En quoi le vote sur la marijuana ND de 2022 est-il différent ? Argent

BISMARCK, ND (AP) – Le principal groupe travaillant à légaliser la marijuana récréative dans le Dakota du Nord a plus d’un demi-million de dollars pour faire valoir son cas, bien plus que l’effort principalement en cuir de chaussures sur lequel ils s’appuyaient il y a quatre ans. Pendant ce temps, un groupe majeur de l’industrie pétrolière qui a aidé à financer l’opposition la dernière fois a déclaré qu’il resterait à l’écart cette fois-ci.

Le North Dakota Petroleum Council ne contribuera pas à la lutte contre l’effort de légalisation du pot qui apparaîtra sur le scrutin des élections générales de novembre, a déclaré Ron Ness, président du groupe.

“C’est l’une de ces choses où nous n’avons que peu de ressources”, a déclaré Ness, dont le groupe représente plusieurs centaines d’entreprises.

Ness a déclaré qu’un emploi sur cinq dans le Dakota du Nord est directement ou indirectement lié à l’industrie pétrolière de l’État. La plupart des emplois dans les champs pétrolifères nécessitent des tests de dépistage de drogue, et la légalisation du cannabis réduirait probablement le bassin d’emplois, a-t-il déclaré.

Le groupe énergétique a contribué 30 000 $ à l’échec de l’effort de vote à l’échelle de l’État en 2018 pour légaliser la marijuana à des fins récréatives. C’était parmi un groupe d’avocats, d’application de la loi et de chefs d’entreprise qui ont poussé l’opposition.

La Greater North Dakota Chamber, la plus grande organisation commerciale de l’État, a versé 64 000 $ pour s’opposer à la mesure en 2018. Le PDG et président Arik Spencer a déclaré que le groupe n’avait pas décidé s’il contribuerait à financer – ou même à soutenir – un autre effort d’opposition. Il l’a fait il y a quatre ans “en grande partie à cause des impacts sur la main-d’œuvre”, a-t-il déclaré.

Beaucoup, y compris Spencer, ont déclaré que la légalisation de la marijuana récréative dans le Dakota du Nord pourrait être inévitable, car le soutien public à la légalisation augmente malgré son illégalité au niveau fédéral.

Dix-neuf États et Washington, DC, ont légalisé la marijuana récréative. Les partisans pensent que le vote de l’État en 2016 autorisant la marijuana à des fins médicales suggère qu’ils peuvent gagner dans le Dakota du Nord conservateur.

Des propositions de légalisation sont également sur le bulletin de vote jusqu’à présent cet automne dans le Dakota du Sud, le Missouri et le Maryland.

“C’est en quelque sorte en train de s’installer dans les États qui nous entourent et au Canada, et vous savez que le Dakota du Nord n’est probablement pas trop loin sur la ligne”, a déclaré Spencer.

Les électeurs du Dakota du Nord en 2018 ont fermement rejeté une initiative de légalisation de la marijuana qui comprenait également une disposition qui effacerait les condamnations passées liées au pot. David Owen, qui a dirigé les efforts pro-légalisation passés et aussi actuels, pense que la mesure pourrait passer cette fois.

« Nous sommes une campagne viable qui a de bonnes chances de succès », a-t-il déclaré.

Il y a quatre ans, les défenseurs du pot du Dakota du Nord ont collecté peu d’argent pour leurs efforts et n’ont obtenu qu’une aide symbolique des groupes nationaux de légalisation. Maintenant, le groupe de légalisation du Dakota du Nord a obtenu la majeure partie de ses plus de 520 000 $ du New Approach Advocacy Fund et du Marijuana Policy Project, tous deux des groupes pro-pot basés à Washington, DC.

L’initiative Nouvelle approche sur le bulletin de vote de novembre permettrait aux personnes de 21 ans et plus de consommer légalement de la marijuana à la maison ainsi que de posséder et de cultiver des quantités restreintes de cannabis.

À l’exception de la culture du pot à la maison, la mesure est “essentiellement mot pour mot” dans un projet de loi approuvé par la Chambre du Dakota du Nord l’année dernière mais tué plus tard au Sénat, a déclaré le représentant du GOP Jason Dockter, le principal sponsor de la législation.

Dockter a déclaré que la mesure de vote a une chance d’être adoptée, et même si ce n’est pas le cas, une législation similaire pourrait être introduite lorsque l’Assemblée législative se réunira à nouveau en janvier.

“Si c’est proche, ce sera un signal d’alarme et vous verrez des factures arriver”, a déclaré Dockter.

Mark Friese, un éminent avocat de la défense du Dakota du Nord et ancien officier de police, s’est opposé à la mesure du scrutin il y a quatre ans en raison de la disposition annulant les condamnations liées au pot – qui, selon lui, était mal écrite et aurait pu entraîner la suppression de crimes plus graves. Cela fait, il est maintenant trésorier du groupe pro-légalisation.

Friese a déclaré que la légalisation pourrait nuire à ses moyens de subsistance car il obtient parfois des affaires représentant des personnes accusées d’infractions liées à la marijuana. Mais il a noté que les personnes accusées d’infractions mineures à la consommation de cannabis ne peuvent souvent pas trouver d’emploi ou de logement en raison de leur casier judiciaire.

“Nous blessons beaucoup la société avec cette criminalisation”, a-t-il déclaré.

James Macpherson, Associated Press