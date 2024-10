En quoi le doc des frères Menendez diffère des monstres

Moins de trois semaines après le début de Monstres : l’histoire de Lyle et Erik Menendez, Netflix a livré Les frères Menéndezun documentaire de deux heures à la fois plus biaisé et plus lucide sur l’affaire que la série limitée.

Le drame Ryan Murphy/Ian Brennan offre de multiples explications sur les motivations des frères, mais la principale s’aligne sur ce que les procureurs ont soutenu : que les frères et sœurs ont impitoyablement fait exploser leurs parents, José et Kitty Hernandez, avec une paire de fusils de chasse de calibre 12 afin qu’ils pourrait hériter de la fortune familiale. Le documentaire, réalisé par Alejandro Hartmann, se range plus ouvertement du côté de la version des frères, affirmant que des années d’abus sexuels de la part de leur père, qui les avait menacés de les tuer s’ils le parlaient à quelqu’un, avaient incité le couple à commettre un crime aussi odieux. .

Alors que la série limitée explore en détail comment les garçons ont été agressés et psychologiquement détruits par leur père, le documentaire va encore plus loin en suggérant que les deux hommes auraient dû être reconnus coupables d’homicide involontaire plutôt que de meurtre au premier degré, car ils étaient des victimes mentalement brisées, pas froides. tueurs qui ont prémédité le crime. Cette perspective, basée en partie sur vingt heures d’appels téléphoniques récents en prison avec les frères Menendez, sera sans aucun doute adoptée par les partisans de la fratrie, qui, aux côtés d’Erik Menendez lui-même, ont critiqué Monstres pour son inexactitude et pour avoir mis en doute les allégations d’abus des frères. Les procureurs et de nombreux membres du public lors des procès des frères pensaient que les deux avaient inventé l’histoire des abus, et l’une de ces procureurs, Pamela Bozanich, apparaît dans le documentaire affirmant : « Toute cette défense a été fabriquée. C’était fait avec art, mais c’était fabriqué.

Parce que Hartmann est tellement déterminé à faire preuve d’empathie envers les frères, le récit qu’il déroule est plus simple que Monstres et fournit un contexte supplémentaire utile. Mais il ignore également des détails cruciaux sur l’affaire qui sont évoqués dans Monstresce qui le rend trop unilatéral pour être considéré comme un examen définitif de l’histoire des frères. Si le point de Les frères Menéndez est de remettre les pendules à l’heure concernant leur cas, il devrait aborder tout ce dossier. Voici comment les deux projets se comparent sur les points clés.

José Menendez était manifestement pire que Monstres suggère.

Dans la série limitée, José est décrit comme violent émotionnellement et physiquement envers ses fils – il les réprimande et les rabaisse régulièrement, en public et en privé. La série affirme également qu’il les a agressées sexuellement via des aveux émotionnels dans lesquels Erik et Lyle, en privé et à la barre des témoins, décrivent la façon dont il les a agressés et violés pendant que leur mère fermait les yeux. Mais parce que Monstres offre également des preuves tout aussi convaincantes que les frères ont inventé l’histoire d’abus, on peut quitter le dernier épisode en pensant que José était mauvais, mais peut-être pas que mauvais.

Les frères Menéndez désabuse complètement le spectateur de cette notion. Erik et Lyle restent convaincus que leur père a commencé à les agresser vers l’âge de six ans, et tous deux parlent de la honte qu’ils ont dû surmonter pour se sentir à l’aise d’en parler. Dans les images du procès de 1993, les deux frères semblent véritablement peinés lorsqu’ils décrivent les abus qu’ils ont subis, et dans l’une des interviews audio, Lyle discute de ses efforts continus pour aider ses camarades survivants d’abus en prison. Tous ces comportements semblent incompatibles avec ceux qui concoctent des histoires traumatisantes. Mis à part les commentaires de Bozanich selon lesquels leur défense était « fabriquée », le documentaire prend les Menendez au mot, quelque chose Monstres ne le fait qu’en partie.

