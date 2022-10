En renversement de politique, un conseiller affirme que la loi sur la souveraineté de Danielle Smith respecterait les décisions de la Cour suprême

La principale conseillère du nouveau premier ministre de l’Alberta, Danielle Smith, a déclaré que son projet de loi sur la souveraineté respecterait les décisions de la Cour suprême – un renversement de sa promesse politique fondamentale sur la façon dont elle contesterait le gouvernement du premier ministre Justin Trudeau.

Rob Anderson, président de campagne de Smith pour la direction du Parti conservateur uni et maintenant directeur exécutif de son équipe de transition, a déclaré à CBC dans un article publié samedi que la loi sur la souveraineté proposée par Smith n’habilitera pas l’Alberta à ignorer les décisions de la Cour suprême.

Mais Anderson a promis que la loi, qui n’a pas encore été rédigée, “aurait toute une tête de dents très acérées” et “changerait la dynamique” avec le gouvernement libéral de Trudeau.

Le porte-parole de Smith, Jonah Mozeson, répondant à une demande de commentaires par e-mail lundi, a refusé de répondre à des questions spécifiques sur la déclaration d’Anderson.

Dans une brève déclaration, Mozeson a déclaré: “Comme l’a dit le premier ministre désigné, la loi sur la souveraineté sera rédigée conformément à de solides principes constitutionnels.

Le premier ministre désigné a hâte de travailler avec le caucus pour rédiger un projet de loi qui protège et affirme les droits constitutionnels de l’Alberta conformément à la primauté du droit. »

Le premier ministre Justin Trudeau a déclaré avoir parlé au premier ministre désigné de l’Alberta de l’importance de travailler ensemble pour rendre la vie plus abordable, créer de bons emplois et soutenir une économie forte en Alberta et dans tout le pays. (Sean Kilpatrick/La Presse canadienne)

La loi sur la souveraineté est la politique de signature de Smith, qui doit prêter serment en tant que premier ministre mardi.

Elle a remporté la course à la direction de l’UCP la semaine dernière, présentant l’acte comme l’avant-garde d’un défi plus large de rupture de paradigme contre ce qu’elle a appelé l’intrusion “anarchique” de Trudeau dans des domaines de portée provinciale, allant du développement énergétique aux règles de santé COVID-19.

La loi telle que proposée par Smith permettrait à la province de refuser de suivre les lois fédérales et les décisions des tribunaux qu’elle jugeait contraires aux meilleurs intérêts de l’Alberta et une intrusion illégale dans ses sphères d’influence dûment déléguées en vertu de la Constitution.

Il y a à peine un mois, Smith a déclaré que la loi sur la souveraineté ne serait utilisée que dans des circonstances spéciales en utilisant des «motions spéciales» nécessitant le consentement de l’Assemblée législative de l’Alberta.

Elle a également souligné que l’Alberta ne se considérerait pas liée par les tribunaux.

“Si un tribunal suspend ou juge en fin de compte que les actions entreprises par la province en vertu d’une motion spéciale spécifique de la loi sur la souveraineté de l’Alberta sont inconstitutionnelles, alors le gouvernement et l’Assemblée législative devront examiner les actions de la motion spéciale en question et décider si oui ou non de les modifier, d’y mettre fin ou de les poursuivre, en comprenant les implications juridiques qu’une telle décision pourrait entraîner », a déclaré Smith dans un communiqué de presse le 6 septembre.

Controverse sur le projet de loi

La loi sur la souveraineté a dominé le débat tout au long de la campagne à la direction qui a duré tout l’été pour remplacer Jason Kenney en tant que chef du parti et premier ministre.

Il a été dénoncé par cinq des six rivaux à la direction de Smith et par Kenney comme un plan profondément illégal et dangereux voué à déclencher le chaos économique car les Albertains, les investisseurs et les entreprises ne sauraient pas quelles lois ils devaient suivre.

Lieutenant-gouverneur de l’Alberta Salma Lakhani est entrée dans le débat à un moment donné, affirmant qu’elle avait le devoir de ne pas promulguer un projet de loi qui viole la Constitution.

Martin Olszynski, professeur de droit administratif à l’Université de Calgary, qui a écrit des articles sur la loi sur la souveraineté, a déclaré que si le renversement d’Anderson est tel qu’annoncé, c’est la manière juridiquement appropriée de procéder, mais représente un retour en arrière fondamental de la proposition initiale de Smith.

“Toute la loi sur la souveraineté, telle qu’elle a été décrite actuellement, ne pourrait fonctionner que si le premier ministre et l’Assemblée législative étaient prêts à ignorer les tribunaux. C’est très clair. C’est pourquoi tout le monde était si alarmé”, a déclaré Olszynski dans une interview.

Martin Olszynski est professeur agrégé de droit à l’Université de Calgary. (Radio-Canada)

“Nous devons voir les détails, bien sûr”, a-t-il ajouté. “Mais si tout à coup maintenant la première ministre désignée et son bureau sont prêts à dire:” bien sûr, nous sommes liés par les tribunaux “, alors la loi sur la souveraineté ne va nulle part.”

Smith a déclaré que la loi sur la souveraineté sera présentée lors de la prochaine session d’automne.

Il est né de la Free Alberta Strategy, un document d’orientation présenté en septembre dernier par Anderson, Barry Cooper, professeur de sciences politiques à l’Université de Calgary, et l’avocat Derek From.

Dans le journal, le trio appelle à des actions radicales, telles que le refus de mettre en œuvre les lois fédérales et les décisions de justice, afin de lutter contre les décisions jugées mortelles pour le développement de l’Alberta.

Cooper, dans un journal éditorial de juin, a déclaré que l’inconstitutionnalité d’une telle proposition n’est pas un bogue dans le programme mais sa principale caractéristique.

Dans un article du National Post publié le 17 juin, Anderson aurait déclaré : « L’idée est que peu importe ce que la Cour suprême ou le gouvernement fédéral en dit, si cela attaque les Albertains, les intérêts des Albertains, et cela attaque notre droits juridictionnels, nous ne les appliquerons tout simplement pas auprès d’un organisme provincial. »

Anderson a déclaré au journal à ce moment-là qu’il s’attendait à ce que la loi sur la souveraineté soit probablement jugée inconstitutionnelle, mais la province pourrait ignorer une telle décision de justice.

“L’Assemblée législative de l’Alberta dirait:” Merci pour cela, mais nous n’allons pas l’appliquer. Vous ne pouvez donc pas nous obliger. Et qu’est-ce qu’ils vont faire ? Peut-être envoyer l’armée ? C’est le plan ? a dit

