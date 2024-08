En promouvant l’énergie propre au Minnesota, Walz pose les bases d’une influence sur le climat si Harris gagne

Quand Le gouverneur du Minnesota, Tim Walz En mai dernier, alors qu’il montait sur scène pour accueillir une conférence de défenseurs de l’énergie propre à Minneapolis, il n’a pas tardé à souligner que son État obtenait désormais un peu plus de la moitié de son électricité à partir d’énergies renouvelables. Dans la foulée, Walz a déclaré que le Minnesota n’atteindrait jamais les 100 % – un objectif qu’il a contribué à fixer – sans modifier ce qu’il a qualifié de lois d’autorisation « obsolètes ».

« Nous faisons des choses qui sont trop lourdes, qui ne correspondent pas à notre situation actuelle, qui ajoutent des coûts et qui rendent plus difficile d’atteindre nos objectifs », a déclaré Walz au groupe industriel American Clean Power.

Quelques semaines plus tard, il a signé une loi pour accélérer les choses. Les promoteurs n’ont plus à démontrer qu’un projet d’énergie propre – c’est-à-dire des projets d’énergie solaire et éolienne, de stockage et de transmission – est nécessaire dans le système énergétique du Minnesota. Et ils n’ont plus à étudier d’autres sites et tracés de lignes de transmission – une exigence qui avait effectivement doublé le nombre d’opposants possibles à un projet.

Les efforts de Walz pour résoudre un obstacle majeur à la transition vers une énergie propre à l’échelle nationale suscitent une nouvelle attention depuis qu’il a été nommé Kamala Harris colistier. Son expérience dans la mise en place de telles lois au Minnesota pourrait le positionner comme un leader sur les questions climatiques si Harris gagne en novembre.

« Si le gouverneur Walz devient notre vice-président, j’espère qu’il pourra contribuer à faire avancer cette réflexion au niveau fédéral », a déclaré Amelia Vohs, directrice du programme climatique au Minnesota Center for Environmental Advocacy, un groupe qui a contribué à la mise en place des réformes des permis. « Cela ferait une différence incroyable dans les progrès du pays en matière de climat. »

Ce que le Minnesota a fait ne sera pas facilement reproductible au niveau fédéral en raison d’un Congrès profondément divisé. Mais les experts affirment que la plupart des projets d’énergies renouvelables sont développés sur des terres privées, ce qui les rend soumis à l’autorité de l’État ou des collectivités locales, voire aux deux, et que d’autres États pourraient suivre l’exemple du Minnesota. L’éolien offshore est une exception notable, avec une réglementation des agences fédérales pour le développement dans les eaux fédérales.

Ces dernières années, New York, la Californie, l’Illinois et le Michigan ont déjà apporté leurs propres modifications aux permis afin d’accélérer l’adoption des énergies propres, avec des approches différentes selon que l’État ou le gouvernement local conserve le contrôle du processus d’implantation.

« La vitesse de la transition énergétique est importante, elle est très importante », a déclaré Matthew Eisenson, chercheur principal à l’Université de Californie à Berkeley. Centre Sabin pour le droit relatif aux changements climatiques qui suit les obstacles juridiques aux installations d’énergie renouvelable et élabore des stratégies pour les surmonter.

« Plus vite nous réduirons nos émissions, plus vite nous pourrons stabiliser le climat et éviter les pires conséquences du changement climatique. Au niveau macro, la rapidité est donc importante. Au niveau micro, la rapidité est importante. Les projets peuvent mourir si le temps est trop long. »

Selon une étude du Lawrence Berkeley National Laboratory, la plupart des projets éoliens et solaires nécessitent entre quatre et six ans pour être opérationnels, dont environ les deux tiers sont consacrés à l’obtention des permis. Environ 20 % des projets durent plus de six ans.

Le laboratoire de Berkeley a demandé aux développeurs L’année dernière, des promoteurs ont interrogé des responsables de projets éoliens et solaires de grande envergure à travers le pays sur leurs expériences en matière d’autorisation. Les promoteurs ont déclaré que les ordonnances locales ou le zonage et l’opposition de la communauté étaient les principales causes de retards et d’annulations importants. Le chercheur Robi Nilson a déclaré que les deux sont souvent liés : l’opposition de la communauté a allongé le processus d’autorisation dans certains cas, et dans d’autres, le processus était déjà long en raison de l’opposition passée à d’autres projets.

Les promoteurs ont déclaré qu’environ un tiers de leurs demandes d’implantation d’éoliennes et de panneaux solaires soumises au cours des cinq dernières années ont été annulées, tandis qu’environ la moitié ont subi des retards de six mois ou plus. Les répondants à l’enquête provenaient d’entreprises qui ont représenté ensemble environ la moitié des projets éoliens et solaires développés à l’échelle nationale entre 2016 et 2023.