Les entretiens avec des proches sont plus convaincants, en particulier avec la cousine Diane Vander Molen, qui dit, comme elle l’a fait lors du procès de 1993, que Lyle lui avait dit que son père l’agressait, mais que lorsque Vander Molen a amené Kitty Melendez à cette conversation, la mère a balayé l’affaire. .

Même Bozanich atteste à quel point l’aîné Menendez était vil. «Je n’ai trouvé personne pour dire quelque chose de gentil à propos de José Menendez, à part sa secrétaire», dit-elle. « La perte de José Menendez, à mon avis, a été un véritable plus pour l’humanité. » Et c’est quelqu’un qui ne croit toujours pas que les garçons aient été maltraités par lui.

La connexion avec OJ Simpson est plus intéressante et pertinente que Monstres suggère.

La série limitée comprend plusieurs scènes faisant référence à OJ Simpson, dont une où il est placé dans une cellule à côté d’Erik peu de temps après avoir été arrêté pour les meurtres de son ex-femme Nicole Brown Simpson et de son ami Ron Goldman. Mais l’affaire Simpson est également significative dans la mesure où le drame n’explore pas aussi profondément. Les déclarations liminaires du deuxième procès des frères Menendez, qui faisait suite à un précédent procès nul, ont commencé une semaine après le prononcé du verdict de non-culpabilité dans le procès OJ. À la suite de ce verdict, le documentaire affirme que le système judiciaire a immédiatement commencé à se montrer plus sévère envers les accusés, en particulier contre les accusés les plus en vue comme les frères Menendez. « Cela va être mauvais pour les garçons et pour tout le monde », a déclaré l’avocat d’Erik, Leslie Abramson, dans une interview d’archives. « Ce sera le moment de récupérer. »

C’est pourquoi le juge a interdit à la défense de soulever les abus commis par Erik ou Lyle lors du deuxième procès et, selon le film, c’est une raison essentielle pour laquelle les frères méritent que leur cas soit réexaminé. Monstres le reconnaît certainement – ​​dans l’épisode neuf, l’un de leurs avocats, Leslie Abramson, joué par Ari Graynor, note que le procureur du comté de Los Angeles, Gil Garcetti, est préoccupé par la réélection et c’est pourquoi « ils essaient de vider notre dossier » – mais il ne relie pas ces points aussi clairement que le documentaire.

Le documentaire fournit un contexte plus culturel pour le procès.

Monstres touche certainement à l’idée qu’au moment de leur deuxième procès, le public était aigri contre les frères Menendez, en montrant un extrait de Le spectacle de ce soir pour ramener à la maison ce point. Mais un documentaire, qui s’appuie davantage sur des images d’archives, peut évoquer une période temporelle d’une manière qu’une série scénarisée ne peut pas vraiment réaliser. Les frères Menéndez comprend des images de divers talk-shows ainsi que Samedi soir en directoù le nom est devenu une punchline régulière. (« Ces deux frères arrogants vont frire », rit Sandra Bernhard lors d’une conversation avec David Letterman.) Ce contexte aide à expliquer pourquoi les personnes qui ont vécu les années 1990 peuvent sembler déconcertées par le soutien que les Menendez ont trouvé sur TikTok – leurs perceptions de L’affaire a été façonnée par l’opinion publique de l’époque, alors que la société était beaucoup moins favorable aux survivants d’abus, en particulier aux hommes.

Les frères Menéndez ne suggère jamais que les garçons étaient incestueux.

