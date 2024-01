En quoi consistent réellement les frappes Iran-Pakistan ?

L’Iran et le Pakistan ont échangé des attaques de missiles au cours de la semaine dernière, soi-disant dans le cadre des efforts déployés par chaque nation pour perturber la violence des groupes ethniques séparatistes. Ces frappes ont eu lieu dans un contexte de conflit croissant au Moyen-Orient, ce qui signifie que toute nouvelle violence pourrait risquer d’étendre les combats.

Pour être clair, il y a pas de lien concret spécifique entre le conflit iranien avec le Pakistan et les conflits plus larges au Moyen-Orient, qui incluent la guerre israélienne à Gaza ainsi qu’un échange de représailles entre les États-Unis et les rebelles yéménites dans la mer Rouge. Et L’Iran et le Pakistan ont promis vendredi de désamorcer la situation.. Mais il est difficile d’ignorer les attaques de cette semaine, compte tenu de l’instabilité persistante et de l’escalade progressive des conflits impliquant des groupes mandatés par l’Iran.

Cela est dû en grande partie au fait que l’Iran joue au moins un certain rôle dans tous les conflits actuellement en cours au Moyen-Orient. L’Iran a des liens avec le Hezbollah au Liban ainsi qu’avec le Hamas à Gaza, deux groupes combattant Israël. Le pays a également offert son soutien aux Houthis au Yémen, les rebelles perturbant actuellement la navigation et se livrant à des combats avec les États-Unis et leurs alliés occidentaux dans la mer Rouge. L’Iran a également soutenu des milices plus petites basées en Irak et en Syrie qui attaquent actuellement les positions de la coalition américaine anti-EI dans ces pays.

En fin de compte, l’échange de cette semaine entre l’Iran et le Pakistan a plus à voir avec la politique intérieure de chaque pays qu’avec la guerre menée par Israël à Gaza. Il s’agit de la poursuite d’une lutte de longue haleine contre une insurrection ethnique qui les trouble tous deux depuis des décennies. Et l’implication de l’Iran – en particulier sa décision de frapper le territoire pakistanais, ainsi que des cibles en Irak et en Syrie plus tôt dans la semaine – témoigne à la fois de ses capacités sur le champ de bataille et de son anxiété face aux récentes attaques contre son propre peuple.

Que s’est-il passé exactement entre le Pakistan et l’Iran ?

Le Pakistan a mené ce que le ministère des Affaires étrangères du pays a appelé « des frappes militaires de précision hautement coordonnées et spécifiquement ciblées » contre les séparatistes baloutches à Saravan, une ville du sud-est de l’Iran à environ 70 miles de la frontière irano-pakistanaise. Les frappes de jeudi étaient apparemment des représailles à une attaque surprise iranienne mardi sur le territoire pakistanais, contre le groupe militant anti-iranien Baloutche. Jaish al-Adlou Armée de Justice.

Le Pakistan et l’Iran partagent une frontière qui traverse la patrie traditionnelle de la minorité ethnique baloutche, une région connue sous le nom de Baloutchistan. Les trois groupes visés par les frappes de cette semaine – Jaish al-Adl au Pakistan, ainsi que le Front de libération du Baloutchistan (BLF) et l’Armée de libération du Baloutchistan (BLA) en Iran – sont connus pour mener des campagnes violentes contre les deux gouvernements dans un contexte effort visant à garantir l’autonomie des Baloutches et à améliorer les droits et les conditions de vie de la minorité baloutche. Mais il existe des différences importantes entre les trois groupes, comme l’a déclaré à Vox Riccardo Valle, directeur de recherche au Khorasan Diary.

