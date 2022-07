En quoi consistera la session extraordinaire de l’Assemblée générale sur le droit à l’avortement ? – Section locale de Shaw

Soutenir les femmes qui parcourent une distance pour un avortement, élargir la définition de qui peut effectuer la procédure et protéger les prestataires pourraient faire partie des politiques sur lesquelles les législateurs de l’Illinois votent lors d’une session extraordinaire, a déclaré le gouverneur JB Pritzker.

Les experts prédisent que le nombre d’avortements pratiqués dans l’Illinois pourrait tripler alors que les États voisins restreignent l’accès à la procédure après l’annulation par la Cour suprême le 28 juin de l’affaire Roe v. Wade.

Pritzker a appelé l’Assemblée générale à se réunir juste après la décision de garantir l’accès à l’avortement, mais la semaine dernière, lui et les dirigeants démocrates ont déclaré qu’ils avaient besoin de temps pour étudier les retombées et son impact sur l’Illinois.

Lorsque la session extraordinaire aura lieu dans les mois à venir, attendez-vous à des politiques traitant de la logistique, a déclaré Pritzker dans une récente interview.

“Nous avons des lois en place, mais qu’en est-il de la capacité?” il a dit. « Par exemple, il y a des gens qui cherchent à exercer leurs droits reproductifs, nos résidents ainsi que ceux venant d’autres États. Nous devons nous assurer que nous pouvons fournir ces services.

« Avons-nous suffisamment de professionnels de la santé disponibles ? La réponse est «non», et nous voulons donc nous assurer que nous faisons des choses comme … permettre aux infirmières en pratique avancée de pratiquer (avortements). Ils le font dans d’autres États, et nous avons besoin que la législature approuve cela dans cet État.

“Nous voulons également examiner la capacité”, a ajouté Pritzker, “littéralement la quantité d’espace qui peut être disponible pour nos cliniques.

“Et enfin, il y a des centres logistiques qui doivent être soutenus afin que les personnes qui viennent, peut-être, des zones rurales de l’État et qui n’ont pas facilement accès aux droits reproductifs, puissent venir dans une autre partie de l’État, trouver un endroit où passer la nuit, assurez-vous qu’ils peuvent prendre un repas quelque part. S’ils ont besoin de demander l’aide de fondations privées pour défendre leurs droits reproductifs, il existe des centres logistiques que nous pouvons soutenir.

Pritzker a déclaré que l’État ne financerait pas les avortements des non-résidents de l’Illinois.

L’Illinois est bordé par un certain nombre d’États comme le Missouri et l’Indiana qui restreignent ou restreignent l’accès à l’avortement.

“Nous ressemblons à une île dans une mer rouge, et nous savons que les gens déborderont des frontières”, a déclaré Robin Fretwell Wilson, professeur à la faculté de droit de l’Université de l’Illinois.

Fretwell Wilson et un collègue ont estimé que l’Illinois pourrait être l’État le plus proche pour environ 102 600 femmes par an cherchant à avorter. En 2020, 46 243 avortements ont eu lieu dans l’Illinois.

“Si vous voulez tenir la promesse faite aux femmes de l’Illinois qu’elles ont accès à la procréation, vous allez devoir renforcer vos capacités”, a déclaré Fretwell Wilson.

Les législateurs peuvent envisager de modifier les politiques pour reconnaître les licences médicales valides d’autres juridictions ou accélérer les licences pour des installations comme les cliniques “puisque les cliniques sont l’épine dorsale de l’industrie”, a déclaré Fretwell Wilson.

Il pourrait y avoir des dispositions pour étendre les pharmacies dans les zones mal desservies près de la frontière et aider les prestataires d’avortement qui sont poursuivis par des personnes dans les États voisins, a-t-elle déclaré.

Le sénateur d’État Darren Bailey, le candidat républicain au poste de gouverneur, a déclaré que “ce qui est frustrant, c’est que le gouverneur Pritzker essaie de faire cette élection sur l’avortement”.

Bailey a déclaré que lui et d’autres législateurs républicains avaient tenté de convoquer à nouveau l’Assemblée générale “pour accorder un allégement fiscal, rendre nos rues à nouveau sûres et apporter des changements au système éducatif à l’approche de l’école, et nous avons été ignorés”.

“Pourtant, avec le renversement de Roe v. Wade, il a l’audace de convoquer une session spéciale afin que nous puissions ouvrir des portes et forcer les contribuables à financer une plus grande partie de son programme.”

Bailey a ajouté: “Le renversement de Roe v. Wade est un exploit constitutionnel incroyable qui rend le pouvoir aux États où il appartient légitimement à chaque État de fixer son cap.”

