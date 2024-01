En réponse à la citation de Diontae soutenant Rudolph, Heyward déclare que les joueurs ne peuvent pas jouer au GM

La transcription est à la fois un art et un métier. Il s’agit presque d’une traduction d’une langue à une autre, c’est-à-dire (généralement) de mots parlés non écrits en texte écrit. C’est devenu un point important à souligner au sein de la base de fans des Steelers de Pittsburgh au cours des deux derniers jours, à la suite d’une citation publiée attribuée au WR Diontae Johnson en soutien au QB Mason Rudolph.

Le débat porte sur ce qu’il a réellement dit par rapport à ce qu’il est perçu comme ayant dit, et malheureusement, la réponse n’est pas aussi définitive que je le souhaiterais. L’audio de ce que Johnson a dit provient de Nick Farabaugh, qui l’a partagé via Twitter. Je l’ai transcrit tel que je l’entends, et je vous demande de juger par vous-même.

“Je sais comment joue Mason depuis ma première année”, a-t-il déclaré. « Ce n’est rien que je ne m’attendais pas à ce qu’il ne fasse pas, donc j’avais en quelque sorte de grands espoirs qu’il fasse ce qu’il fait lorsqu’il est arrivé et qu’il est devenu titulaire. J’espère qu’il trouvera un emploi l’année prochaine et qu’il fera ce qu’il doit faire, mais à part ça, il a fait un excellent travail à mon avis”.

C’est généralement un bon éloge, bien sûr. Le seul problème est que Farabaugh et d’autres l’ont cité en disant qu’il espérait que Rudolph obtiendrait le emploi, dont certains comme 93.7 The Fan ont interprété comme signifiant que Johnson soutient Rudolph en tant que quart-arrière partant pour la saison 2024 contre Kenny Pickett.

Pour moi, c’est un grand pas en avant, même si vous conviendrez qu’il a dit le travail plutôt que un emploi. Sur ce point, je vous demande de revenir à l’audio, de passer le réglage à une vitesse de 0,5x et d’écouter cette partie autour des 20 secondes à plusieurs reprises. Dis-moi si tu entends le travail ou un emploi. Et essayez de ne vous laisser influencer par aucun préjugé. Le mieux que l’on puisse dire sans controverse, c’est qu’il n’est pas clair et n’est pas définitif dans un sens ou dans l’autre, mais j’avoue qu’en l’écoutant à plusieurs reprises à vitesse réduite, j’entends un plus que le. Le fardeau incombe aux journalistes présents à cette séance et qui n’ont pas demandé à Johnson des éclaircissements sur ce qu’il voulait dire exactement.

Mais il semble peu probable qu’un joueur soutienne si cavalièrement un coéquipier, nécessairement plutôt qu’un autre, en tant que titulaire dans un contexte tel que la journée de nettoyage des vestiaires. Certains joueurs plus que d’autres sont moins discrets dans leurs commentaires, mais la probabilité que Johnson dise essentiellement qu’il pense que Rudolph est meilleur dans ce contexte est incroyablement faible.

Je pense que nous devrions opérer ici selon les hypothèses les plus logiques, le rasoir d’Occam, et même Farabaugh, qui l’a transcrit comme disant le, n’est pas allé jusqu’à affirmer qu’il faisait campagne pour que Rudolph commencemais plutôt qu’il espérait que Rudolph serait de retour dans l’équipe.

Parce qu’une fois que la transcription acceptée est disponible, elle prend sa propre vie. Son coéquipier Cameron Heyward accepte même l’interprétation établie de ce que Johnson a dit. Il en a parlé dans son podcast Not Just Football publié plus tôt dans la journée..

“Nous ne pouvons pas jouer au GM”, a-t-il déclaré après avoir lu une transcription de ce que Johnson aurait dit, notamment le au lieu de un. « Les joueurs doivent jouer, les entraîneurs doivent entraîner, et nous verrons où nous en sommes. Je n’aime pas – Kenny s’est blessé et cela a ouvert une fenêtre permettant à Mason de jouer. Mason a bien joué à son époque ».

«Je ne sais pas ce que le quart-arrière des Steelers de Pittsburgh 2024 [situation] à quoi ça va ressembler”, a-t-il ajouté, “mais nous verrons ce qui se passera. Ils doivent s’en sortir. Ils doivent découvrir ce qui va se passer à l’avenir ».

L’entraîneur-chef Mike Tomlin a déclaré lors de sa conférence de presse aujourd’hui que la position de Pickett comme partant serait contestée. Il a également déclaré que les Steelers aimeraient signer à nouveau Rudolph cette intersaison, donc en mettant deux et deux ensemble, il est raisonnable de supposer que Rudolph pourrait défier Pickett pour le poste de titulaire.

Mais nous exagérons ici si nous supposons qu’un receveur vétéran s’est présenté devant les médias et a approuvé un joueur plutôt qu’un autre pour être le titulaire, tous deux coéquipiers de plusieurs années avec lesquels il entretient une relation de travail étroite. Maintenant que nous en sommes au point où les coéquipiers abordent cette « controverse », j’ai pensé qu’il était temps d’y répondre.