“BLA et BLF font partie de l’insurrection nationaliste baloutche plus large, tandis que Jaish ul Adl est une organisation djihadiste dont la portée territoriale est limitée à l’Iran en termes d’attaques”, a-t-il déclaré, utilisant une orthographe alternative pour Jaish al-Adl. Ce groupe est non seulement nationaliste, mais aussi sunnite – une menace pour le gouvernement révolutionnaire musulman chiite d’Iran. Alors que le BLA et le BLF souhaitent uniquement faire sécession du Pakistan et établir un Baloutchistan indépendant, « Jaish ul Adl est un groupe militant djihadiste sunnite à vocation territoriale qui vise non seulement à obtenir l’indépendance du Baloutchistan, mais également à renverser le gouvernement iranien ».

Chaque pays tente de gérer le séparatisme baloutche depuis des décennies, mais les frappes coup pour coup de cette semaine sont une escalade des tactiques passées, qui ont parfois donné lieu à des opérations transfrontalières – mais jamais à cette échelle.

Qui sont les Baloutches et pourquoi l’Iran et le Pakistan les ciblent-ils ?

C’est pas la première fois que l’Iran et le Pakistan – qui entretiennent généralement des relations assez amicales – sont entrés en conflit à propos des groupes séparatistes baloutches. Mais il s’agit de l’affrontement le plus important et le plus violent que l’Iran et le Pakistan aient connu dans leurs efforts pour tenter de contenir ces groupes.

Le peuple Baloutche est une minorité ethnique musulmane sunnite vivant dans une région appelée Baloutchistan qui englobe certaines parties de l’Iran, du Pakistan et de l’Afghanistan. Elle est peu peuplée, en grande partie aride, et en raison du manque relatif de développement, c’est également une région assez pauvre. Et les deux Pakistan et L’Iran avoir sévèrement opprimé leurs populations baloutches, alimentant les protestations et les mouvements séparatistes au fil des décennies.

La société baloutche est organisée selon des lignes tribales, et les luttes intestines au sein de la population baloutche ont quelque peu contribué au manque de pouvoir politique du groupe, tout comme sa subordination à divers empires au fil des siècles. Baloutche les mouvements séparatistes font partie du tissu politique de la région depuis des décennies, existant au Pakistan et en Iran, où vit environ 20 pour cent de la population baloutche (environ 70 pour cent se trouvent sur le territoire pakistanais). La frontière de plus en plus poreuse et mal surveillée entre les deux pays a permis au trafic de drogue et à plusieurs groupes d’insurgés de prospérer, Valle notant particulièrement la collaboration entre Tehreek-e-Taliban Pakistan, qui cherche à renverser le gouvernement pakistanais et a y ont lancé plusieurs attaques meurtrières et des militants baloutches.

Jaish al-Adl, le groupe baloutche anti-iranien que le Corps des Gardiens de la révolution islamique a été pris pour cible au Pakistan, aurait est issu d’un précédent groupe baloutche, Jundullah, qui a organisé de violentes attaques contre le gouvernement iranien, notamment une tentative d’assassinat contre l’ancien président iranien Mahmoud Ahmedinejad en 2003.

L’Iran affirme avoir tué neuf membres du groupe grâce à des frappes de drones et de missiles au Pakistan, près de la frontière iranienne, où «le groupe [had] mis à l’abri», selon le ministre iranien des Affaires étrangères Hossein Amir-Abdollahian. Au fil des années, Jaish al-Adl a opéré à partir de la province iranienne du Sistan-Balochestan, au sud-est, ainsi que dans les zones frontalières du Pakistan. tentative d’obtenir de meilleurs droits et conditions de vie pour les Baloutches en Iran, et finalement renverser le gouvernement iranien. Jaish al-Adl a revendiqué la responsabilité d’une attaque contre un commissariat de police le mois dernier dans la ville iranienne de Rask, qui a tué 11 personnes.

En retour, le Pakistan a pris pour cible l’Armée de libération du Baloutchistan et le Front de libération du Baloutchistan, deux groupes qui attaquent des cibles au Pakistan dans le cadre de leurs revendications en faveur d’un État baloutche séparé, ainsi que représailles pour ce qu’ils considèrent comme une exploitation du gouvernement des richesses minérales et du gaz naturel de leur territoire. Le BLA et le BLF ont attaqué Cibles chinoises au Pakistan et au Baloutchistancar la Chine a investi massivement dans des projets qui traversent la province du Baloutchistan et qui incluent des intérêts miniers, ainsi qu’un port et un aéroport international.

