En quête d’asile et de travail, les migrants expulsés de New York en bus trouvent l’hostilité

NEWBURGH, NY (AP) – Avant de quitter la Mauritanie, sa nation ouest-africaine natale, Mohamed considérait New York comme un lieu de « bras ouverts », un refuge pour les immigrants fuyant des circonstances désastreuses.

Maintenant qu’il est ici, cherchant l’asile politique auprès d’un gouvernement dont il craignait qu’il ne le tue, il ne se sent pas le bienvenu. Le jeune de 19 ans est devenu un pion dans une escalade entre New York et les communautés de banlieue et du nord de l’État, qui utilisent des poursuites, des ordonnances d’urgence et des pressions politiques pour empêcher les gens comme lui d’entrer.

Mohamed est l’un des quelque 400 migrants internationaux que la ville a hébergés dans un petit nombre d’hôtels dans d’autres parties de l’État ce mois-ci pour soulager la pression sur son système de refuges pour sans-abri surchargé.

Certains des demandeurs d’asile relocalisés disent qu’ils regrettent maintenant d’avoir quitté la ville, soulignant un manque d’opportunités d’emploi et de ressources pour poursuivre leurs demandes d’asile, ainsi qu’un accueil hostile.

« C’est mieux à New York », a déclaré Mohamed. « Là-bas, personne ne t’a insulté et dit ‘retourne dans ton pays’. »

L’Associated Press retient le nom complet de Mohamed à sa demande pour protéger la sécurité de sa famille en Mauritanie. Dans son pays d’origine, Mohamed a déclaré qu’il avait rejoint un groupe de jeunes pour dénoncer la corruption du gouvernement et les violations des droits de l’homme, y compris les allégations d’esclavage en cours. Quelques jours plus tard, il a déclaré qu’un groupe d’hommes l’avait jeté dans une voiture banalisée, l’avait emmené dans une pièce secrète et l’avait violemment battu pendant deux jours.

Après un voyage qui l’a conduit de l’autre côté de la frontière américaine avec le Mexique, il a atterri dans un système de refuges à New York qu’il a trouvé effrayant et surpeuplé. Dans un refuge de Brooklyn, une chambre avec 40 lits, quelqu’un a volé ses quelques biens restants pendant qu’il dormait.

Ainsi, lorsque les travailleurs de proximité lui ont offert la possibilité de déménager plus tôt ce mois-ci, promettant plus d’espace et de possibilités de travail, Mohamed l’a saisie. Il a rejoint d’autres demandeurs d’asile dans deux hôtels à quelques kilomètres de la petite ville de Newburgh, dans la vallée de l’Hudson, à environ deux heures au nord de la ville.

Les responsables républicains du comté ont accusé la ville de se décharger de ses problèmes sur ses voisins, tout en insinuant que les nouveaux arrivants représentent un danger.

La semaine dernière, le directeur du comté d’Orange, Steven Neuhaus, a obtenu une ordonnance d’interdiction temporaire interdisant à la ville d’envoyer des migrants supplémentaires. Plus de deux douzaines d’autres comtés de l’État de New York ont ​​​​déclaré des urgences pour tenter de bloquer les arrivées de migrants, même dans des endroits où aucune n’est prévue.

Jusqu’à 644 kilomètres au nord de la ville, les responsables du comté de Niagara ont mis en garde contre une menace imminente pour la sécurité, jurant des sanctions pénales pour les hôtels qui hébergent des demandeurs d’asile.

Le maire de New York, Eric Adams, un démocrate, a déclaré qu’il poursuivrait ses efforts pour disperser certains des plus de 40 000 demandeurs d’asile actuellement pris en charge par la ville.

Pendant ce temps, certains qui ont rejoint la première vague de relocalisations sont depuis retournés dans le système de refuges de New York. Ceux qui n’ont pas d’argent pour le transport, comme Mohamed, disent qu’ils sont coincés.

« C’est comme le désert », se lamente Mohamed, qui a étudié le droit et appris l’anglais en Mauritanie. « Il n’y a rien ici pour nous. »

Certains demandeurs d’asile ont décrit le sentiment d’avoir été attirés dans le nord de l’État sous de faux prétextes, affirmant que les travailleurs de proximité ont décrit les économies locales ayant besoin de main-d’œuvre migrante clandestine. Au lieu de cela, ils ont subi un flot de harcèlement.