Les deux projets incluent le moment à la barre des témoins où Lyle s’excuse auprès de son frère pour l’avoir agressé une fois lorsqu’ils étaient enfants. Mais Les frères Menéndez ne présente aucune preuve que les deux hommes ont jamais eu une relation consensuelle et incestueuse, alors que Monstres comprend plusieurs moments homoérotiques et purement sexuels entre les deux, y compris des scènes de danse provocatrice lors d’une fête, un baiser et une douche sensuelle partagée. Ces choix semblent encore plus déroutants et déplaisants après avoir regardé ce documentaire, qui montre le vrai Lyle s’effondrant de honte à la barre des témoins suite à ses abus envers Erik.

Le documentaire ne mentionne pas le testament de José Menendez.

Alors que Monstres met l’accent sur le fait que José Menendez a exclu les garçons de son testament, le film ne discute pas du tout de ce fait. C’est l’une des principales raisons pour lesquelles l’accusation pourrait effectivement faire valoir qu’Erik et Lyle étaient préoccupés par l’argent – ​​parce que la totalité de leur héritage ne leur reviendrait peut-être pas. La seule raison pour Les frères Menéndez omettre cette information est parce qu’elle ne soutient pas l’argument du film.

Leur frénésie de dépenses après le meurtre est à peine mentionnée.

La série limitée s’amuse à mettre en avant les excès du shopping de luxe dans lequel les frères se sont lancés peu de temps après les meurtres. Cela est mentionné au passage dans le film, mais ni Lyle ni Erik ne sont invités à expliquer pleinement pourquoi ils ont décidé de dépenser autant d’argent en Rolex et en nouvelles voitures. Lyle le décrit comme un mécanisme d’adaptation et insiste sur le fait que lui et son frère étaient dans une profonde angoisse à ce moment-là, mais il n’a jamais été pressé d’en parler davantage.

La construction des alibis des frères n’est pas abordée.

Monstres suit le couple alors qu’ils quittent la maison de leurs parents et se rendent d’abord au cinéma, puis au festival Taste of LA pour tenter de convaincre les forces de l’ordre qu’ils ont découvert les corps de leurs parents après leur mort. S’il existe une explication raisonnable à cela, le documentaire ne leur donne pas l’occasion de la proposer.

Les frères Menéndez ne discute jamais du fait que l’avocat des frères, Leslie Abramson, a utilisé une défense similaire dans une autre affaire.

Dans Monstresles procureurs et observateur du procès Dominick Dunne (Nathan Lane) affirment qu’Abramson, qui a monté une défense pour abus dans une affaire précédente, l’a simplement réutilisé pour celle-ci, ce qu’elle nie. Même si la série limitée le mentionne, Les frères Menéndez ce n’est pas le cas, ratant une autre occasion d’abattre un morceau de la théorie « ils viennent de l’inventer ». (Abramson a choisi de ne pas participer au documentaire, déclarant dans une déclaration envoyée par courrier électronique qui apparaît à la fin : « J’aimerais laisser le passé dans le passé. Aucun média, ni aucune pétition d’adolescents, ne modifieront le sort de ces clients. » Seuls les tribunaux peuvent le faire, et ils ont statué. »)

Allégations selon lesquelles José Menendez aurait abusé de mineurs en dehors de sa famille.

Ni la série limitée ni le documentaire ne mentionnent, même dans une carte de titre, que Ray Roselló, membre du boys band Menudo, dit dans un documentaire Peacock l’année dernière que José Menendez l’a drogué et violé lorsqu’il était adolescent. À l’époque, Menendez était à la tête de RCA Records, le studio qui a signé Menudo.

Cette révélation a incité Erik et Lyle Menendez à déposer une requête pour que leurs condamnations soient annulées. La semaine dernière, le bureau du procureur de Los Angeles a annoncé qu’il rouvrir le dossier pour examiner de nouvelles preuvesy compris les allégations de Roselló. Il s’agit d’un oubli particulièrement notable de la part de Hartmann puisque cette information ne fait que renforcer la thèse des frères Menendez. Contrairement aux commentaires d’Abramson, cette évolution suggère également que les tribunaux n’ont peut-être pas fini de statuer après tout.