Quels objectifs politiques les frappes militaires servent-elles réellement ?

Bien que les inquiétudes concernant les implications régionales des attaques soient compréhensibles, elles concernent peut-être davantage la situation au Pakistan et en Iran que les tensions régionales. L’Iran et le Pakistan sont aux prises avec une instabilité interne ; les deux pays sont confrontés à de graves défis économiques, ainsi qu’à des crises politiques de légitimité au sein de leurs gouvernements respectifs.

Au Pakistan, où les prochaines élections nationales ont déclenché des divisions et des troubles, les frappes iraniennes « ont uni dans la colère un pays par ailleurs politiquement polarisé ». Madiha Afzal, chercheur au programme de politique étrangère de la Brookings Institution qui étudie la politique pakistanaise et l’extrémisme en Asie du Sud, a déclaré à Vox. Et, étant donné que le ministère des Affaires étrangères du Pakistan « a également fourni une porte de sortie pour la désescalade » – critique étant donné les nombreuses crises internes du Pakistan – « semble avoir satisfait la classe politique et le public pakistanais », a déclaré Afzal.

Même si le Pakistan avait a rappelé son ambassadeur à Téhéran – et a dit au représentant de l’Iran au Pakistan de ne pas revenir – les deux parties ont depuis manifesté leur volonté d’éviter une nouvelle escalade. Au Pakistan, de telles mesures « sont susceptibles de recevoir une large approbation de la part d’un Pakistan politiquement divisé s’il parvient à désamorcer la situation », a déclaré Afzal.

L’attaque iranienne de mardi semble avoir pris le Pakistan par surprise, et son raisonnement reste opaque. Dans ces conditions, il est difficile de tirer des conclusions définitives sur la signification des attaques de cette semaine ou sur ce qui pourrait suivre. Mais il existe quelques pistes de réflexion utiles sur les raisons pour lesquelles l’Iran attaquerait des cibles non seulement au Pakistan, mais aussi en Irak et en Syrie.

Les frappes iraniennes contre Jaish al-Adl au Pakistan, ainsi que les récentes attaques contre ce qu’il considère comme des cibles alignées sur l’EI en Syrie et ce qu’il appelle «l’un des principaux quartiers généraux d’espionnage du Mossad» dans la ville kurde irakienne d’Erbil, témoignent de « la perception globale croissante de la menace iranienne dans la région ». Et en même temps, ressentant le besoin – en raison de pressions intérieures et extérieures – de réagir », Hamidreza Azizi, chercheur invité au SWP Berlin, a déclaré à Al Jazeera. Les autorités irakiennes et kurdes ont nié que le bâtiment d’Erbil ait un quelconque lien avec l’Iran, et il n’est pas clair que les frappes iraniennes en Syrie aient causé des dommages majeurs aux cibles de l’Etat islamique. selon la BBC.

Alors que L’Iran projette généralement son pouvoir par l’intermédiaire de ses mandataires, Les groupes insurgés et les adversaires de l’Iran ont porté des coups cruciaux contre le pays au cours du mois dernier. La province du Khorasan de l’Etat islamique (ISIS-K ou ISKP) a revendiqué la responsabilité de une attaque contre une cérémonie commémorant l’assassinat de l’ancien commandant des Gardiens de la révolution islamique Qasem Soleimani, qui a tué près de 100 personnes dans la ville iranienne de Kerman. Le Mossad israélien a également tué un autre haut conseiller militaire du CGRI, Sayyed Razi Mousavi, près de Damas en décembrecontribuant probablement à Le sentiment de menace interne de l’Iran.

Essentiellement, les attaques de cette semaine…