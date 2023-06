En quoi la Coupe du monde féminine 2023 est différente de tout ce qui l’a précédé

La Coupe du monde féminine 2023 est différente. L’équipe nationale féminine des États-Unis, double championne en titre, fait face à des changements majeurs par rapport à ce qui s’est passé en 2015 et 2019. Ces tournois se sont déroulés respectivement au Canada et en France. L’Amérique du Nord et l’Europe n’étaient pas nouvelles pour accueillir des tournois majeurs, y compris celui-ci.

Cet été, l’Australie et la Nouvelle-Zélande accueillent la compétition. C’est la première fois que la FIFA amène le tournoi féminin dans l’hémisphère sud. Dans l’ensemble, c’est la troisième fois que la compétition n’est pas en Europe ou en Amérique du Nord. Cet emplacement apporte des changements, dont certains affecteront l’audience du monde entier.

Cependant, les changements pour le tournoi vont bien au-delà du simple lieu où se déroule le tournoi. Il y a aussi des changements de format qui rendent le concours 2023 différent. Plus d’équipes et plus de matchs ont accru l’anticipation de cette Coupe du monde.

La Coupe du monde féminine 2023 est différente des autres

Lieu et horaire

L’Australie et la Nouvelle-Zélande n’ont jamais accueilli de Coupe du monde d’aucune sorte au niveau senior. Les deux pays ont cependant accueilli individuellement des Coupes du monde juniors. Cependant, la Coupe du monde féminine attire beaucoup plus de téléspectateurs que ces Coupes du monde de jeunes. Cela peut conduire à un timing brutal pour le public américain du tournoi.

Le programme télévisé de la Coupe du monde féminine pour ce tournoi montre que les heures de coup d’envoi sont, plus ou moins, pendant les heures de sommeil pour ceux de la côte est. La majorité des heures de coup d’envoi se situent entre 22 h et 6 h HE. Pour référence, 22 heures sur la côte est des États-Unis correspond à midi à Sydney, qui accueille de nombreux matchs, dont la finale.

Une autre façon dont le concours 2023 est différent est qu’il y a deux pays hôtes. La Coupe du monde masculine de 2002 avait deux hôtes, la Corée du Sud et le Japon. Dans trois ans, les États-Unis, le Mexique et le Canada seront trois pays hôtes. Pourtant, pour le tournoi féminin, c’est la première fois que nous voyons deux pays se partager les tâches d’accueil.

Cela pose certains défis. Perth, sur la côte ouest de l’Australie, est à une certaine distance de Dunedin, sur la côte sud-est de la Nouvelle-Zélande. Les 3 000 milles entre les deux équivaut à la distance entre Los Angeles et Boston. Bien sûr, ces deux villes accueillent des matchs de la Coupe du monde 2026.

Mise en page

Si deux nations accueillent la compétition, c’est en partie parce qu’il y a plus d’équipes que jamais dans une Coupe du monde féminine. La FIFA a augmenté le nombre d’équipes jusqu’à 32. Au cours des deux dernières années, il s’agissait de 24 équipes. Cela signifie que la compétition de cet été aura le même montant que les tournois masculins de 1998 à 2022.

Le formatage pour s’adapter à ces changements aussi. Seules les équipes classées première et deuxième dans les huit groupes se qualifient pour les huitièmes de finale. En 2015 et 2019, six équipes classées troisièmes sont passées de la phase de groupes aux huitièmes de finale. Coupe pour garder une trace de quand et qui chaque équipe joue.

Avec plus d’équipes, de nombreuses équipes font leurs débuts à ce tournoi. Huit des 32 équipes font leurs débuts en Australie et en Nouvelle-Zélande. Il s’agit des Philippines, du Vietnam, du Maroc, de la Zambie, d’Haïti, du Panama, du Portugal et de l’Irlande.

Le tournoi commence le jeudi 20 juillet, lorsque la Nouvelle-Zélande affrontera la Norvège. La couverture aux États-Unis est disponible via FOX et Telemundo.