« Il y a des gens qui passent assez constamment dans de grosses camionnettes en leur disant de retourner dans leur pays », a déclaré Amy Belsher, avocate de l’Union des libertés civiles de New York, décrivant un phénomène également observé par un journaliste de l’AP.

« C’est un résultat tout à fait prévisible que les cadres locaux du comté sautent dans le train de l’interdiction des migrants », a-t-elle ajouté. La NYCLU a intenté une action en justice contre les comtés d’Orange et de Rockland alléguant une discrimination à l’encontre des migrants.

Un avocat du comté d’Orange, Richard Golden, a déclaré qu’il était « totalement ridicule » d’accuser le comté de favoriser la xénophobie. Le procès du comté contre la ville, a-t-il dit, repose sur une directive administrative de l’État de 2006 obligeant les municipalités à respecter certaines exigences avant de transférer des sans-abri.

La désinformation parmi les résidents locaux n’a pas aidé, y compris une fausse allégation selon laquelle des migrants auraient déplacé des anciens combattants sans abri à l’intérieur des hôtels – une histoire largement diffusée qui s’est effondrée.

Le Péruvien Jhonny Neira a offert une évaluation plus mitigée de son séjour à Newburgh. Le demandeur d’asile de 39 ans a décrit une récente visite dominicale dans une église où il s’est senti accueilli par la congrégation, même s’il ne pouvait pas comprendre le sermon en anglais.

« Je suis une personne respectueuse et travailleuse », a-t-il déclaré en espagnol. « Je pense qu’après avoir appris à me connaître, ils me feraient confiance. »

Le nombre de passages frontaliers entre les États-Unis et le Mexique a diminué depuis le 11 mai, lorsque l’administration Biden a mis en place de nouvelles règles destinées à encourager les migrants à demander l’asile en ligne plutôt que d’entrer illégalement dans le pays. Mais New York et d’autres villes de destination des migrants sont toujours aux prises avec des milliers de personnes entrées aux États-Unis avant les nouvelles règles.

L’hôtel Crossroads de Newburgh abrite désormais des hommes d’Amérique du Sud et d’Amérique centrale, du Sénégal, d’Égypte, de Mauritanie et de Russie. Ils parlent français, anglais et espagnol, tout en tapant dans un ballon de football sur le parking de l’hôtel, à côté d’un restaurant et d’un enchevêtrement d’autoroutes. À quelques mètres de là, un homme qui travaillait autrefois comme barbier au Venezuela propose des coupes de cheveux pour 5 $, tandis qu’un autre balaie.

Pour obtenir l’asile aux États-Unis, ils devront prouver qu’ils ont une « crainte fondée de persécution » en raison de leur race, religion, nationalité, opinion politique ou appartenance à un groupe social particulier.

L’expérience de Mohamed suit un rapport du Département d’État américain, qui a révélé que la Mauritanie a supervisé une répression élargie contre les dissidents politiques depuis 2021 et cite des allégations de torture dans des centres de détention non officiels.

Si son histoire réussit un contrôle de crédibilité, cela constituerait probablement une demande d’asile légitime, selon Jaya Ramji-Nogales, professeur de droit d’asile à l’Université Temple. Mais pour arriver à ce stade, il faudra naviguer dans un système d’immigration soumis à de fortes pressions.

« C’était toujours un système sous-financé, mais maintenant il est vraiment à un point de rupture », a déclaré Ramji-Nogales. « Il n’y a pas la volonté politique de mettre de côté l’argent dont il a besoin pour fonctionner. »

Mohamed a déclaré que son objectif était de constituer son dossier d’asile – ce qu’il en est venu à croire qu’il n’est pas possible à Newburgh. Il y a quelques jours, il a raté un rendez-vous clé pour l’immigration après qu’une voiture qui devait l’emmener en ville ne s’est jamais présentée.

« Vous ne pouvez pas rester ici à dormir, à manger, puis à retourner dormir », a-t-il déclaré. « Si vous n’avancez pas dans votre dossier, ils vous renverront chez vous. Pour moi, ce serait très mauvais.

Jake Offenhartz, Associated Press