En renaissance pour l’OTAN, l’Europe s’unit face à l’ambition de Poutine

Mme Tocci s’est exprimée lors d’une visite en Estonie, l’un des trois États baltes faisant autrefois partie de l’Union soviétique qui a rejoint l’OTAN en 2004. Les décisions finlandaises et suédoises ressemblent à une justification », a-t-elle déclaré.

Pendant longtemps, jusqu’à la veille de l’invasion russe, l’Europe a été divisée. Les pays proches de la frontière russe – comme les États baltes et la Pologne – ont pris au sérieux la menace russe à partir d’une expérience historique amère, tandis que les pays plus à l’ouest, dont l’Allemagne et la France, étaient plus déterminés à profiter des dividendes de la paix de la fin de la guerre froide que de regarder M. Les ambitions de Poutine dans les yeux.

Ces illusions ont persisté même après que M. Poutine a annexé la Crimée en 2014, a déclenché une guerre dans la région orientale du Donbass en Ukraine la même année et a utilisé la force militaire pour gagner la finale en Syrie, en utilisant des méthodes brutales perfectionnées en Tchétchénie de nombreuses années plus tôt et évidentes. depuis février en Ukraine.

Au final, les pays les plus proches géographiquement de la Russie, et les plus immédiatement menacés par elle, avaient raison. La Finlande et la Suède en ont été témoins de près.