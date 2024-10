En quête de libération sous caution, Sean « Diddy » Combs minimise le risque de falsification de témoins

« M. Combs est présumé innocent », ont-ils écrit dans le dossier. « Il s’est rendu à New York pour se rendre parce qu’il savait qu’il allait être inculpé. Il a pris des mesures extraordinaires pour démontrer qu’il avait l’intention de faire face et de contester les accusations, et non de fuir. Il a présenté une caution qui l’empêcherait clairement de constituer un danger pour quiconque ou de contacter des témoins.

Les procureurs ont accusé M. Combs de diriger une « entreprise criminelle » qui l’a aidé à commettre des décennies de violence physique et sexuelle, alléguant qu’il avait contraint des femmes à des relations sexuelles « hautement orchestrées » avec des prostituées en utilisant des drogues, des actes physiques. et la violence psychologique et la pression financière.

Les avocats de M. Combs ont nié avec véhémence les accusations, affirmant que le magnat du hip-hop est « une personne imparfaite mais ce n’est pas un criminel ». Ils ont fait valoir que les rapports sexuels, connus sous le nom de freak-offs, impliquaient uniquement des adultes consentants.

La défense a déployé de grands efforts pour tenter de convaincre le juge du tribunal de district que M. Combs devait être libéré avant son procès. Ses avocats ont proposé une caution de 50 millions de dollars, garantie par son domicile à Miami Beach, et une équipe d’agents de sécurité privés qui le surveilleraient à toute heure, limitant les visiteurs à une liste approuvée.

Mais le juge Carter s’est rangé du côté des procureurs, qui ont fait valoir que les antécédents de violence de M. Combs et les preuves d’obstruction dans l’affaire rendaient sa libération trop risquée. À titre d’exemple clé, l’accusation a cité les contacts de M. Combs avec des témoins qui avaient été assignés à comparaître devant un grand jury.