« Tout projet de loi d’autorisation qui facilite la construction d’infrastructures énergétiques propres et leur connexion est vraiment vital pour tous nos objectifs climatiques », a déclaré Ben Pendergrass, vice-président des affaires gouvernementales chez Citizens Climate Lobby, une organisation non partisane et à but non lucratif de défense du climat.

Avant l’adoption de la nouvelle loi, les permis de construire au Minnesota étaient gérés selon un processus vieux d’un demi-siècle, qui était lent et de plus en plus lent. Le délai nécessaire pour obtenir l’approbation d’un projet solaire est passé d’environ 10 mois en 2015 à 18 mois à partir de 2019, selon un rapport de North Star Policy Action, un groupe de recherche qui soutient les actions sur le changement climatique, entre autres questions.

Jamie Long, chef de la majorité à la Chambre des représentants et démocrate de Minneapolis, avait travaillé avec Walz sur la loi de 2023 qui fixait l’objectif de 100 % d’énergie propre de l’État. Dès que cette loi a été adoptée, ils ont tourné leur attention vers l’obtention de permis. Les personnes nommées par Walz à la Commission des services publics de l’État ont réuni de larges groupes de travail dans le but de mettre en place quelque chose pour la session législative de cette année, a déclaré Long.

Le changement de la loi ne s’est pas fait sans une certaine opposition.

Les législateurs ont dû répondre aux inquiétudes des groupes environnementaux qui craignaient que la rapidité du processus nuise à l’examen environnemental et voulaient s’assurer qu’il y ait suffisamment de temps pour la participation du public au processus d’autorisation. Ces groupes voulaient également s’assurer que le projet de loi n’accélère que les projets éoliens, solaires et de transmission – et non le nucléaire, la biomasse, l’hydrogène produit à partir de combustibles fossiles ou l’incinération des déchets. Les démocrates, qui contrôlent l’Assemblée législative du Minnesota, ont fait avancer le projet de loi malgré les objections des républicains qui voulaient qu’il inclue les projets de combustibles fossiles et le nucléaire.

Le projet de loi final a reçu le soutien des services publics, des promoteurs d’énergies renouvelables, des syndicats, des défenseurs de l’environnement et des associations à but non lucratif de politique énergétique, dont les recommandations visant à accélérer le processus sont devenues le cœur du projet de loi. Walz et son équipe sont restés impliqués tout au long du processus pour que le projet de loi final soit finalisé, a déclaré Long, l’auteur du projet de loi à la Chambre.

Walz l’a signé dans un parc éolien du district du sud du Minnesota qu’il représentait au Congrès avant de devenir gouverneur.

« La législation a réussi un objectif très difficile en trouvant un équilibre entre l’amélioration de l’efficacité et la prévention de l’implication d’autres projets que nous n’avions pas l’intention de faciliter », a déclaré Vohs, du Minnesota Center for Environmental Advocacy. « Elle a maintenu l’intégrité du processus et n’a pas fait grand-chose au nom de l’efficacité. »

L’entreprise Apex Clean Energy, basée en Virginie, a déclaré qu’il avait fallu près de deux ans pour obtenir les permis pour chacun des deux grands projets éoliens et solaires qu’elle a développés dans le comté de Cottonwood, dans le sud-ouest du Minnesota. Chris Kunkle, directeur principal des affaires gouvernementales d’Apex, a déclaré qu’il s’attendait à ce que la nouvelle loi réduise à peu près de moitié le temps d’obtention des permis, ce qu’il a qualifié de « fantastique ».

Xcel Energy, la plus grande société de services publics de l’État, a déclaré qu’elle s’attendait à gagner plusieurs mois en autorisant la construction d’une seule ligne de transmission ou d’une grande installation électrique. Compte tenu du nombre d’entreprises qui poursuivent des projets visant à fournir de l’électricité sans carbone à leurs clients, le temps cumulé économisé se comptera en décennies.

Doug Loon, président et directeur général de la Chambre de commerce du Minnesota, a déclaré que les autorités reconnaissaient clairement que le système ne fonctionnait pas. Selon lui, la Chambre estime que l’État devrait désormais appliquer les réformes à l’ensemble de l’industrie, et non pas seulement à un seul secteur.

Long a déclaré qu’il espérait que d’autres États suivraient l’exemple du Minnesota.

« Je pense que si un État comme le nôtre, qui n’est pas particulièrement bleu ou côtier, peut se rassembler et trouver un moyen d’amener les entreprises, les travailleurs et l’environnement à soutenir un plan, ce sera un message fort indiquant que cela peut être fait », a-t-il déclaré.

