déclaré Sorokin.

Elle n’a jamais pu le faire, car il était « logistiquement difficile » d’enregistrer des épisodes, selon la société de podcast.

En ce qui concerne son séjour derrière les barreaux, Sorokin a qualifié la prison d ‘ »expérience transformatrice », affirmant qu’elle n’est plus la personne arrêtée en 2017.

« Cela fait cinq ans, un peu plus de cinq ans que j’ai été arrêté. Donc, j’aime juste – j’ai changé. J’ai tellement appris », a-t-elle déclaré. Vêtue d’un chemisier blanc, de sa cravate à ruban noir signature et d’un pantalon noir, son bracelet à la cheville est clairement visible.

Elle lève la jambe de son pantalon pour le montrer et explique même comment cela fonctionne.

« Parfois, vous voyez que les banques opèrent toutes la plus grande fraude à grande échelle, mais comme si vous rebondissez, je ne sais pas, un chèque de 500 $, alors (c’est) une fraude », a déclaré Sorokin.

Cette semaine, l’invité de Sorokin sur « The Anna Delvey Show » était le mannequin et rocker Julia Cumming du groupe new-yorkais Sunflower Bean.

Lors d’une discussion sur ce qui fait une vraie New-Yorkaise, Cumming dit que l’impact de Sorokin dans la ville la qualifie.

« Vous êtes la première personne avec qui je traîne en résidence surveillée », a-t-elle déclaré. « C’est donc un énorme accomplissement. »

Sorokin a convenu qu’elle ne connaissait personne non plus en résidence surveillée.

Cumming a répondu: « C’est comme vous et Lindsay Lohan », qui était en résidence surveillée à Los Angeles il y a plus de dix ans.

Sorokin pense que sa notoriété lui permet d’amener facilement des invités à l’émission.

« Je peux faire monter à peu près n’importe qui ici », a-t-elle déclaré avec une confiance impétueuse.

Mais il y a un invité qu’elle ne pourra pas avoir : la fondatrice de Theranos, Elizabeth Holmes, qui vient de commencer une peine de 11 ans de prison pour avoir supervisé un canular de tests sanguins qui est devenu une parabole sur la cupidité et l’orgueil dans la Silicon Valley.

« J’aimerais parler à Elizabeth. Je pense vraiment que c’est une personne intéressante », a déclaré Sorokin. « Je peux comprendre un peu plus parce que nous sommes toutes les deux des femmes et avons essayé de construire quelque chose. »

Elle envisagerait également d’avoir le représentant américain George Santos sur le podcast, mais ne pense pas avoir beaucoup en commun avec lui. Le républicain de New York qui s’est fabriqué une identité de négociateur riche de Wall Street alors qu’il se présentait au Congrès, et a récemment été inculpé dans un acte d’accusation en 13 chefs d’accusation comprenant fraude, blanchiment d’argent et vol de fonds publics.

« Je suis sûr qu’une partie est vraie, une partie – ce n’est pas le cas », a déclaré Sorokin à propos de choses écrites sur Santos.

Elle a ajouté: «Je reçois tellement de demandes pour donner des conseils à George Santos, des conseils de prison ou quelque chose du genre. Je suis en quelque sorte resté loin de ça.

Donc, pour l’instant, le sujet de la série « Inventing Anna » attend de savoir si les gens se connectent au podcast, disponible cette semaine sur toutes les principales plateformes – et si sa campagne pour se réinventer fonctionne.

——

La journaliste AP Anna Furman a contribué aux reportages de Los Angeles.

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Fausse héritière allemandeImmigration