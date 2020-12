Le mot bourreau de travail est si couramment utilisé chaque jour maintenant que beaucoup ne réalisent même pas le grave problème de santé qu’il indique. Alors que l’utilisation populaire du mot peut suggérer quelqu’un qui est orienté vers le travail, s’y engage presque de manière obsessionnelle et ne tire son plaisir que du travail dans la vie, la définition réelle du bourreau de travail, inventée pour la première fois en 1971, pointe vers des connotations beaucoup plus sombres.

Selon l’American Psychological Association (APA), le bourreau de travail fait référence à la contrainte ou à l’envie incontrôlable de travailler sans cesse. Un bourreau de travail, selon cette définition, se sent constamment obligé de travailler en raison de pressions internes, a des pensées persistantes sur le travail même lorsqu’il ne travaille pas réellement et travaille au-delà de ce qui est raisonnablement attendu d’un travailleur malgré le potentiel de préjudice pour la santé et la vie psychosociale.

Différence entre workaholism et engagement au travail

Cette description complète de ce que le workaholism suggère que le terme n’est pas la référence légère de la culture pop que vous pensez peut-être. Au fil des décennies depuis les années 1970, de plus en plus de recherches sur le bourreau de travail montrent qu’il peut facilement tomber dans la catégorie de la dépendance comportementale. Selon une étude publiée dans le Journal of Behavioral Addiction en 2018, le bourreau de travail est une dépendance comportementale qui évolue constamment à mesure que les cultures et les technologies du travail progressent et ne doit pas être confondue avec des attributs comportementaux positifs comme l’engagement au travail.

Une autre étude de 2018 publiée dans Journal européen de psychologie explique que si les bourreaux de travail et les personnes engagées sont passionnés par leur travail, ces derniers expriment leur passion pour le travail de manière plus saine. Ils travaillent de longues heures comme les bourreaux de travail mais sans le sens de l’obligation obligatoire et avec un fort sentiment de plaisir et de plaisir. Les travailleurs engagés rapportent une plus grande satisfaction au travail et à la vie et des émotions plus positives. Ils disposent donc des ressources psychologiques nécessaires pour faire face à de multiples rôles et crises de la vie.

Les effets du bourreau de travail sur la santé

Cette différence vitale entre le bourreau de travail et l’engagement au travail est le fait que le premier est plus clairement lié à des résultats sanitaires négatifs. L’APA dit qu’il existe trois ensembles de résultats négatifs associés au bourreau de travail, qui peuvent tous avoir un impact profond sur votre santé mentale et physique.

1. Résultats des travaux: Bien que le bourreau de travail puisse être excellent pour vos perspectives de carrière, une faible satisfaction au travail et un stress élevé lié au travail peuvent conduire au développement de comportements de travail contre-productifs. Souvent, cela crée également un environnement de travail toxique, car tous les employés ne travaillent pas comme un employé bourreau de travail. Le maintien dans ces environnements peut avoir des conséquences néfastes sur toute l’équipe ou l’organisation.

2. Résultats sociaux: Les bourreaux de travail ont tendance à ignorer ou à négliger leurs responsabilités sociales et familiales, ce qui conduit inévitablement à une rupture du fonctionnement familial et social, à une insatisfaction conjugale et à un immense conflit entre le travail et la vie personnelle. Cela peut également avoir un impact négatif sur la santé mentale des conjoints, des enfants et des autres personnes à charge du bourreau de travail.

3. Résultats individuels: Les bourreaux de travail ont tendance à surmené au point d’ignorer leurs besoins personnels en matière d’habitudes de maintien de la santé. Cela conduit à la privation de sommeil, à la fatigue, à l’épuisement et à l’épuisement professionnel, qui sont tous très susceptibles d’affaiblir également le système immunitaire. Tomber souvent malade est donc tout à fait inévitable. De plus, le stress et l’obligation de travailler constamment entraînent souvent de l’anxiété, de la dépression et d’autres troubles de l’humeur.

Les effets négatifs du bourreau de travail ou de la dépendance au travail, comme indiqué ci-dessus, vont bien au-delà de l’individu qui est accro au travail. Si vous avez cette dépendance au travail, il est essentiel de demander l’aide d’un thérapeute comportemental ou d’un professionnel de la santé mentale.

