En quoi l’ouragan Fiona était très différent de l’ouragan Maria

Cinq ans après que l’ouragan Maria a frappé Porto Rico, tuant des milliers de personnes et déclenchant l’une des plus grandes pannes d’électricité de l’histoire des États-Unis, l’île se remet maintenant après les pluies et les vents extrêmes de l’ouragan Fiona.

Alors que Fiona se déplaçait juste au sud de Porto Rico, la partie sud-est de l’île a connu le plus de précipitations de la tempête, avec certaines zones obtenir au moins 20 pouces et quelques spots recevant plus de 25 pouces. au Nord de Ponce, la deuxième plus grande ville de l’île, une jauge a enregistré plus de 32 pouces. Le noyau de la tempête s’est éloigné de l’île au nord-ouest, bien que quelques averses persistent.