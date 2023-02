En quoi Zelle est différent de Venmo, PayPal et CashApp

Plus de la moitié des utilisateurs de smartphones aux États-Unis envoient de l’argent via une sorte de service de paiement peer-to-peer pour envoyer de l’argent à des amis, à la famille et à des entreprises.

Les stocks de services de paiement comme PayPal, qui possède Venmo, et Block, qui possède Cash App, ont explosé en 2020 alors que de plus en plus de personnes ont commencé à envoyer de l’argent par voie numérique.

actualités liées à l’investissement

Zelle, qui a été lancé en 2017, se démarque du lot à plusieurs égards. Il appartient et est exploité par Early Warning Services, LLC, qui appartient en copropriété à sept des grandes banques et n’est pas coté en bourse. La plate-forme sert les banques au-delà de la génération d’un flux de revenus indépendant.

“Zelle n’est pas vraiment une entreprise génératrice de revenus sur une base autonome”, a déclaré Mike Cashman, associé chez Bain & Co. “Vous devriez vraiment considérer cela comme un peu d’hébergement, mais aussi comme un outil d’engagement. par rapport à une machine génératrice de revenus.”

“Si vous effectuez déjà des transactions avec votre banque et que vous lui faites confiance, le fait que votre banque propose Zelle comme moyen de paiement vous intéresse”, a déclaré Terri Bradford, spécialiste des paiements à la Federal Reserve Bank de Kansas City. .

Une limitation de PayPal, Venmo et Cash App est que les utilisateurs doivent tous utiliser le même service. Zelle, d’autre part, attire les utilisateurs car toute personne disposant d’un compte bancaire dans l’une des sept entreprises participantes peut effectuer des paiements.

“Pour les banques, c’est une évidence d’essayer d’être concurrentielles dans cet espace”, a déclaré Jaime Toplin, analyste principal chez Insider Intelligence. “Les clients utilisent leurs applications bancaires mobiles tout le temps, et personne ne veut céder l’opportunité d’un espace dans lequel les gens sont déjà très actifs à des concurrents tiers.”

Regarder le vidéo ci-dessus pour en savoir plus sur les raisons pour lesquelles les banques ont créé Zelle et sur la direction que peut prendre le service.