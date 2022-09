La prise de contrôle estivale du Chelsea Football Club a mis l’Américain Todd Boehly sous les projecteurs. Boehly, leader d’un consortium d’investisseurs, dirige désormais l’un des clubs les plus en vue au monde.

Quelques mois seulement après le début de son travail, Boehly a sauté la tête la première dans la gestion du club. Plus récemment, il a fait des déclarations controversées sur l’avenir et la santé du jeu anglais.

Mardi, Boehly a suggéré à la Premier League d’introduire un “All-Star Game” à l’américaine. L’idée oppose les clubs du nord de Manchester ou de Liverpool et des Midlands à ceux de Londres et du sud. Idéalement, l’Américain veut le match de la pré-saison, en utilisant le produit pour financer des clubs plus bas dans la pyramide de la ligue. Cela est absolument nécessaire, mais peut-être pourrait-il être mieux réalisé par d’autres moyens. Par exemple, les clubs de Premier League eux-mêmes peuvent promettre plus d’argent aux efforts de base et aux ligues inférieures.

En outre, Boehly a également lancé l’idée de “playoff” pour la relégation, similaire à celle de l’Allemagne. Il a fait écho à ces réflexions pour les lieux européens, une plate-forme utilisée aux Pays-Bas.

Chelsea de Boehly présente quelque chose de nouveau pour la propriété américaine dans le football

L’expérience précédente de haut niveau dans le sport dont Boehly se vante est de diriger les Los Angeles Dodgers de la Major League Baseball. Il convient de noter que le All-Star Game est un concept qui trouve son origine dans le baseball. Traditionnellement, le baseball privilégie la saison régulière plus que les autres sports américains. Pourtant, plus récemment, la MLB a élargi sa structure de séries éliminatoires, enlevant une partie de l’importance de la saison régulière.

En particulier, la suggestion du All-Star Game a créé une controverse au Royaume-Uni. Même Jürgen Klopp de Liverpool a dénoncé l’idée après sa victoire en Ligue des champions mardi. L’idée semble être un non-démarreur, mais il est essentiel d’évaluer pourquoi Boehly le ferait pour commencer.

Pour vraiment comprendre les suggestions de Boehly, nous devons revoir ses premiers mois aux commandes de Chelsea. De plus, examinez les objectifs de propriété à long terme que lui et son groupe souhaitent. Son intendance sera probablement très différente de celle de son prédécesseur de Chelsea, Roman Abramovich. Le temps de Boehly à Chelsea sera différent des autres groupes de propriétaires de grands clubs.

Les changements de Boehly

Au départ, après avoir pris le contrôle, Boehly a choisi de limoger les trois principaux dirigeants de Chelsea. Il l’a fait sans désigner de remplaçants logiques. Au contraire, l’Américain a pris les rênes, bien que temporairement, du côté sportif du club. Il a acheté et vendu des joueurs de la même manière que des dirigeants ou des directeurs sportifs à long terme dans des clubs comparables à Chelsea. Boehly l’a fait alors qu’il n’avait aucune expérience dans le football européen.

L’été de dépenses de transfert de Boehly et le déclenchement rapide du limogeage du manager Thomas Tuchel ont dérangé de nombreux médias britanniques. Par exemple, le célèbre expert et ancien joueur de Manchester United, Gary Neville, s’est plaint que Boehly jouait une version réelle de “Football Manager”. Du point de vue des analystes chevronnés du jeu anglais, Chelsea a surpayé plusieurs transferts. Au lieu de boucher des trous dans l’équipe, il a ajouté des pièces à une équipe qui surchargeait certaines positions.

En toute honnêteté, Boehly a hérité d’une équipe déséquilibrée. Cependant, il est devenu encore plus déséquilibré depuis sa prise de contrôle.

Un facteur clé à comprendre dans l’évaluation de Boehly est que son groupe est en grande partie du capital-investissement et de la banque d’investissement. Clearlake Capital, le groupe de Boehly, se distingue des autres investisseurs américains dans les grands clubs. L’objectif est d’augmenter la valeur de l’actif qu’ils ont acheté, plus que les bénéfices à court terme et le lancement public d’un club.

Cela rend le modèle commercial de Chelsea différent de celui de la famille Glazer à Manchester United, par exemple. Le désir de profits à court terme et le versement de dividendes annuels sont au cœur de la gestion de United par Glazer. Cependant, Boehly semble être un joueur à long terme. Il souhaite valoriser l’actif qu’il gère pour le consortium qu’il représente.

Cela explique également sa nomination rapide de Graham Potter de Brighton, un gestionnaire qui est un constructeur stylistique, plutôt qu’un gestionnaire axé sur les résultats à court terme.

Match des étoiles de Premier League

La suggestion d’un match des étoiles pour financer la pyramide vise en grande partie à augmenter la valeur de Chelsea. Cela renforce la santé de la pyramide du football anglais. Boehly, contrairement aux autres propriétaires américains, veut une structure saine. Par conséquent, les actifs qu’il gère continuent de prendre de la valeur.

C’est une approche différente de celle d’autres propriétaires américains, comme FSG à Liverpool et les Glazers. En fait, les Glazers étaient les cerveaux derrière le tristement célèbre Project Big Picture. Cette proposition de 2020 visait à cinq grands clubs de Premier League un avantage financier encore plus important sur le reste de la pyramide.

“Je pense que c’est incroyablement arrogant de parler d’une ligue que vous ne connaissez pas…” Thierry Henri et @Carra23 ne sont pas favorables à l’idée d’un All-Star Game de Todd Boehly. 👀 pic.twitter.com/JqipSCFvvE – CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) 14 septembre 2022

La suggestion All-Star Game de Boehly est absurde dans un calendrier déjà encombré. Ses suggestions pour les séries éliminatoires irritent les traditionalistes nationaux dans le sport. Mais, fondamentalement, il voit cela sous un angle différent de celui des propriétaires américains de Liverpool et de Manchester United. Boehly regarde probablement la stabilité de Manchester City avec son approche «holistique» déclarée comme un modèle à imiter. Pourtant, compte tenu de son expérience dans le sport américain, il s’accompagne des suggestions sportives américaines habituelles.

Il est facile d’annuler le match des étoiles de Boehly et les idées des séries éliminatoires comme l’américanisation habituelle. C’est beaucoup plus profond que cela. Ses récentes suggestions sont irritantes et finalement inutiles. Contrairement à certains des homologues américains de Boehly, il envisage un projet à long terme. Ce projet se concentre sur l’augmentation de la visibilité et, par conséquent, la viabilité économique du jeu anglais.

Cela, pense-t-il, profite finalement à Chelsea et aux investisseurs qu’il représente à l’avenir.