En quelques secondes, une femme disparaît de la vidéo de la fête, découvrez la vraie raison

Imaginez que vous soyez à une fête à la maison et que tout à coup un de vos amis disparaisse comme par magie ? Cela s’est produit lors d’une fête à la maison à Barranquilla, en Colombie. Alors que le groupe s’amusait pendant la fête à la maison, un ami a décidé de chanter une chanson. Engell Melody capturait sa performance depuis la caméra frontale de son mobile pendant que ses amis étaient derrière lui en train de groover. Cependant, au fur et à mesure que la vidéo progressait, Gresy Garcia, qui était juste à l’arrière, a disparu de la vidéo.

En fin de compte, sa disparition n’était pas magique mais le résultat d’un accident anormal, a rapporté le Daily Star. Gracie, comme tout le monde, se réjouissait de la performance d’Engell, et la vidéo a révélé qu’elle était la personne la plus excitée de la fête. Cependant, elle se tenait près d’une fenêtre ouverte et a soudainement perdu l’équilibre. Elle est tombée directement de la fenêtre de la maison du deuxième étage.

Quand Engell a vu cette scène dans la vidéo qu’il enregistrait, lui et tous ses amis se sont précipités pour l’aider. La fenêtre d’où Gracie est tombée mesurait 20 pieds de haut. Heureusement, quand tout le monde est allé la chercher, elle était inconsciente mais respirait.

Gracie a été transportée d’urgence à l’hôpital, où elle a repris conscience après 40 minutes. Ses chances de survie après être tombée directement du deuxième étage étaient minces, mais elle n’a subi que quelques fractures.

La vidéo de la fête et de l’incident est virale sur les réseaux sociaux. Les internautes sont surpris de voir que même après une chute de 20 pieds, Gracie n’a subi aucune blessure critique. Elle a eu la chance de survivre à la chute du deuxième étage de la maison, mais c’est aussi un rappel que se tenir près des fenêtres ouvertes peut devenir fatal en quelques secondes, et que tout le monde n’aurait pas autant de chance qu’elle.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici